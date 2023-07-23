London Brew - London Brew

Из всех четырех альбомов американского скрипача Джейсона Као Хвана, которые я слушал за последние четыре года, пожалуй, именно самый новый, Book of Stories, пришелся мне по сердцу больше всего. Он сделан в формате трио, как и Human Rites Trio в 2020 ...