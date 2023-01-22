Alex Weiss - Most Don’t Have Enough

Первый релиз ears&eyes Records этого года – альбом Алекса Вайса Most Don’t Have Enough. Саксофонист и композитор Алекс Вайс родился в 1971 году в Нью-Йорке. Он – внук известного испанского художника-сюрреалиста Эудженио Гранеля. Возможно, влияние творчества деда сказалось на том, что саксофонист Вайс, играющий на своем инструменте с 12 лет, проявил интерес прежде всего к авангардным направлениям в джазе. Много дала ему встреча и последующее сотрудничество с Джоном Чикаи, а вообще Вайс работал в самых разных местах: Сан-Франциско, Мадриде, Бостоне, а последнее время – в Нью-Йорке. В начале нового века Алекс стал со-основателем саксофонного квартета Space Invaders, а также организовал ансамбль Outhead, в концепцию которого было положено сочетание двух саксофонов с ритм-группой. Похожий состав записывал и Most Don’t Have Enough.
Сопрано-саксофонист Дэн Блэйк, гитаристка Яна Давыдова, басист Дмитрий Ищенко и ударник Чес Смит – давние и проверенные участники проектов Алекса Вайса. В двух треках нового альбома в записи участвовала также пианистка Марта Санчес. Девять треков, из которых семь – сочинения Вайса, а два – каверы (Really Ok Криса Спида и Humpty Dumpty Орнетта Коулмена), составили программу альбома. Тематически работы Вайса затрагивают самые разные темы: стартовая The Leonard Nimoy Method посвящена любимому актеру автора, Your Dark Shadow Arrives at the Door – рефлексия на тему президентской каденции Трампа, а финишная Akira: Sun and Moon написана в честь сына Алекса Вайса.
Но в разных композициях проглядывает единый творческий почерк Вайса, в котором Колтрейн и Коулмен встречаются с Райхом и Глассом. В коллажном стиле оформлена обложка Most Don’t Have Enough и тем же методом он пользуется в своем творчестве. Как говорит он сам, в этом проекте упор сделан на заранее сочиненные композиции с некоторым ущербом для импровизации. Но Thread Your Grandmother’s Needles с отличным взаимодействием Давыдовой и Смита в основном построена на импровизации, и именно эта пьеса вместе с Thumbelina, лиричной балладой с Вайсом и Ищенко на первом плане, стала моим персональным фаворитом альбома. Рекомендую не проходить мимо этой любопытной музыки.
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