Mark Burnell - Gospel Piano

Как мы обычно представляем себе исполнение госпел или спиричуэллс? Мы предполагаем, что это вокальное исполнение, а исполнитель – мужчина или женщина афроамериканского происхождения. Альбом Gospel Piano разрушит эти стереотипы. Исполнитель в данном случае – белый американец из Чикаго, а госпел он исполняет в инструментальном варианте, на фортепьяно. Удивительно? Да, если не знать биографию Марка Барнелла.
Барнелл – опытнейший джазовый музыкант и педагог по вокалу. В течение десяти лет он преподавал вокал в Carnegie Mellon University, его собственной alma mater годами ранее. Барнелл выступал вместе с Дэйвом Фришбергом, Конни Фрэнсис, Робом Маршаллом и другими известными музыкантами. Он играл на многих фестивалях, его видели сцены Берна, Цюриха, Парижа, Женевы, Амстердама и других городов. У Марка Барнелла солидная дискография, а в Чикаго пользуются большим успехом его дуэты с женой, Энн Барнелл. Но наряду с этим, он – многолетний руководитель музыкальных программ в Объединенной методистской церкви Горэм в Чикаго, и его успехи на этом поприще весьма значительны. Горэм признавал Марка «человеком года» в 2006 –м, дважды, в 2019 и 2023 он был удостоен премии Black Methodist Church Renewal Laity. Так что, материал, то есть госпел и спиричуэллс, ему прекрасно знаком.
Gospel Piano – третий в его карьере сольный альбом. Марк представляет здесь семь инструментальных версий известных образцов афроамериканской духовной музыки. Открывает альбом известная тема This Little Light of Mine, а завершает – не менее знаменитая I Want Jesus to Walk With Me. Духоподъемное исполнение в совершенстве владеющего секретами афроамериканской музыки пианиста вряд ли оставит кого-то равнодушным. За звуками фортепьяно мы все равно слышим голос (голоса), воодушевленно выводящие, например, Hush, Hush, Somebody's Callin' My Name. А такая композиция, как I Couldn't Hear Nobody Pray, уводит вас во времена рабства, когда эта композиция была одновременно и духовным гимном, и инструкций для рабов, которые готовились к побегу. Словом, Gospel Piano – настоящий подарок для любителей афроамериканской духовной музыки.
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