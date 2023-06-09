Paul Flaherty / Jim Matus / Larry Derdeyn - Wednesday Weld
09.06.2023
По обложке альбома Wednesday Weld этого не видно, но на фотографиях 75-летний Пол Флаэрти с его длинной белоснежной бородой смотрится весьма колоритно: этакий Гэндальф с саксофоном. С этим инструментом он сроднился еще ребенком, в 10-летнем возрасте, и постепенно освоил все разновидности саксофона. Музыкальную карьеру он начал в 70-х годах, играя фри-джаз. Этому направлению Пол верен и по сей день. Выпустив первый альбом в уже далеком 1978 году, он собрал с тех пор обширную дискографию, хотя громкой карьеры так и не сделал. Это не мешает Флаэрти играть только в избранной стилистике, а когда, как в 80-е годы, одного джаза для существования оказывалось недостаточно, Пол работал еще и маляром.
Альбом Wednesday Weld Флаэрти записывал вместе со своими давними партнерами, гитаристом Джимом Матусом, музыкантом с более широким кругом музыкальных интересов, и клавишником Лэрри Дердейном. Представленная в альбоме запись была сделана очень давно, еще в 2006 (!) году, и с тех пор крайне медленно, кропотливо и с перерывами шла работа над превращением ее в полноценный альбом, работа, завершившаяся только в текущем году изданием Wednesday Weld на лейбле 577 Records.
Пять импровизационных композиций выставлены в программе по нарастающей: сначала две сравнительно небольшие, менее десяти минут звучания, пьесы (самая короткая, The Gloaming, тянет на семь с небольшим минут), а потом две пьесы примерно по пятнадцать минут каждая, и, наконец, апофеоз: Rumble Still почти на двадцать пять минут звучания. Словом, музыкантам было где развернуться. Матус работает здесь на двух типах гитар, Дердейн играет на клавишных, а Флаэрти использует два саксофона – теноровый и альтовый. Пол – безусловно центральная фигура в этой записи. Звучание его саксофонов – резкое и энергичное, это не деликатно приготовленное блюдо, а полусырое мясо, которое еще сочится кровью. Тем удивительнее, что местами, например, в Furious The Unheard, в игре Флаэрти прорезаются вдруг на какое-то время пронзительно нежные эпизоды. Свобода самовыражения музыкантов проявляется в Wednesday Weld в полной мере, и если вам нравится свободная импровизация, этот альбом определенно придется вам по душе.
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