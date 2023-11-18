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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Laurent Estoppey & Daniel Levin - SUMAC

Laurent Estoppey & Daniel Levin - SUMAC

18.11.2023

Laurent Estoppey & Daniel Levin - SUMAC

Историю этого проекта приходиться разматывать издалека – с биографии виолончелиста Дэниэла Левина. Он родился в Барлингтоне, Вермонт и начал играть на виолончели в самом нежном возрасте – с 6 лет. В 2001 году, получив степень в Консерватории Новой Англии, Дэниэл почти сразу стал заметной фигурой на нью-йоркской сцене в качестве композитора и импровизатора. Сегодня на его счету более двадцати альбомов и специфичный стиль игры, в котором есть элементы академической музыки, джаза, микротонального авангарда и европейской свободной импровизации. В 2017 году Левин перебрался в Северную Каролину, и здесь его застала пандемия.

Сорвались концертные планы, настала вынужденная изоляция. Левин должен был выступить в Университете Дьюка в Дареме, но концерт не состоялся. Тогда музыкант предложил организовать запись у себя на дому и переслать организаторам для стриминга. Так началась и получила затем продолжение серия записей в «Святилище» (Sanctuary), как стали называть импровизированную студию в доме импровизатора.

В январе 2022 года он сыграл здесь дуэт со швейцарским саксофонистом Лораном Эстопеем. Также известный музыкант, также импровизатор, Лоран закончил учебу в консерватории Лозанны в 1994 году и с тех пор выпустил немало альбомов, гастролировал чуть ли не на всех континентах, играл со многими известными европейскими и американскими партнерами. В 2010 Эстопей переехал в Штаты и также поселился в Северной Каролине. Дэниэла и Лорана познакомила старая приятельница Левина еще по нью-йоркской сцене Джил Кристенсен. Так родился этот дуэт.

Для тех, кто мало знаком с импровизационной музыкой здесь будет много необычного. Здесь нет эмоциональных всплесков, виолончель и саксофон осторожно, неторопливо нащупывают путь своих импровизаций. Паузы также играют большую роль в их музыке. Как вспоминает Дэниэл Левин, «то было одновременно свежо и комфортно – взаимное доверие обнаружилось с самого начала, что позволило нам сразу приступить к делу, исследуя любмую нами обоими территорию – неизведанное». Пять импровизационных пьес, сыгранных музыкантами, они назвали также весьма необычно: каждая названа одной из строк стихотворений американского поэта Джона Таггарта. Да и название альбома – SUMAC – тоже своеобразно. Это особый вид специй, получаемый из почти одинаково по-русски звучащего названия растения сумах. Горка этих специй помещена и на обложку альбома. Распробуйте – и специи, и музыку Левина и Эстопея!

© & (p) 2023 ears&eyes Records

5 tks / 39 mins

(Laurent Estoppey – sax; Daniel Levin – cello;)

Линк предоставил Matthew Golombisky

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Швейцария
музыкальный стиль
авангард


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