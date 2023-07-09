Jeff Babko & David Piltch - The Libretto Show

Не самые известные имена, но вполне достойная музыка: это дуэт пианиста Джеффа Бабко и басиста Дэвида Пилча и их совместный альбом The Libretto Show. Джефф – опытный музыкант, преимущественно ассистирующий другим исполнителям, среди которых были Стив Гэдд, Шерил Кроу, Роббен Форд и другие, и в музыкальном мире Лос-Анджелеса он как раз-таки известен неплохо в течение уже более тридцати лет. За эти годы он выпустил и четыре альбома под собственным именем. Его партнер Дэвид Пилч – канадец из Торонто, который много лет работал на родине, а затем перебрался в Калифорнию, где успел посотрудничать с такими людьми, как Джон Ледженд, Бонни Райт и Рэнди Ньюмэн.
История этого совместного проекта началась с того, что некто Кори Джордан открыл в калифорнийском городе Пасо Роблес кофе-шоп и клуб под названием Libretto Jazz Lounge, оснастив последний роскошным концертным роялем Steinway 9’ Model D "CD 213". Джефф Бабко, во время своих постоянных поездок по штату, заглянув в очередной раз в Пасо Роблес, не преминул посетить новую точку и пришел в восторг и от отменного инструмента, и от акустики зала. Тогда же он договорился с шефом заведения о том, что неплохо было бы организовать в стенах нового клуба первую в его истории концертную запись. Идея была реализована через полгода, и концертный альбом The Libretto Show был записан 22 января 2022 года.
В программу альбома вошло семь композиций общей продолжительностью звучания в один академический час. Три из них – авторские пьесы Джеффа Бабко, из которых самое приятное впечатление оставила Brethren From Another Methren. Открыл же концерт дуэт пьесой Д-ра Джона Dorothy – отличный вариант, чтобы сразу покорить слушателей хорошо переданной музыкантами соул-блюз-джазовой атмосферы Нового Орлеана. Еще Бабко и Пилч сыграли Quiet Now Дэнни Цейтлина, пьесу Жобима Ligia, где латинскую атмосферу им помогла создавать супруга Бабко, скрипачка Сонга Ли, а завершили программу еще одним «ударным» номером, Blue and Red Орнетта Коулмена.
Дуэт фортепьяно – контрабас всегда интересен, особенно, если это дуэт сыгранный, никто не «тянет одеяло на себя» и не превращает каждый номер в борьбу амбиций. В случае с дуэтом Джеффа и Дэвида этого, к счастью, не произошло, и слушать альбом действительно приятно.
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