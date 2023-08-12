Pug Life - Autiofiktio

Благодаря релизам лейбла Intonema, возглавляемого Ильей Белоруковым, наши читатели не раз встречались с работами этого петербургского музыканта, сферой интересов которого являются свободная импровизация и электронная экспериментальная музыка. Появлялись на наших страницах и имена его партнеров по данному проекту, финских творческих единомышленников Ильи, гитариста Лаури Хювяринена и саксофониста Танели Витахухты. Мир экспериментальной музыки достаточно тесен, и всех троих не раз объединяли совместные проекты.
Но проект данный начинался еще без Белорукова. Тут опять приходится вспоминать пандемию 2020 года. Именно тогда Лаури и Танели создали дуэт под названием Pug Life и записали альбом L’Année Perrotique, работая каждый в своей студии и записывая каждый свою партию. Альбом был издан одним из финских лейблов в марте 2021 года. Но микшированием и мастерингом этих записей занимался именно Белоруков, и в процессе этой работы финские коллеги предложили ему присоединиться к Pug Life уже в качестве музыканта. Альбом Autiofiktio создавался в течение 2021 года по той же методике: Илья писал свою партию на электронных ударных в Петербурге, Лаури работал в студии в Вантаа, а Танели – в студии в Хельсинки. Сам Илья характеризует эту работу так: «Материал эклектичный, полу-импровизация, полу-композиция». Доводил все три записи до логичного завершения вновь Белоруков, а увидел свет альбом на шотландском лейбле scatter совсем недавно: 24 июля 2023 года.
Знакомясь с Autiofiktio, вы наверняка обратите внимание на немалое количество треков (их 23) и хронометраж программы: 24 минуты. Да, все именно так. Считанные треки звучат более двух минут, «рекордсмен» Tin Foil Blanket – 2 минуты 48 секунд, а большинство по продолжительности не дотягивает и до одной минуты. Что же можно сказать за такой небольшой период времени? Как оказалось, много. Практически у каждого из этих 23 треков свое лицо. Правда, из-за короткого хронометража, оно – как лицо в толпе: мелькнуло и исчезло. Но все же успеваешь различить и просто красивые лица (Funny Nose Salt Shaker), и лица оригинальные (Salty Earth Tactics: жесткий низкий голос электрогитары в сочетании с электронным «писком» в верхах), и даже лица, в которых есть нечто юмористическое (Pastoral Hide and Seek). Даже если вы не большой поклонник экспериментальной музыки, думаю, Autiofiktio не вызовет неприятия: весьма любопытный альбом.
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