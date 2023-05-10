Tim Ray Trio - Fire & Rain

У Тима Рэя богатая джазовая биография. Много лет он сотрудничал с Тони Бенеттом в качестве музыкального директора. Тим играл со многими известными людьми из мира джаза и поп-музыки, участвовал в более, чем ста записях. Любимый формат Рэя – трио, классическое фортепьянное трио. У него бывали разные партнеры, но с басистом Джоном Локвудом и ударником Марком Уокером он сотрудничает много лет, для него это проверенные и прекрасно понимающие друг друга партнеры. Давно сотрудничает Тим Рэй и с лейблом из Нью-Бедфорда Whaling City Sound. Здесь выходили и записи его трио, и записи других музыкантов, например, Грега Эбата и Фила Вудса с участием трио Тима Рэя.
Новый релиз Whaling City Sound под названием Fire & Rain – это очередной альбом его трио. Программа альбома выглядит своеобразно. Каждый из участников ансамбля внес в нее по одной своей новой пьесе: Локвуд сочинил The Meeting:The Jbug and the Kman, Уокер – Moon in the Sea, а сам Тим Рэй написал композицию NO Worries. Одна пьеса альбома – это коллективная импровизация всех трех музыкантов, судя по названию посвященная Чику Кориа: Improv #1(forChick). А вот остальные девять пьес – это каверы, интерпретация Рэем и его коллегами самых разных стилистически композиций. Судите сами: тут есть и классические стандарты (Stolen Moments Оливера Нельсона), и композиции выдающихся пианистов (Bye-Ya Монка, Nighttime Оскара Питерсона, The Windup любимого Рэем Кита Джарретта), и толика бразильского джаза (Mojave Жобима), и пьеса авангардистки Карлы Блей Lawns. Что же касается титульной композиции, представленной в альбоме сразу в двух версиях, то это джазовый инструментальный вариант песни Джеймса Тэйлора.
В Fire & Rain трио представлено в двух ипостасях – акустической и электрической: Тим чередует клавишные и классическое фортепьяно, а Локвуд меняет контрабас на бас-гитару. Но и в одном, и в другом случае игру этого камерного состава отличает прекрасный баланс, гармоническое богатство, умение передать все особенности исполняемой музыки и, конечно же, высокая исполнительская техника всех трех музыкантов. «Один из наиболее впечатляющих образцов музыки для трио времен эры Ковида» - так характеризует эту запись в своих liner notes к альбому Боб Блюменталь. С временными рамками, очерченными американским критиком, можно и поспорить: трио Тима Рэя очень достойно заявило о себе много раньше пандемического периода и нынешний альбом этот высокий уровень только подтверждает.
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