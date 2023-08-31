Мalleus Trio - On / Off

Третий альбом канадской группы Malleus Trio под названием On / Off стал первой моей встречей с этим коллективом. Музыканты Malleus Trio работают в Ванкувере, провинция Британская Колумбия с 2007 года. Каждый из участников трио до объединения в этом составе уже успел поиграть в целом ряде коллективов. Ударник Бен Браун – участник группы Pugs and Crows, обладателей премии Джюно (канадский аналог Грэмми), тенор-саксофонист Доминик Конвей играет в Mary Ancheta Quartet, We Just Stole A Car и Coco Jafro, а басист Джорди Харт – один из основателей группы Boom Booms. Свой первый альбом Malleus Trio выпустило лишь через десять лет после основания коллектива, в 2017 году, второй – в 2019-м, а теперь пришел черед On / Off.
Пресс-релиз, посвященный выпуску альбома, определяет стилистику его музыки, как crossover jazz. С этим определением трудно спорить, поскольку оно расплывчато до безграничности. Прослушав, причем с большим удовольствием On / Off и пытаясь анализировать, чем меня покорило Malleus Trio, я проникся сочувствием к составителям пресс-релиза. Действительно, трудно найти однозначное определение этой чертовски привлекательной музыки. Джаз? Безусловно, в диапазоне от мэйнстрима до фри (оцените, например, игру Конвея в Big City). Рок? Пожалуй, да, особенно в плане ритмики – четкой, тяжелой, почти без перебивок. Иные влияния? Местами в ритмических рисунках Брауна проглядывает нечто квази-африканское (Telescopes, Uncle Ubah). Мощный грув практически в каждой пьесе. И драйв, постоянный неумолимо нарастающий драйв, от которого трио отступает лишь в паре более спокойных вещей типа Game Theory или Spirit. Как же все это соединить вместе? Возможно, лучше других подойдет ярлычок нео-фьюжн, но дело, в конце концов, не в ярлычках, а в необыкновенной притягательности изобретенного Malleus Trio (по крайней мене, в On / Off) рецепта.
Очень хорош Доминик Конвей. Порой кажется, что он использует несколько типов саксофонов, а не только тенор. С поразительной легкостью и изяществом он скользит от верхов к низам и вновь взмывает вверх, в свою игру он вкладывает целое море страсти и это не может не найти отклик у слушателя. Особенно показательны, на мой взгляд, его партии в Osmosis и Vertigo. Надежен, как скала, Джорди Харт. Его контрабас (заметьте, кстати, что трио обходится чистой акустикой) точно чувствует нерв каждой пьесы и безукоризненно держит ансамблевый саунд. Браун за ударной установкой – это генератор драйва, причем этот генератор порой кажется вечным двигателем, настолько интенсивно выкладывается Бен практически в каждой пьесе. Музыканты не выделяют авторов пьес: везде ими числятся все трое – хороший признак здоровой атмосферы в коллективе и вкуса к совместному творчеству. На мой вкус, в On / Off у них все получилось отменно.
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