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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Petrolio - Respira

Petrolio - Respira

14.06.2023

Petrolio - Respira

Новая встреча с музыкантом, уже «светившимся» на наших страницах. Петролио – это артистический ник итальянского музыканта Энрико Черрато, под которым он выступает в 2015 года. Петролио – частый участник разнообразных фестивалей авангардной музыки, как в Италии, так и в других европейских странах, автор музыки для кино, телевидения, театральных постановок. Нередко он сотрудничает с зарубежными единомышленниками, как это было на альбоме 2018 года L + Esistenze, о котором мы писали. Новая работа Петролио Respira – несколько иного рода.

Приятель Петролио AkAb, он же Габриэле Ди Бенедетто снял короткометражный фильм Film Fantasma и попросил музыканта сочинить саундтрек к этому фильму. Мне ничего неизвестно о сюжете этой ленты, могу только ориентироваться на строки в электронном письме Петролио: «Тема этого короткометражного фильма очень сильная и дестабилизирующая, и AkAb хотел, чтобы музыка составляла звуковой дискурс с голосом рассказчика за кадром». Если этот текст вызовет у вас интерес к альбому, то слушая его, остается гадать о сюжете киноленты. А вот музыка вполне себе характерна для Петролио. На этот раз он все делал сам: единолично управлялся с синтезаторами, электроникой и прочим оборудованием. Шесть композиций, составивших альбом, это фантасмагорическая, но обладающая внутренней логикой смесь электронных звучаний, шумов, конкретных звуков в духе дарк эмбиент и, отчасти, индастриэл. Очень выразительны стартовая пьеса Prologo с учащенным дыханием в финале (из видео трейлера альбома вам станет понятно, почему оно учащено) и последняя, соответственно Epilogo, где в конце вторым планом звучит тревожная сирена, а женский голос бесстрастно повторяет название альбома: Respira - "Дышать".

© & (p) 2023 Dio Drone Records

6 tks / 29 mins

(Petrolio - synth, electronics & machines;)

Линкпредоставил Petrolio

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
авангард, эмбиент


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