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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Jaume de Viala - Calidoscopi Embruixat

Jaume de Viala - Calidoscopi Embruixat

06.08.2023

Jaume de Viala - Calidoscopi Embruixat

Короля, как известно, делает свита. Я ничего не знал о каталонском гитаристе и композиторе Жауме де Виала, когда получил письмо из Барселоны с этим альбомом. Но увидев, что со-продюсером Calidoscopi Embruixat выступал живущий в Барселоне сербский гитарист Душан Евтович, а в составе ансамбля, осуществлявшего проект, кроме него играли сербский клавишник и пианист Васил Хаджиманов, каталонский басист Бернат Эрнандес, израильский ударник Асаф Сиркис и македонский перкуссионист Александар Петров – все неплохо знакомые по разным релизам, особенно под логотипом MoonJune Revords, - круг творческих интересов Жауме стал примерно понятен. Но только примерно!

Ранее, еще до пандемии, Жауме де Виала выпустил получивший хорошие отзывы альбом Sonoritat De Mil Miralls (2019). А вот в дни локдауна, в период вынужденного бездействия, Жауме вспомнил песни, которые он сочинял и исполнял сорок лет назад, в 1978-79 годах, с группой Celobert Magic и даже ранее. То были времена «бури и натиска» музыки фьюжн, и музыку де Виала писал соответствующую. Кроме того, сочинил он и несколько новых композиций. Жауме загорелся идеей записать эту программу – и идея была осуществлена в 2021 – 2022 годах с привлечением упомянутых выше коллег – и не только их. Как и в первом альбоме де Виалы, вокальные партии в трех треках исполнила его бывшая партнерша по Celobert Magic Жудит Кукала, а в отдельных треках участвовали другие известные барселонские музыканты, включая басиста Карлеса Бенавента, много лет работавшего с прославленным Пако де Люсия.

Результатом стала программа из одиннадцати треков, скроенная преимущественно по лекалам музыки фьюжн с добавлением элементов прог-рока и специфических средиземноморских мотивов (Cavalcada per la nocturnitat aràbiga, Records de Granada). Мне близка эта музыка, потому что я тоже рос на этих ритмах и этих идеях, так что альбом доставил большое удовольствие. Думаю, он понравится и более молодым слушателям, потому что трудно остаться равнодушным к таким темам, как Les Jordies (она представлена в альбоме еще и в англоязычной версии в исполнении Арно Жордани), La dansa de l’aigua или Mel i fel в исполнении профессионалов высокого класса. Ни малейшего ощущения ретро-музыки, извлеченной из запасников, Calidoscopi Embruixat не оставляет – это живой, эмоциональный, дышащий пьянящим средиземноморским воздухом альбом. Стоит услышать!

© & (p) 2023

11 tks / 43 mins

(Jaume de Viala – el.g, ac.g, classical g; Dusan Jevtovic – el.g, ac.g; Judit Cucala – voice; Vasil Hadzimanov – p, synth, Hammond org; Bernat Hernández – el.b, fretless b; Asaf Sirkis – dr; Aleksandar Petrov – perc, tapan; with Pablo Selnik – fl (tks 1,4,6-8.10); Robindro Nikolic – cl (tks 3,8); Carles Benavent – el.b (tk 11); Joaquim "Max" Sunyer – el.g, flamenco g (tk 2); Jordi Bonell - el.g (tk 10); Arnau Giordani – voice (tk 11); Paula Dominguez – backing voc (tks 2-8,11); Elvira Pascual – lyrics;)

Диск предоставил Jaume de Viala

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, Испания, Македония, Сербия
музыкальный стиль
фьюжн


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