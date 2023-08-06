Jaume de Viala - Calidoscopi Embruixat

Короля, как известно, делает свита. Я ничего не знал о каталонском гитаристе и композиторе Жауме де Виала, когда получил письмо из Барселоны с этим альбомом. Но увидев, что со-продюсером Calidoscopi Embruixat выступал живущий в Барселоне сербский гитарист Душан Евтович, а в составе ансамбля, осуществлявшего проект, кроме него играли сербский клавишник и пианист Васил Хаджиманов, каталонский басист Бернат Эрнандес, израильский ударник Асаф Сиркис и македонский перкуссионист Александар Петров – все неплохо знакомые по разным релизам, особенно под логотипом MoonJune Revords, - круг творческих интересов Жауме стал примерно понятен. Но только примерно!
Ранее, еще до пандемии, Жауме де Виала выпустил получивший хорошие отзывы альбом Sonoritat De Mil Miralls (2019). А вот в дни локдауна, в период вынужденного бездействия, Жауме вспомнил песни, которые он сочинял и исполнял сорок лет назад, в 1978-79 годах, с группой Celobert Magic и даже ранее. То были времена «бури и натиска» музыки фьюжн, и музыку де Виала писал соответствующую. Кроме того, сочинил он и несколько новых композиций. Жауме загорелся идеей записать эту программу – и идея была осуществлена в 2021 – 2022 годах с привлечением упомянутых выше коллег – и не только их. Как и в первом альбоме де Виалы, вокальные партии в трех треках исполнила его бывшая партнерша по Celobert Magic Жудит Кукала, а в отдельных треках участвовали другие известные барселонские музыканты, включая басиста Карлеса Бенавента, много лет работавшего с прославленным Пако де Люсия.
Результатом стала программа из одиннадцати треков, скроенная преимущественно по лекалам музыки фьюжн с добавлением элементов прог-рока и специфических средиземноморских мотивов (Cavalcada per la nocturnitat aràbiga, Records de Granada). Мне близка эта музыка, потому что я тоже рос на этих ритмах и этих идеях, так что альбом доставил большое удовольствие. Думаю, он понравится и более молодым слушателям, потому что трудно остаться равнодушным к таким темам, как Les Jordies (она представлена в альбоме еще и в англоязычной версии в исполнении Арно Жордани), La dansa de l’aigua или Mel i fel в исполнении профессионалов высокого класса. Ни малейшего ощущения ретро-музыки, извлеченной из запасников, Calidoscopi Embruixat не оставляет – это живой, эмоциональный, дышащий пьянящим средиземноморским воздухом альбом. Стоит услышать!
музыкальный стиль: мэйнстрим, госпел, ритм-энд-блюз
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