Matt Greenwood - Atlas

Гитарист Мэтт Гринвуд родился в городе Хараре. Он - представитель белого меньшинства Зимбабве, который вырос и стал музыкантом в этой стране на юге Африки. На родине он играл с такими местными знаменитостями, как Оливер Мтукудзи и Форвард Квенда. На формирование его вкусов оказали влияние такие музыканты, как Билл Фризелл, Авишаи Коэн, Брэд Мелдау и Донни МакКаслин. Среди его любимых композиторов академической традиции – Бела Барток и Сергей Рахманинов. Переехав в Канаду, Мэтт поселился в Торонто и влился в ряды местных джазовых музыкантов. Для своего дебютного альбома Atlas Гринвуд задействовал большую группу канадских джазменов из Монреаля и Торонто, как весьма известных, вроде ударника Марка Келсо или лауреата Джюно басиста Майка Даунса, так и молодых и еще не очень знаменитых.
Atlas – полностью авторский альбом, программу которого составили десять композиций Гринвуда, написанных в разное время. Каждая из них по-своему отражает стремление Мэтта представить джазовую импровизацию в формах близких к академической музыке., Мэтт-гитарист работает в спокойной манере, предпочитая преимущественно средний темп, Мэтт-лидер «не жаден» и предоставляет достаточно пространства для импролвизации своим партнерам, Мэтт – композитор креативен и изобретателен, сочетая, казалось бы очень далекие друг от друга импульсы. Так, композиция From Sunshine, как он сам признается, обязана своим появлением двум его музыкальным героям – Бартоку и американскому фолк-исполнителю Джону Денверу. Порой, мотивом к сочинению музыки для него становится живопись: пьесу с необычным названием The First Mourning он написал, вдохновившись одноименной картиной французского живописца ХIХ века Вильяма-Адольфа Бугро, где Адам и Ева оплакивают Авеля. Для меня же фаворитом стала композиция Redemption с отличной работой Келсо и самого Гринвуда, естественно. Драматизм и эмоциональность этой музыки вызван ее темой: Мэтт вспоминает провал 1-й симфонии Рахманинова, не понятой публикой при дебютном исполнении.
Понятно, по таким кратким пересказам трудно получить полное представление об альбоме, музыку надо услышать своими ушами. Но то, что на канадской джазовой сцене появился еще один вдумчивый и серьезный музыкант, сомнений не вызывает.
(Matt Greenwood – g; Joshua Stanberry – p; Peter Holbrook – p (tk 8); Mike Downes – ac.b; Matt McCormack – el.b (tks 4,10); Dhaivat Jani – dr, perc (tks 2, 3, 6, 7); Mark Kelso – dr (tk 9); Matt Dicker – dr (tk 4); James Griffith – as (tk 5); Steve Carson – ts (tk 5);)
Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity
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