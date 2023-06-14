Petrolio - Respira

Скрипач и руководитель ансамбля Hot Pstromi Йейл Стром – не просто музыкант, исполняющий нео-клезмерскую музыку, он еще исследователь и этномузыколог. Свою группу он основал еще в 1981 году и базируется она в основном в Нью-Йорке и Сан-Диего. С тех ...