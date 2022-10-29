Lakecia Benjamin - Phoenix

На обложке своего нового альбома Phoenix Лакеша (которую я далее из соображений благозвучия буду называть Лакеция) Бенджамин выглядит королевой, у которой в руках вместо скипетра или державы другой атрибут власти – саксофон. И в современном джазе Бенджамин является если не королевой, то уж принцессой точно: в 2020 году критики DownBeat признали ее восходящей звездой по классу альт-саксофона, а Ассоциация джазовых журналистов – восходящей звездой в джазе в целом. В том году Лакеция выпустила прекрасный альбом Pursuance: The Coltranes, посвященный музыке Джона и Элис Колтрейн. И вот, в начале 2023 года на новом для нее лейбле Whirlwind Recordings увидит свет новый проект: Phoenix.
Феникс, как известно, мифическая птица, постоянно сгорающая в пламени и постоянно возрождающаяся из пепла. Этим образом Бенджамин иносказательно говорит о возрождении джаза после тяжелого периода локдауна и пандемии в целом. И, надо отметить, своим новым проектом она сделала все, чтобы отпраздновать возрождение джаза как можно ярче. Прежде всего, глядя на список участников проекта, отмечаешь целую россыпь известных имен: тут и Дайана Ривз, и Патрис Рушен, и, прежде всего, живая икона современного джаза Уэйн Шортер. Есть в этом списке и еще одно известное, но порядком подзабытое имя: Анджела Дэвис. Когда-то весь советский народ в лице официозных источников страстно требовал освобождения из тюрьмы этой леворадикальной дамы, ныне пожилого профессора Калифорнийского университета. Ее голос мы слышим после звука сирены в стартовой композиции Amerikkan Skin.
Ну, а дальше слушателя ждет немало интересного уже в чисто музыкальном плане. Очень хорош титульный трек, где за синтезатором работает Джорджия Энн Малдроу, мощный голос Дайаны Ривз украшает композицию Mercy, а Патрис Рушен играет на фортепьяно в Jubilation. Как видите, в проекте участвует много известных в джазе женщин, вспомню еще перкуссионистку из Бразилии Негу Сантуш и органистку из Казахстана Анастасию Петрову, да и продюсером проекта выступила не менее известная Терри Линн Каррингтон. Есть в альбоме и связь с предыдущей работой Лакеции: композиция Trane – это еще одно посвящение Джону и Элис Колтрейн. В чисто колтрейновской манере, виртуозно и эмоционально звучит саксофон Лакеции в композиции Rebirth, посвященной автором своей семье. А в интро финальной композиции Basquiat восходящую джазовую звезду словно напутствует другая звезда, звезда-гигант по имени Уэйн Шортер. Судя по музыке и исполнительскому мастерству Лакеции Бенджамин, это имя будет с нами надолго.
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