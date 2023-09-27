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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Matt Rollings Trio - The Valentine Sessions

Matt Rollings Trio - The Valentine Sessions

27.09.2023

Matt Rollings Trio - The Valentine Sessions

Очередная вариация на тему «возвращение к корням». Пианист Мэтт Роллингс в начале 80-х годов окончил известный колледж Беркли. Его любимыми музыкантами в те годы были Оскар Питерсон, Рэмзи Льюис, Билл Эванс: вполне себе джазовый круг интересов. Но в 1986 году он присоединился к группе Лайла Лоуэтта, и с тех пор его карьера развернулась в весьма далеких от джаза направлениях. С тех пор Роллингс участвовал более, чем в 1500 записях музыки таких стилей, как кантри, поп и рок. Он играл с такими людьми, как Эрик Клэптон, Вилли Нельсон, Билли Джоэл, Брюс Спрингстин, Шерил Кроу, Queen, Metallica. Лишь в 1990 году Роллингс выпустил в формате трио джазовый альбом Balconies с Джоном Патитуччи и Карлосом Вегой, после чего вновь надолго исчез с джазовых мониторов.

И вот, еще через тридцать лет, новый камбэк. Его признаки можно было обнаружить в работе музыканта Matt Rollings Mosaic, выпущенной в 2020 году. А вот нынешний The Valentine Sessions, получивший свое название по студии в Лос-Анджелесе, где осуществлялась запись, - это уже однозначно джазовый проект. Под него Роллингс вновь выбрал формат трио с басистом Конрадом Коршем и барабанщицей Элизабет Гудфеллоу. Вместе они сыграли программу из десяти авторских композиций Роллингса.Программу можно считать эклектичной, но в джазовости ей никак не откажешь. Тут есть и элегантное буги (Groove With a View), и отсылки к латине (Small Bossa), и достаточно простой блюз (Beez Buzz Blues), и отсылки к Биллу Эвансу (Catch The Rabbit, Waltz for Bill) или Телониусу Монку (Weird Habit). Никто не утверждает, что The Valentine Sessions ворвутся в верхушку джазовых чартов (хотя, чего только не бывает?), но в добротности исполнения и солидной продуманности материала этому проекте не откажешь.

© & (p) 2023 Found Records

10 tks / 42 mins

(Matt Rollings – p; Conrad Korsch – b; Elizabeth Goodfellow – dr;)

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Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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