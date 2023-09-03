Koppel / Colley / Blade - Perspective

Американец Майкл Лиг в 2004 году основал группу Snarky Puppy, англичанин Билл Лоренс – ее участник с самого первого альбома. Дружат они уже много лет, с того времени, когда студент из Университета Северного Техаса Лиг, путешествуя по Англии, ...