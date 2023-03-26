Hernan Cassibba - Nuevos Aires

Аргентинский джазмен Эрнан Кассиба (р.1989), выпускник консерватории им. Мануэля де Фалья, хорошо известен прежде всего у себя в стране. Басист, композитор и аранжировщик, он участвует в многочисленных коллаборациях с отечественными и зарубежными артистами, что же касается собственного творчества, то с возглавляемым им секстетом Кассиба исполняет исключительно авторскую музыку. Первый альбом секстета под названием Homenaje появился в 2018 году, и вот теперь ears&eyes Records готовит к изданию его второй альбом Nuevos Aires.
Всего лишь второй альбом за пять лет? Да, это немного. Но этот период был заполнен у Эрнана другими проектами, а что касается записей, то новый альбом по составу музыкантов в точности повторяет предыдущий, как будто и не было пяти лет между ними, что свидетельствует о постоянстве творческих взглядов Эрнана и его уверенности в оптимальном варианте, испытанном им в Homenaje. Это вновь комбинация двух саксофонов (по рекомендации Мэттью Голомбиски обращаю особенное внимание потенциального слушателя на альт-саксофониста Лукаса Гойкоэчеа), электрогитары и фортепьянного трио, где на басу работает сам лидер. И вновь в отдельных треках (в данном случае в одном из вариантов Lili и в Perro Blanco) Кассиба вводит в ткань композиций струнный квартет и голос. Музыка Эрнана лежит где-то на границе между пост-бопом (с широким использованием модальных структур и нестандартных размеров) и фри-джазом (последний особенно заметен в титульной композиции Nuevos Aires). Не могу не обратить внимание на пьесу, которую Кассиба посвятил своему любимому музыканту: P-Mc. написана в честь Пола МакКартни. Своим же персональным фаворитом альбома я назвал бы композицию Resistencia, сразу две версии которой Эрнан поместил в программу альбома.
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