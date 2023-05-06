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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Patrick Brennan s0nic 0penings - tilting curvaceous

Patrick Brennan s0nic 0penings - tilting curvaceous

06.05.2023

Patrick Brennan s0nic 0penings - tilting curvaceous

Альт-саксофонист, композитор, литератор (автор книги Ways & Sounds, 2021) Патрик Бреннан – видная фигура на авангардной джазовой сцене Нью-Йорка вот уже в течение более, чем сорока лет. Проект s0nic 0penings был им основан еще в 1979 году, и все это время служит продвижению идей свободного джаза и коллективной импровизации от Патрика Бреннана. Помимо музыкального авангарда Патрику также близка и сфера world music, он известен своим интересом к музыке гнави и сотрудничеством с ее исполнителями. Но сегодня мы представляем новый альбом в рамках s0nic 0penings под названием tilting curvaceous.

Этот альбом был записан в формате квинтета, в который Патрик пригласил коллег-единомышленников по увлечению свободной импровизационной музыкой. Вторым духовым голосом в квинтете стал известный трубач Брайан Гродер, а ритм-группу составили Хильярд Грини на контрабасе, ударник Майкл ТиЭй Томпсон и пианист Род Уильямс. Самого Бреннана я назвал бы не столько автором музыки этого альбома, сколько автором и инициатором музыкальных идей, которые легли в основу четырнадцати импровизационных треков. Все они называются одинаково: tilting curvaceous и формально отличаются друг от друга только порядковыми номерами. Я сознательно употребил термин «формально», потому что каждый трек здесь – это особый микрокосм, созданный комбинацией инструментальных голосов и динамикой из взаимодействия. Сам Бреннан определяет их, как «образцы грува» или «ячейки». Согласитесь, сами по себе эти определения не слишком информативны. Музыку, особенно музыкальные импровизационные абстракции вообще трудно описывать словами. Возможно, поможет реакция на этот альбом и на творчество Бреннана от Антонио Бранко: «На плечах таких гигантов, как Эллингтон, Монк, Мингус, Орнетт Коулмен, Сесил Тейлор, Генри Тредгилл и другие, он конструирует специфичные звуковые и концептуальные методы коллективной импровизации, своего рода звуковой конструктор лего из элементов с бесчисленным множеством комбинаций».

Яснее не стало? Ну, тогда выход один: надо просто слушать и наслаждаться креативной фантазией Бреннана в №2, диалогом двух духовых в №3, ударным в прямом и переносном смысле финалом №1, отличной работой Уильямса в самом длинном, восьмиминутном треке №10, эффектным басовым интро Грини в №12 … Каждый новый звук в любом из треков расширяет представления о границах возможного – и за это спасибо Патрику Бреннану и его коллегам.

© & (p) 2023 Clean Feed Records

14 tks / 50 mins

(Patrick Brennan – as; Hilliard Greene – b; Brian Groder – tp, flg; Michael TA Thompson – trapdrums; Rod Williams – p;)

Линк предоставил Patrick Brennan

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард


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