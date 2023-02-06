Jacques Kuba Séguin - Parfum #1

Джаз из Канады, джаз по-монреальски. Любопытно, что всех участников записи альбома Жака Кубы Сегена Parfum #1, включая давно живущего в Монреале французского пианиста Жана-Мишеля Пилца, слушать ранее доводилось, а что касается басиста Реми-Жана ЛеБлана, то у нас рецензировался даже его авторский альбом, а вот сам Сеген – фигура для нашего сайта новая, поэтому о нем и, конечно, о его новом проекте надо рассказать подробнее.
Жак Куба Сеген родился в Польше (отсюда вторая часть его имени), его мама – полька, а отец – франкоязычный канадец. Трубач, композитор и радиоведущий, Сеген очень известный и успешный музыкант. За свой альбом 2019 года Migrations он был удостоен премии Джюно (канадский аналог Грэмми), он является также лауреатом премии Феликс (аналогичная региональная премия франкоязычной провинции Квебек) за этот же альбом, как за альбом года. Помимо проекта Migrations, Сеген известен и своими предыдущими составами Litania Projekt и Odd Lot. Регулярно Жак Куба выступает и в Польше, чаще всего в дуэте с пианистом Павлом Качмарчиком. Parfum #1 – первый альбом задуманного им нового большого проекта «Трилогия запахов».
С точки зрения Сегена, звук и запах тесно связаны. И звук, и запах воздействуют на наше подсознание, пробуждая зачастую целую гамму чувств и переживаний. Конечно, тут по ассоциации вспоминаешь знаменитый роман Патрика Зюскинда «Парфюмер». В первой части будущей трилогии Сегена-композитора вдохновляли компоненты, из которых парфюмеры составляют духи. Различные воспоминания детства, связанные с ними, легли в основу шести сочиненных им композиций, составивших программу Parfum #1. Сеген-трубач – это ось, вокруг которой вращается-строится саунд всей его группы. У его трубы очень выразительный певучий звук, в котором можно расслышать нечто от Чета Бейкера. Жак Куба солирует практически во всех треках альбома. В стартовой La danse du hazard его основным ассистентом выступает Пилц: его инструмент словно играет роль метронома, на фоне которого развивает тему пьесы лидер. В короткой Rencontre au berceau в роли второго инструмента выступает голос Элизабет Шеперд, а в уже следующей композиции Je suis là она переходит от силлабического пения к пению традиционному (разумеется, по-французски). Лучшими инструментальными моментами альбома я бы назвал Promesse de souvenirs с эффектным взаимодействием всех музыкантов и финальную Candeur, самую продолжительную в программе (более десяти минут звучания). Работа весьма интересная, постарайтесь ее не пропустить, а если понравится – не забывайте, что это только первая часть трилогии.
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