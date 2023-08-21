Rubim de Toledo - The Drip

Имя «Рубим де Толедо» сразу выдает латинское происхождение его владельца. И действительно, корни этого музыканта – бразильские, но вырос и работает Рубим в Эдмонтоне, канадская провинция Альберта. Уже в 17 лет в качестве басиста он начал профессионально играть с ведущими джазменами Альберты. С тех пор де Толедо вырос в одного из ведущих джазовых музыкантов Западной Канады, неоднократно удостаивался Западноканадских музыкальных премий (2018 – джазовый музыкант года, 2021 – инструменталист года) и становился их номинантом, как лично, так и в рамках руководимых им ансамблей Montuno West, Bomba и Maracujah, играющих латинский джаз. В качестве басиста Рубим аккомпанировал множеству американских звезд джаза, таких, как Терелл Стаффорд, Уиклиф Гордон, Джейсон Марсалис и другие. Его собственная дискография насчитывает семь альбомов, и новейший из них - The Drip.
Альбом небольшой, я бы сказал – компактный. В него вошло девять композиций Рубима де Толедо. Сам он играет здесь на басу, на гитаре и на дополнительных клавишных и перкуссионных инструментах. В ансамбль, записывавший альбом, он пригласил ведущих джазменов Западной Канады: два духовика, клавиши, ударные, перкуссия. В трех треках инструментальную музыку дополняет вокал: специально приглашена местная дива с африканскими корнями Карима (Ашанти Карима Маршалл). Стилистика – просто огненная: фанк, обильно сдобренный латинскими ритмами и афробитом. Мощный грув с первого до последнего трека: впечатляет. Отлично работают духовики, трубач Боб Тилдсли и тромбонистка Одри Очоа, на высоте и ритм-группа, возглавляемая самим де Толедо. Что касается вокала, то Кариму не назовешь классической джазовой певицей, она работает скорее в стилистике, близкой к музыке соул с африканскими мотивами. Но в эстетическую систему альбома вписывается Карима вполне органично, особенно отметил бы ее вокал в композиции Rhythm Chante. В целом – динамичный и эффектный проект, достойное пополнение дискографии Рубима де Толедо.
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