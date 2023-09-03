Koppel / Colley / Blade - Perspective

Эти имена впервые прозвучали вместе еще в 2012 году, когда датский саксофонист Бенджамин Коппель и американская ритм-группа Скотт Колли – Брайан Блэйд объединили свои творческие силы в составе Koppel-Colley-Blade Collective или, как его чаще называют, KCB Collective. Копенгаген – заметная точка на джазовой карте Европы, а сам Бенджамин Коппель, музыкант в третьем поколении, даже имя получивший в честь Бена Уэбстера, хорошо известен далеко за пределами родной Дании. Что касается Колли и Блэйда, то они часто играли вместе в различных проектах, но и каждый в отдельности – это громкое имя в джазе. Скотт Колли работал с Хэнкоком и Майклом Брекером, Крисом Поттером и Скофилдом, выпустил много собственных альбомов с первоклассными партнерами. Пестрит большими именами и список партнеров Блэйда, но помимо знаменитых джазменов, здесь есть и такие люди, как Боб Дилан и Джони Митчелл. Блэйд успешно руководит собственными проектами The Fellowship Band и Mama Rosa.
Альбом Perspective, выпущенный в конце июля лейблом Коппеля Cowbell Music, трио записывало в Нью-Йорке. Наибольший вклад в девятитрековую программу альбома внес Коппель, сочинивший пять композиций, три своих пьесы предложил для альбома Колли, а короткая финальная After Time – плод коллективного творчества всего трио. Бенджамин Коппель показал себя в этом альбоме прежде всего блестящим лириком. Его альт-саксофон особо убедителен в таких вещах, как бесконечно грустная, но этакой «сладкой грустью», композиция Precipice или Imaginary Canvas. Кстати, в обоих случаях многое в развитии этих пьес строится на диалогах Коппеля и Колли. Контрабас последнего то демонстрирует эффектное интро в таких треках, как For Sy Johnson или Don’t Rise, то тонко оттеняет контрапунктом саксофонные соло Коппеля. Из трех его композиций в программе я бы выделил особо 37.33 Seconds, начинающуюся словно отдаленными раскатами грома от Блэйда и переходящую в оживленный и виртуозный «обмен мнениями» всех музыкантов. Если говорить о композиции, то из пьес Коппеля нельзя не отметить стартовую Alphabet Thief, где явственно прослеживается опора на традиционный джаз и даже этнические мотивы. Если вам показалось, исходя из вышесказанного, что Блэйд остался несколько в тени своих партнеров, то это, конечно, не соответствует его истинной роли в саунде трио. Именно Блэйд своим великолепным пониманием партнеров привносит в музыку KCB Collective элемент непредсказуемости и призыв к импровизации, то есть как раз те качества, которые многие особенно ценят в джазе. И Perspective не разочарует их в этом смысле.
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