Matt Rollings Trio - The Valentine Sessions

Очередная вариация на тему «возвращение к корням». Пианист Мэтт Роллингс в начале 80-х годов окончил известный колледж Беркли. Его любимыми музыкантами в те годы были Оскар Питерсон, Рэмзи Льюис, Билл Эванс: вполне себе джазовый круг интересов. Но в 1986 году он присоединился к группе Лайла Лоуэтта, и с тех пор его карьера развернулась в весьма далеких от джаза направлениях. С тех пор Роллингс участвовал более, чем в 1500 записях музыки таких стилей, как кантри, поп и рок. Он играл с такими людьми, как Эрик Клэптон, Вилли Нельсон, Билли Джоэл, Брюс Спрингстин, Шерил Кроу, Queen, Metallica. Лишь в 1990 году Роллингс выпустил в формате трио джазовый альбом Balconies с Джоном Патитуччи и Карлосом Вегой, после чего вновь надолго исчез с джазовых мониторов.
И вот, еще через тридцать лет, новый камбэк. Его признаки можно было обнаружить в работе музыканта Matt Rollings Mosaic, выпущенной в 2020 году. А вот нынешний The Valentine Sessions, получивший свое название по студии в Лос-Анджелесе, где осуществлялась запись, - это уже однозначно джазовый проект. Под него Роллингс вновь выбрал формат трио с басистом Конрадом Коршем и барабанщицей Элизабет Гудфеллоу. Вместе они сыграли программу из десяти авторских композиций Роллингса.Программу можно считать эклектичной, но в джазовости ей никак не откажешь. Тут есть и элегантное буги (Groove With a View), и отсылки к латине (Small Bossa), и достаточно простой блюз (Beez Buzz Blues), и отсылки к Биллу Эвансу (Catch The Rabbit, Waltz for Bill) или Телониусу Монку (Weird Habit). Никто не утверждает, что The Valentine Sessions ворвутся в верхушку джазовых чартов (хотя, чего только не бывает?), но в добротности исполнения и солидной продуманности материала этому проекте не откажешь.
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