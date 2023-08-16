Lowcountry - Lowcountry

Рассказ об этом релизе приходится начинать не с музыки, а с истории, географии и этнографии. Lowcountry или «Низкая страна» (почти Нидерланды) – так называют в США участок побережья от юга Северной Каролины до севера Флориды с прилегающими островами. Когда-то он был отделен от остального материка цепью болот. Здесь сформировался особый афроамериканский субэтнос под названием галэ со своим особым вариантом креольского английского, в котором очень много африканизмов. Галэ – потомки рабов, когда-то выращивавших на этих землях рис. Плантаторы сами старались здесь не жить из-за распространенной в тех местах малярии и желтой лихорадки, и только наведывались время от времени с «инспекциями». Среди известных афроамериканцев к галэ принадлежат, например, экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Джо Фрезер и Мишель Обама, супруга бывшего президента США. У субэтноса галэ сложились и свои культурные особенности, которые все стремительнее размываются с каждым десятилетием.
Проект Lowcountry направлен на поддержку культуры галэ. Благодаря гранту Фонда Гугенхайма композитор и трубач Мэтт Уайт и ударник Квентин Бакстер объединили в нем настоящих галэ: вокальную группу St. Helena Island Singers и Рона Дайса в качестве рассказчика, а также большую группу музыкантов, среди которых выделяются уроженцы Южной Каролины, известный тенор-саксофонист Крис Поттер и трубач Чарлтон Синглтон. Девять треков альбома включают в себя наравне с музыкой воспоминания галэ о прежних временах, трогательные вокальные партии на фоне очень достойного джазового сопровождения. Welcome/Buzzard Lope напоминает старую афроамериканскую традицию рабочих песен call and response («призыв и ответ»), Raise the Hymn, Watchman и Were You There? – традиции духовных песнопений, а Cheraw посвящена еще одному уроженцу Южной Каролины, великолепному Диззи Гиллеспи. Помимо очевидного этнографического интереса, этот необычный альбом слушаешь и просто, как качественный и очень достойный джаз.
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