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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » London Brew - London Brew

London Brew - London Brew

23.07.2023

London Brew - London Brew

Любой мало-мальски интересующийся джазом человек, ознакомившись с названием этого альбома, сразу обратит внимание на его сходство со знаменитым Bitches Brew. И сходство это не случайно. В 2019 году исполнилось пятьдесят лет с тех пор, как «Черный Маг» Майлс Дэвис сварил свое «Сучье варево», а годом позже Columbia выпустила этот альбом, ставший главным символом новой электрифицированной джазовой эры – эры джаз-рока. Тогда многие приняли это новое «летоисчисление от Майлса» в штыки, отказывая этой музыке в родстве с «настоящим» джазом, но за полвека страсти давно улеглись, и сегодня Bitches Brew признан не только джазовой классикой, но и одним из самых судьбоносных (и, кстати, самых коммерчески успешных) альбомов в истории джаза.

Известный британский продюсер и звукоинженер Брюс Лэмпков, работавший с записями Лу Рида, Питера Гэбриэла и Eurythmics, задумал, во-первых, почтить столь славную дату, а во-вторых, приблизить музыку Дэвиса ко вкусам современных молодых людей, выросших на дабе, хип-хопе, техно и драм-энд-бейз. С этой целью вместе с лондонским шведом, гитаристом и со-продюсером Мартином Терефе, он собрал группу из двенадцати самых модных лондонских музыкантов, чтобы дать с этой командой серию концертов в Англии и Европе в честь 50-летия Bitches Brew. Помешала пандемия. Концерты сорвались. Но идея была слишком хороша, чтобы ее просто бросить. И тогда, в начале декабря 2020 года, буквально через пару дней после отмены второго лондонского локдауна, вся команда собралась в лондонской The Church Studios, и за три дня записала двойной альбом с уже знакомым вам названием London Brew.

Команда у Терефе и Лэмпкова собралась столь же пестрая, сколь и представительная. Конечно же, такая тусовка не могла обойтись без «великого и ужасного» Шабаки Хатчингса, а заодно и его коллег по Sons of Kemet, ударника Тома Скиннера и тубиста Теона Кросса. Об известной группе The Invisible напоминало присутствие гитариста Дэйва Окуму и басиста Тома Херберта. Достойного партнера – духовика Хатчингсу нашли в лице саксофонистки и флейтистки Нубии Гарсиа. Команду дополнили популярный диджей с Би-Би-Си-1 Бенджи Би, электронщик и скрипач Рэйвен Буш, давно прижившийся в Лондоне синтезаторщик- датчанин Николай Торп Ларсен и еще несколько музыкантов – всего 12 человек. Многое напоминало тут о Bitches Brew: и большая команда музыкантов, и то, что с записью, как и пятидесятью годами ранее, уложились за три дня, и обилие импровизационных моментов, где все основано лишь на «чувстве локтя» и взаимопонимания музыкантов, и двойной, как и Bitches Brew альбом, но самым очевидным отличием стало то, что исполнителя на роль Черного Мага так и не нашли: труба в этой записи не звучит.

Возможно, тут есть и некая символика: в 2020 году лондонские музыканты, большинства из которых еще не было на свете, когда Майлс записывал свой Bitches Brew, и не собирались делать новую версию того знаменитого альбома: лишь Бенджи Би настругал ряд сэмплов и петель из оригинальной записи и рассыпал их, как изюминки в тесто, по новой музыкальной ткани. Главной целью London Brew было воссоздание духа музыки Дэвиса, творческой атмосферы, которая царила в его студии при записи Bitches Brew, но сама музыка у лондонцев получилась совсем иной: вызывающе современной и странноватой для пожилых поклонников джаз-рока. Джаз ли это? Во всяком случае, Мартин Терефе, занимавшийся обработкой десяти часов записанной музыки, утверждает, что он микшировал ее «не как джазовую запись». А нам не стоит уподобляться старым критикам Bitches Brew – время само все расставит по своим местам.

Почти весь первый диск альбома заняло гигантское импровизационное полотно London Brew, занявшее вместе с London Brew Pt. 2 – Trainlines почти сорок минут звучания. Оно необозримо, как картина Босха: море электроники, мощные грувы, диалоги духовых – при желании его можно было бы нарезать на десяток сравнительно логичных кусков, но создатели альбома решили сразу послать слушателей в нокдаун этой звуковой атакой. Перевести дух удается лишь на третьей композиции этого диска, всего лишь семиминутной Miles Chases New Voodoo In The Church, за названием которой стоят сразу две великих тени: оно напоминает Miles Runs the Voodoo Down из Bitches Brew, а сам Дэвис в этой композиции вдохновлялся музыкой Джими Хендрикса. Miles Chases New Voodoo In The Church вместе с Raven Flies Low стали пилотными синглами, изданными до выпуска London Brew. Композиции со второго диска мегаломанией не отличаются. Тут все более соразмерно, но не менее интересно. Стартовую Nu Sha Ni Sha Nu Oss Ra с отменной партией духовых я бы отнес к своим персональным фаворитам альбома, а вот самую короткую, чуть меньше трех минут, Bassics, назвал бы самой слабой: этакий не самый убедительный вариант эмбиента. Последние пьесы альбома порадовали яркими соло: в Mor Ning Prayers очень выразительна туба, а в финальной Raven Flies Low Рэйвен Буш так хорош в своих скрипично-электронных пассажах, что его имя каламбурно увековечили в названии композиции.

Завет Гераклита « в одну воду нельзя войти дважды» создатели London Brew учли. Но свежесть, вкус, мощь того источника, что открыл полвека назад Майлс Дэвис они воссоздать попытались. Как говорит Шабака Хатчингс, «Для меня это то, чем является «Bitches Brew». Это группа музыкантов, делающих музыку из любви к ней, как социальной силе и социальной конструкции. Они создают нечто, что выражает единство и движение. Вот что значит быть живым... Вы знаете, у вас есть единство, у вас есть движение, у вас есть вибрация. Нет ничего более живого, чем это. Это и есть «Bitches Brew».

© & (p) 2023 Concord Jazz

2 CD

1st: 3 tks / 47 mins

2nd: 5 tks / 41 mins

(Martin Terefe, Dave Okumu – g; Nubya Garcia – sax, fl; Shabaka Hutchings – sax, woodwinds; Tom Skinner, Dan See – dr, perc; Benji B - decks, sonic recycling; Theon Cross – tuba; Raven Bush – vi, electronics; Tom Herbert – el.b, ac.b; Nikolaj Torp Larsen – synth, melodica; Nick Ramm – p, synth;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.ru/london-brew-london-brew/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
современный джаз


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