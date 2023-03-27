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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Joe Chambers - Dance Kobina

Joe Chambers - Dance Kobina

27.03.2023

Joe Chambers - Dance Kobina

У американского ударника (а иногда еще пианиста и вибрафониста и, конечно же, композитора) Джо Чемберса сложилась в джазе своеобразная репутация. Он, если так можно выразиться, хорошо известен, особенно коллегам-музыкантам, но при этом не очень знаменит. Популярностью Чемберс-ударник существенно уступает таким представителям своего поколения, как Билли Кобэм, Тони Уильямс или Джек ДеДжонетт. Но в истории джаза его имя останется наверняка, потому что именно Чемберс оказывался идеальным партнером для Уэйна Шортера и Фредди Хаббарда, Эрика Дольфи и Чарли Мингуса, Сонни Роллинса и Джо Хендерсона, Арта Фармера и Макса Роуча, участвуя в их записях. Но за весь многолетний период работы в джазе (Чемберс родился в 1942 году, начал активно выступать в 60-х годах и активен по сей день) он записал всего полтора десятка альбомов со своим именем на обложке. Да, Чемберс больше незаменимый сайдмэн, чем авторитетный лидер, тем не менее, и авторские работы Джо по-своему интересны. В последние годы Чемберс возобновил роман с известнейшим лейблом Blue Note Records. Впервые его альбом с этим логотипом появился еще в прошлом веке (Mirrors, 1998), а в 2021 году, почти четверть века спустя, он записал здесь Samba de Maracatu. Новый, третий по счету, альбом Джо Чемберса Dance Kobina тематически продолжает предыдущий проект, вновь исследуя связь джаза с музыкой Латинской Америки.

Если в Samba de Maracatu в центре его внимания оказалась бразильская самба, причем не самба «вообще», а тот ее вариант, который распространен в северном штате Пернамбуку, где сильно влияние западноафриканских ритмов, то в Dance Kobina Чемберс обратил свое внимание на кубинскую румбу, и опять-таки на конкретную ее разновидность под названием гуагуанко. Не хочу притворяться тонким знатоком нюансов афро-кубинской музыки, но, если слушая альбом, вы обратите внимание на сложные и разнообразные ритмические рисунки каждой пьесы (всего их в альбоме девять), то там будут и ритмы гуагуанко, и африканские мотивы. Благо, ритмика в этих записях очень богата. Чемберс везде работает за ударной установкой, а в 4 треках еще и на вибрафоне, но и квалифицированных помощников, прежде всего по ритмической части у него хватает.

Альбом записывался в две сессии: одна – в Нью-Йорке, другая в Монреале. В американской части Чемберс организовал классическое фортепьянное трио с пианистом Риком Джермансоном и басистом Марком Левандовски, к которому присоединялись альт-саксофонист Марвин Картер и кубинский перкуссионист Эмилио Вальдес Кортес (куда ж в таком альбоме без кубинца!). В Канаде его сопровождали музыканты тех же специальностей, только люди были другие. Из них особо надо отметить пианиста Андреса Виаля, не только со-продюсера проекта, но и автора двух композиций, включая титульную, а также колоритного конголезца Эли Миллера Мабунгу, игравшего на истинно африканском инструменте – барабанах нгома. Кстати, и в названии альбома присутствует определенный трибьют Африке: Kobina на языке народа лингала, проживающего в Конго, это слово значит «танцевать».

Из девяти пьес альбома сам Чемберс сочинил четыре, помимо пьес Виаля в программу вошли также три кавера. Один из них открывает альбом: это композиция Курта Вайля и Айры Гершвина This Is New, которую Чемберс впервые играл еще в 1966 году на самом первом альбоме Чика Кориа Tones for Joan’s Bones и с тех пор исполнял множество раз. Но на то и джаз, чтобы в версии со своим нью-йоркским трио Чемберс сразу усилил афро-латинские акценты в этой композиции. Румба царствует и в собственной пьесе Чемберса Caravanserai, и в композиции Джо Хендерсона с ленноновским названием Power to the People. Впрочем, есть в программе и вещи, где пост-боповая основа хороша и практически без афро-кубинских приправ – например, композиция Виаля City of Saints, посвященная его родному Монреалю, или лаконичный финишный трек Moon Dancer. А в целом, если говорить о потенциальном адресате этого альбома, Dance Kobina должна прийтись по душе тем, кто любит сочетание пост-бопового мэйнстрима с элементами латинской (в данном случае афро-кубинской) музыки, которое Чемберс с партнерами постарался сделать как минимум не тривиальным. Ну и, конечно же, стоит послушать, как Джо играет в свои восемьдесят лет: с порохом в пороховницах у этого ветерана все в порядке!

© & (p) 2023 Blue Note Records

9 tks / 47 mins

(Joe Chambers – dr, vibe; Rick Germanson, Andrés Vial – p; Mark Lewandowski, Ira Coleman – b; Marvin Carter, Caoilainn Power – as; Michael Davidson – vibe; Emilio Valdés Cortes, Elli Miller Maboungou – perc;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.ru/joe-chambers-dance-kobina/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, Куба, США, Конго
музыкальный стиль
мэйнстрим


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