Marimba Plus - In Another Dimension

Трудно найти в российском джазе другой коллектив, открывший и уютно обустроивший для себя нишу, в которой он уже почти четверть века не знает конкурентов. И дело не только в стилистике на плодородном поле между джазом и академической музыкой: наряду с Marimba Plus здесь успешно работает, к примеру, LRK Trio со своим основным автором Евгением Лебедевым, в свое время плотно сотрудничавшим с Marimba Plus. Ансамбль Льва Слепнера активно использует и элементы «глобальной музыки» (термин world music жрецы из американской Академии звукозаписи недавно признали неполиткорректным) – но и это делают многие. Позволю себе покощунствовать: дело даже не в маримбе – основном инструменте лидера ансамбля Льва Слепнера, хотя его опыт в этом плане практически уникален, а звук маримбы гораздо «теплее» холодноватого и более распространенного в джазе металлического «двоюродного брата» вибрафона. Дело, скорее, в сочетании всех этих факторов в музыке ансамбля, которую Слепнер справедливо определяет термином «фьюжн» - не как синоним джаз-рока, а в прямом смысле: сплав, синтез самых различных элементов. И этот сплав у Marimba Plus получается редкой красоты и элегантности. Наконец, чисто потребительский фактор: музыку Marimba Plus слушать и легко, и интересно. Но это, как с удобным интерфейсом: чем он проще и понятнее, тем больше сложной и тонкой работы «за кадром», чтобы достичь такой простоты.
Все это вы сможете обнаружить в новом альбоме Marimba Plus под названием In Another Dimension, который пополнит 21 июля каталог молодого российского лейбла Jazzist. Кроме того, в отличие от предыдущих работ, ансамбль широко включил здесь в свой «сплав» электронику, что еще более расширило звуковую палитру ансамблевого звучания. Внешний и внутренний космос – вот основная тема этого проекта. Как говорит сам Лев Слепнер, «Музыка на альбоме отражает окружающую действительность, но в этом отражении видны надежда и любовь к нашему странному и необъяснимому миру. Наверное, внутри каждого из нас сокрыт не менее сложный и богатый мир, который мы иногда опасаемся открыть не только другим, но и самим себе».
Знаменательно, что стартовая пьеса программы называется March 17th – это дата рождения лидера ансамбля и автора всех композиций альбома Льва Слепнера: видимо, много личного вложено в эту программу. Титульная композиция, отправляющая слушателя в иное измерение, небольшая по объему, но очень цельная пьеса, где академическая форма скрепляет густо насыщенную электроникой музыкальную ткань – возможно, лучший трек альбома и наиболее глубокий по содержанию. А вот следующий трек Leonids – для меня стал самым неожиданным. Леониды – это, как известно, метеорный поток в созвездии Льва (sic!), регулярно радующий землян эффектными метеорными дождями. Электронно-космическое буйство красок ансамбль здесь совместил с четким, агрессивным, почти техно-дискотечным ритмом, да еще добавил каплю экзотики в виде грузинской традиционной лютни чонгури. Зато еще одна пьеса космической тематики, Orion, при не меньшей эмоциональности, получилась более сдержанной и, если так можно выразиться, симфоничной, более приличествующей не дискотеке, а филармоническому залу или тому же павильону «Космос» на ВДНХ, где записывался последний альбом LRK Trio с OpensoundOrchestra. Две следующие композиции, Bonsai и Samsara, судя по названиям, должны уводить слушателя в мир этники, в первом случае, Дальнего Востока, а во втором – Южной Азии. Но этника здесь оказалась запрятана очень глубоко и, скорее, отражает размышления автора над феноменом этих культур. Зато она «пробилась наверх» с ориентальными интонациями музыки в финальной и самой большой композиции Jerusalem (Live). Что же, Иерусалим – это действительно место, где единство внешнего и внутреннего космоса ощущается особенно остро. Не зря на средневековых картах именно Иерусалим, как центр мира, помещался в центре карты.
Особенно эффектно в этой композиции прозвучали флейта Ильи Дворецкого, кларнет Сергея Нанкина и труба Ивана Акатова. В этой связи приятно упомянуть, что основное ядро ансамбля (сюда надо добавить виолончелиста Николая Солоновича и саксофониста Михаила Зуева) осталось неизменным, а многочисленные гости сделали звучание Marimba Plus еще более ярким. Прекрасный звук – это отдельное достоинство альбома, и тут особую благодарность надо высказать в адрес Михаила Зуева, выступившего также и в качестве саунд-продюсера альбома.
Почти двадцать лет назад, рецензируя Charmed World (2004), второй альбом Marimba Plus, я писал: «… чисто академическая музыка, заключенная в строгие классические формы, вдруг, совершенно невероятно оборачивается настоящей джазовой импровизацией с натуральным драйвом.» Приятно, что сегодня Marimba Plus не только сохранил все свои достоинства двадцатилетней давности, но и многократно их приумножил.
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