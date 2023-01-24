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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Ghazals & Thumris From The Musical Heart of Budapest

Ghazals & Thumris From The Musical Heart of Budapest

24.01.2023

Ghazals & Thumris From The Musical Heart of Budapest

Если вы читали в начале прошлого года наш обзор ЕР Inheritance и вас заинтересовало соединение индийских песен-тумри с музыкой академического европейского оркестра, то этот релиз лейбла Sufiscore – для вас. Inheritance можно рассматривать, как некий небольшой по объему пролог к куда более монументальному альбому Ghazals & Thumris From The Musical Heart of Budapest, тем более, что все основное герои того проекта перекочевали в новый.

Душой обоих проектов стал индийский скрипач, композитор и продюсер Дипак Пандит. Главная солистка - популярная в индийском киномире певица Пратибха Сингх Багел. Основное музыкальное сопровождение обеспечивал прекрасный Будапештский симфонический оркестр под управлением Кальмана Шенаи. Кстати, параллельно записи аудио-альбома, венгерский режиссер Имре Сабо-Штайн снимал и визуальную версию проекта. В отличие от Inheritance, наряду с Пратибхой Сингх Багел, солисткой в девяти треках, здесь в двух треках поет юная индийская звездочка Кавия Лимай, известная участием в телевизионных шоу и финалистка конкурса The Voice India Kids. Кроме того, в записи приняла участие целая группа индийских музыкантов, играющих, как на традиционных, так и на классических европейских инструментах.

Программа альбома также расширилась по сравнению с Inheritance. Здесь представлены произведения разных жанров. Газаль – это характерная форма восточного стихосложения. Такая поэзия может звучать и без аккомпанемента, а может превращаться в лиричные песни о любви, верности, одиночестве, когда на стихи классиков поэзии на языке урду сочиняет музыку Дипак Пандит и аранжирует ее для исполнения смешанным составом из индийских и европейских музыкантов. Тумри, романтичные песни о любви на базе классических раг, уже знакомы тем, кто слушал Inheritancе. А в альбоме есть еще и песни из индийских фильмов, и духовный гимн Krishna (его исполняет Кавия Лимай). В целом – яркий и необычный букет песен и музыки с неповторимым колоритом. Рекомендую!

© & (p) 2023 Sufiscore

11 tks / 55 mins

(Pratibha Singh Baghel (tks 1-5, 7-10), Kavya Limaye (tks 6,11) – voc; Deepak Pandit – vi; Santosh Mulekar – p; Gaurav Vaswani – keyb; Paras Nath - fl; Prashant Sonagra – tabla; Swaranjay Dhumal – hand sonic, perc; with Budapest Symphony Orchestra, Conductor: Kálmán Szennai;)

Линк предоставлен Angie Lemon PR

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Венгрия, Индия
музыкальный стиль
индийская музыка


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