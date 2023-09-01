Ted Falcon - Tô Chegando / Almost There

Американец Тед Фэлкон влюблен в бразильскую музыку, причем не вообще, а в конкретный ее вид – музыку шоро, родившуюся в ХIХ веке в бедных городских районах Рио-де-Жанейро, музыку где грусть («шоро» в перводе означает «Плач») транслируется импровизационными методами. Шоро за пределами Бразилии знают, конечно, хуже, чем самбу и босса-нову, но популярность этого направления ширится, примером чему служит творческий путь Теда Фэлкона.
Тед играет на скрипке и мандолине, преподает, является автором нескольких книг о бразильской музыке. Его первым учителем был отец, профессиональный джазовый гитарист. Бакалавра Фэлкон получил в Университете Питтсбурга, магистра – в Университете Индианы. Начинал он с джаза, но затем увлекся бразильской музыкой и уехал в Бразилию, где прожил с 2008 по 2016 год. Из Бразилии в Лос-Анджелес он привез не только жену-бразильянку, но и целый ряд собственных сочинений в стилистике шоро. Свой одиннадцатый по счету альбом Tô Chegando / Almost There он сложил из материалов двух сессий. В 2009 году в Сан-Паулу он записал с местными музыкантами четыре пьесы: Quebra Galho, Tô Chegando, Kip no Planalto и San Telmo. Остальные десять треков программы были записаны много лет спустя, уже в 2023 году в Лос-Анджелесе. К записи Тед привлек большую группу музыкантов, а также ряд гостей, включая такую звезду джазового кларнета, как израильтянка Анат Коэн (в пьесе Into the Chorosphere).
В альбоме наряду со скрипкой и мандолиной лидера звучат семиструнные гитары, кавакинью (традиционная бразильская четырехструнная гитара), традиционный же бразильский ручной барабан пандейру, флейты, а в финальном треке Memories of Home еще и струнный квинтет. Название альбома Tô Chegando / Almost There несколько иронично отражает разницу в бразильской и американской ментальности. Если американец говорит «скоро буду» (Almost There)Ю то это значит, что он появится через пару минут. Но если бразилец говорит «скоро буду» (Tô Chegando), то в ожидании могут пройти часы… Но это добрая ирония. Фэлкон, автор всех пьес альбома, знаком с музыкой шоро до тонкостей, искренне ею восхищается и с удовольствием популяризирует. Думаю, вы почувствуете это, слушая альбом.
музыкальный стиль: академическая музыка, кельтская музыка
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