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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Mehmet Polat Quartet - Embodied Poetry

Mehmet Polat Quartet - Embodied Poetry

28.11.2023

Mehmet Polat Quartet - Embodied Poetry

Турецкий музыкант и композитор Мехмет Полат играет на уде – струнном родственнике лютни, широко распространенном в традиционной музыке народов всего Ближнего Востока, и в этом качестве добился больших успехов. Надо отметить, что он уделяет большое внимание не только игре, но и совершенствованию своего инструмента. Мехмет сконструировал уд с двумя дополнительными басовыми струнами, что заметно расширило диапазон возможностей инструмента. Кроме того, он выработал специфическую технику работы левой руки, благодаря чему получил возможность играть весьма сложную и достаточно далекую от ориентальной традиции музыку. С 2007 года Полат живет и работает в Нидерландах. Именно здесь он записывал со своим квартетом и несколькими гостями проекта новый альбом Embodied Poetry, ставший уже шестым в его дискографии.

А вот для нашего сайта Embodied Poetry – приятный повод впервые познакомиться с творчеством этого музыканта. В программе альбома – 12 треков, все они сочинены Полатом и хорошо иллюстрируют его музыкальную философию. Сам он характеризует эту программу, как «калейдоскоп коротких историй выживании, росте, адаптации, самоанализе, горе, принятии, любви, радости и сострадании». Мехмет часто использует размеры, характерные для не европейской музыки, вроде 9/8 или 7/4. Мелодический фундамент многих его пьес строится на основе заимствований из музыки разных культур: индийской (титульная Embodied Poetry, Morning smiles), испанской (For growth, Groove stories), персидской (уже упомянутые выше Morning smiles и For growth). Разумеется, главный солирующий инструмент здесь – это уд, но и фортепьяно (Майк Ролофс) достойно поддерживает лидера, что особенно заметно в таких треках, как Embodied Poetry и Compassion. Никаких претензий не может быть и к ритм-группе ван Хуффелен – Хафизи. Очень удачно Полат вводит в свои композиции гостей. Трубач Гийс Левельт превратил Groove stories в самый джазовый трек программы. В Grounded together прекрасно сочетаются уд и армянский дудук (Вардан Ованисян). Слушая эту пьесу, я невольно подумал: «Дай Бог Армении и Турции такого взаимопонимания, как у Полата с Ованисяном». И совершенно особое впечатление оставила самая длинная композиция альбома, десятиминутная Four phases, где великолепен диалог двух восточных инструментов – уда и продольной флейты ней (Шукру Киртиш). Ней здесь буквально поет, а уд Полата выдает одну из самых выразительных партий в программе (вторая, на мой взгляд, -в Vulnerable gems).

Слышать, как звучит уд, мне доводилось и ранее. Самым ярким мастером игры на этом инструменте я всегда считал живущего в Германии ливанца Раби Абу Халиля. Не собираюсь заниматься некорректными сравнениями (музыка – не спорт), но после Embodied Poetry обязательно запомню еще одно имя: Мехмет Полат.

© & (p) 2023 Aftab Records

12 tks / 70 mins

(Mehmet Polat – ud; Mike Roelofs – p; Daniel van Huffelen – b; Martin Hafizi – dr; with Gijs Levelt – tp (tk 7); Vardan Hovanissian – duduk (tk 8); Şükrü Kirtiş – ney (tk 11);)

Линк предоставил Mehmet Polat

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Армения, Нидерланды, Турция
музыкальный стиль
ориентальная музыка


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