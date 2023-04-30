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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Arne Jansen / Stephan Braun - Going Home

Arne Jansen / Stephan Braun - Going Home

30.04.2023

Arne Jansen / Stephan Braun - Going Home

Британская рок-группа Dire Straits была основана в 1977 году и на протяжении следующего десятилетия вошла в список самых значительных коллективов за всю историю рок-музыки, а один из ее основателей, гитарист, певец и композитор Марк Нопфлер, стал одним из самых знаменитых рок-музыкантов. В год основания группы немецкому гитаристу Арне Янсену было два годика, а его партнер, басист и виолончелист Штефан Браун вообще был еще только в проекте у своих родителей. Оба они росли, учились музыке, слушали музыку, в том числе рок и в том числе Dire Straits. Арне впервые услышал эту группу в середине 80-х, альбом Love Over Gold, и полюбил с тех пор на всю жизнь.

Между тем, получив музыкальное образование в Берлинском университете и став весьма заметным на немецкой сцене гитаристом, Янсен стал гитаристом «многопрофильным», играющим все – от джаза до африканской музыки в сенегальском ансамбле Orchestra Baobab. Тем не менее, главный упор в своем творчестве он сделал на джаз. Арне может гордиться уже двумя самыми престижными в Германии джазовыми наградами ECHO Jazz за альбомы 2014 и 2017 годов. Среди его учителей были такие именитые мастера джазовой гитары, как Пэт Мэтини, Курт Розенвинкель, Джон Аберкромби и Филипп Кэтрин. Именно Мэтини, зная о любви Янсена к музыке Нопфлера и Dire Straits, натолкнул его на идею нового проекта. Изначально партнером в таком трибьюте музыке Dire Straits Арне видел Штефана Брауна. Прекрасный виолончелист с отличной техникой, равно успешный в академической музыке и джазе, лауреат ряда престижных конкурсов и участник многих джазовых фестивалей, Браун сотрудничал с такими разными музыкантами, как Крис Хинце, Тиль Бреннер, Гил Голдстейн, Гиора Фейдман, но более всего его прославила работа с Мелоди Гардо.

В дуэте Янсен и Браун и записали свой трибьют под названием Going Home, вышедший на гамбургском лейбле Herzog Records 28 апреля 2023 года. В программу альбома вошли самые знаменитые хиты Нопфлера и Dire Straits: Sultans Of Swing, Romeo And Juliet, Telegraph Road (с того самого альбома группы, который стал первой любовью для Арне Янсена), Brothers In Arms и, разумеется, давший название альбому Going Home. И все это рок-великолепие музыканты исполнили в полностью переаранжированном в духе джаза варианте и с очень камерным саундом: в альбоме звучат только гитара Янсена и виолончель или контрабас Брауна. Как правило, за гитарой остается мелодическая основа пьес, а за инструментами Брауна – динамика, грув и иная орнаментика. Надо сказать, впечатление очень необычное, хотя слушать музыку дуэта очень интересно. Порой оригинал вообще трудно узнаваем. Это камерный джаз, выросший на рок-материале. Если существует понятие «камерный джаз-рок», то он перед вами в альбоме Going Home от Ярне Янсена и Штефана Брауна.

© & (p) 2023 Herzog Records

10 tks / 52 mins

(Arne Jansen – g; Stephan Braun - cello, b;)

Линк предоставил Hanns-Christian Gerth, Heart Beat & Soul

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия
музыкальный стиль
фьюжн


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