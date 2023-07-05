Julia Perminova - Freedom

Практически все задокументированные релизами этапы творческого пути уроженки Тюмени, пианистки Юлии Перминовой, после ее отъезда из России в 2019 году для продолжения учебы в Западной Европе, освещались нашим сайтом. Дебютному «европейскому» альбому Imagination (2021) был посвящен обзор (в нем, кстати, можно найти и биографические подробности), отмечал сайт и следующий альбом Way To My Star (2022). Оба эти проекта – сольные фортепьянные работы. И вот теперь, в новом альбоме Freedom Юлия сменила формат на джазовое комбо. Впрочем, такого рода состав для нее не новость. В этой связи можно вспомнить другой проект под названием Wurope. Его записал в 2021 году квартет, в котором играли португальский саксофонист Мигель Валенте, его соотечественник, ударник Луиш Поссоло, немецкий басист Йозеф Займетц и Юлия Перминова за фортепьяно. «Мотором» и автором всех композиций был тогда Займетц. Отмечая важность Перминовой для коллектива, он назвал ее «нашим Рахманиновым».
Во Freedom мы видим этих же музыкантов, лишь с добавлением трубача Димы Бондарева, но только на обложке уже стоит имя конкретно Юлии Перминовой, и «Рахманинов» здесь и автор всех девяти композиций альбома, и лидер этого квинтета. И лидер, надо сказать, весьма «авторитарный». Пожалуй, только в стартовой композиции Uncertainty фортепьяно остается несколько в тени, оставляя авансцену саксофону и трубе. В прочих пьесах Перминова не только «держит» всю структуру композиций, но и много солирует, позволяя себе время от времени диалоги с духовыми (Lost and Confident, Dear Diary) или с контрабасом (Sea Lullaby). А в двух коротких интерлюдиях (Sketch #1 и Sketch #2) Юлия, вспоминая сольные альбомы, предпочитает обходиться вообще без аккомпанемента.
Романтизм, где искусство импровизации замешано на солидной академической основе, присущий ее прежним работам, сохранился и получил развитие и во Freedom. Исключение, на мой взгляд, это опять-таки стартовая Uncertainty, пьеса несколько угловатого характера, с обилием диссонансов и непредсказуемой сменой размеров и темпов. В целом же джаз Юлии и ее партнеров – очень европейский, существенно более близкий академической традиции Старого света, чем свинговому фундаменту родины джаза.
Альбом можно назвать в какой-то степени концептуальным. «Свобода» - это и его название, и сквозная тема, с которой, так или иначе связано большинство композиций. Как говорит сама Юлия, «Свобода - это нечто, без чего я не могу существовать и творить. Без нее я увядаю, словно растение без воды». При этом она прекрасно понимает, что свобода – это не только розы, но и шипы, порой очень острые: ряд пьес посвящен и проблемным моментам, которые та самая свобода приносит. Но, думаю, менять ее на что-то иное Юлия, которая живет сейчас в Швейцарии, а до этого осваивавшая и Берлин, и Амстердам, ни за что не захочет. Не зря одна из композиций альбома гордо называется My Home Is Everywhere. Думаю, такое название для искателей «врагов» и «космополитов», которых сейчас хватает на родине Перминовой – как красная тряпка для быка. И еще одну пьесу хочется упомянуть, финальную Dear Diary, написанную под впечатлением от «Дневника Анны Франк». Приличествующий теме Холокоста минор, скорбный и взволнованный диалог фортепьяно и трубы – все очень тактично и впечатляюще – и это опять о свободе, свободе несбывшейся…
Что сказать об альбоме в целом? Шаг, безусловно, шаг вперед и, судя по динамике развития творчества Юлии Перминовой, она готова и к новым поискам и открытиям, которые явно не за горами.
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