Ladislav Pazdera - Chiaroscuro

Кьяроскуро – термин из изобразительного искусства, умелая игра художника светом и тенью, придающая фигурам на полотне объемность. Этим термином гитарист Ладислав Паздера назвал свой сольный альбом. Что ж, определенную взаимосвязь между работой живописца и теми звуковыми полотнами, которые представил Ладислав в альбоме Chiaroscuro можно усмотреть. И в этом, безусловно, заслуга талантливого музыканта.
Ладислав Паздера родился в чешском городе Пардубице в 1989 году. Его родители к музыке отношения не имели, однако, считали, что и сам Ладислав, и его сестры должны получить музыкальное образование. Вначале Ладислав обучался игре на скрипке, потом перешел на альт, а в возрасте 12 лет окончательно остановил свой выбор на гитаре. После окончания консерватории в Пардубице он продолжил учебу в Дрездене, где одним из его педагогов стал Ринтко Диркс, годы спустя принявший участие в записи альбома Chiaroscuro. Сегодня Паздера – востребованный и известный музыкант, которого высоко оценивает музыкальная критика.
Он играет исключительно на акустических гитарах и, по следам Чета Аткинса и Томми Эммануэля, пользуется сложной, но эффектной техникой фингер-пикинга, когда большой палец исполняет ритм-партию, а остальные — соло на более высоких нотах. Что же касается музыкальных интересов, то Ладислав с удовольствием включает в свои сочинения элементы фламенко, ориентальные, арабские и турецкие, мотивы. Все это нашло отражение в представленных им одиннадцати композициях альбома Chiaroscuro.
Каждую в буклете он снабдил кратким комментарием, который делает сравнение его музыки с живописными полотнами еще более логичным. «Осеннее море, его настроение и цвета»: это о пьесе с характерным испанским названием El Color del Mar. Или «эхо давно ушедших времен» - о композиции Tenerė II, одной из самых красивых, на мой вкус, в альбоме. А вот и путешествие на Восток в композиции известного французского басиста Рене Гарсия-Фонса A Girl From Istanbul: самый «ориентальный» трек альбома. Если продолжить аналогии с живописью, то, похоже, Ладиславу ближе всего импрессионизм – он мастер полутонов, предпочитающий спокойное, даже медитативное развитие исполняемых композиций. Исключением, пожалуй, может служить Scirocco («… о ветре, несущем песок из сердца Сахары»), единственная пьеса с довольно бурным темпом, где Ладиславу ассистирует на традиционной восточной дарбукке его бывший педагог Диркс.
Chiaroscuro невелик по объему, но альбом этот дарит слушателю очень много позитивных эмоций. И отдавая дань таланту его создателя, можно только поблагодарить Ладислава Паздеру, за то, что он пригласил всех слушателей альбома на «выставку» своих удивительных звуковых картин.
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