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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Ilia Belorukov - A Fluteophone in the House

Ilia Belorukov - A Fluteophone in the House

27.01.2023

Ilia Belorukov - A Fluteophone in the House

В начале прошлого года петербургский музыкант Илья Белоруков, работающий преимущественно в сфере экспериментальной музыки, выпустил удивительный альбом A Fluteophone In The Forest. Впервые я услышал в нем Илью, играющего на флейтофоне, а записи для альбома он делал в лесу рядом с деревенькой Тарасовка в Вологодской области, где стоит дом его бабушки. В этом проекте, не отказываясь от своих творческих принципов, Белоруков создал очень личное, если хотите – глубоко интимное, полотно с совершенно особой аурой.

В еще большей степени все вышесказанное относится и к новой работе Ильи A Fluteophone in the House, которая вместе с A Fluteophone In The Forest теперь составляет своеобразную дилогию, в которой посредством звуков флейтофона и шумов автор не просто создает музыку, но и пытается разобраться в собственной душе. Как рождался этот альбом, Белоруков рассказывает сам в комментариях к выложенной на bandcamp шотландской платформы Scatter работе. Записи для A Fluteophone in the House были выполнены в три июльских дня 2022 года под Санкт-Петербургом, в месте, которое называется Осиновая Роща. Это дачный поселок, сегодня уже вошедший в черту огромного города. Была там в начале 90-х и дача семьи Белоруковых: небольшой однокомнатный домик с кухней и верандой. В начале 2000-х к нему был пристроен новый дом – уже в два этажа с мансардным третьим. Илья не пишет об этом, но подозреваю, что он проводил там гораздо меньше времени, чем старшее поколение семьи Белоруковых. В декабре 2021 года скоропостижно скончался отец Ильи. В 2022-м Илья каждую неделю выезжал в Осиновую Рощу наводить порядок в доме, много лет служившим основным местом пребывания отца музыканта.

И вот в июле 2022 года Илья Белоруков бродит по опустевшим комнатам с флейтофоном и вспоминает… Вспоминает отца, как я понял, большого любителя музыки и коллекционера дисков и записей еще с 80-х годов, вспоминает музыку из его коллекции, вспоминает многое, что связано с этим местом. Каждая из одиннадцати композиций альбома носит очень конкретное название: 3rd floor, Mansard, 2nd floor, Middle Room, 1st floor, Old Kitchen и так далее: Илья делает полный обход всех помещений. Можно только представить, сколько у него воспоминаний и какую гамму чувств они вызывают… Тут мало подходит казенное слово «помещения». Этот дом – целая вселенная, особый космос семьи Белоруковых, он еще живет, наверное, в этих стенах. Вспоминаю в этой связи дом, покинутый на Земле Крисом Кельвином в «Солярисе» Тарковского. И еще я бы сравнил путешествие Ильи Белорукова по дому со странствием джойсовского Леопольда Блума по Дублину. Джойс транслировал в словах поток сознания, мысли Блума во время этих странствий. Белоруков переводит свои мысли и воспоминания в звуки. Большинство треков альбома коротки, в пределах двух минут. Автор признается, что ему было сложно сосредоточиться на больший отрезок времени – и его можно понять. Скорбный, эмоциональный и – еще раз повторю это определение – очень интимный проект. От иных комментариев воздержусь. Пусть слушатель сам оценит эту работу.

© & (p) 2023 Scatter

11 tks / 30 mins

(Ilia Belorukov - alto fluteophone;)

Линк предоставил Ilia Belorukov


Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
авангард


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