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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Pavel Hruby / Klaus Kugel - Going Where the Wind Takes It

Pavel Hruby / Klaus Kugel - Going Where the Wind Takes It

08.02.2024
Pavel Hruby / Klaus Kugel - Going Where the Wind Takes It

В 2019 году в чешском городе Градец Кралове проходил фестиваль Jazz Goes To Town. В рамках этого фестиваля и сформировался спонтанно импровизационный дуэт, в который вошли немецкий ударник Клаус Кугель и чешский саксофонист Павел Хрубы. Их выступление стало одним из самых ярких моментов фестиваля, было записано, но издания дождалось только четыре года спустя на словацком лейбле Hevhetia из Кошице. Концертную запись, выпущенную под названием Going Where the Wind Takes It мы и представляем нашим читателям.

Надо сказать, название альбома выглядит очень удачным, подчеркивает полную импровизационную свободу исполнителей. Клаус, помимо ударных и перкуссии оперировал в этом выступлении различными объектами, а Павел играл на сопрано-саксофоне и бас-кларнете. Если Кугель – хорошо известный в Европе музыкант-импровизатор, участник многих фестивалей и коллабораций, чьи записи нередко освещались и нашим сайтом, то Хрубы – имя новое для нашего сайта, но не для чешской джазовой сцены. Павел хорошо известен здесь, в том числе и дуэтами с такими мастерами, как Эмил Выклицки и Ян Файкс. Так что, дуэт с Кугелем стал для него еще одним интересным опытом дуэтной импровизации.

Альбом разделен на 12 частей-композиций, не имеющих определенного названия, только порядковые номера. Но, откровенно говоря, деление это во многом искусственное: весь сет, сыгранный музыкантами, воспринимается, как единое целое, единая фри-джазовая сюита, в которой отсутствие заранее разработанного сюжета с лихвой компенсируется креативностью, позитивной энергетикой, драйвом и хорошим взаимопониманием музыкантов. Думаю, любителям авангарда будет интересен этот альбом, а многие (и я в их числе) откроют для себя новое имя: Павел Хрубы и в очередной раз оценят высокое мастерство Клауса Кугеля.

© & (p) 2023 Hevhetia

12 tks / 42 mins

(Pavel Hruby – ss, bass cl; Klaus Kugel - dr, perc, sound objects;)

Линк предоставил Klaus Kugel

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Чехия
музыкальный стиль
авангард


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