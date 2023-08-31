Мalleus Trio - On / Off

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Мalleus Trio - On / Off

Мalleus Trio - On / Off

31.08.2023

Мalleus Trio - On / Off

Третий альбом канадской группы Malleus Trio под названием On / Off стал первой моей встречей с этим коллективом. Музыканты Malleus Trio работают в Ванкувере, провинция Британская Колумбия с 2007 года. Каждый из участников трио до объединения в этом составе уже успел поиграть в целом ряде коллективов. Ударник Бен Браун – участник группы Pugs and Crows, обладателей премии Джюно (канадский аналог Грэмми), тенор-саксофонист Доминик Конвей играет в Mary Ancheta Quartet, We Just Stole A Car и Coco Jafro, а басист Джорди Харт – один из основателей группы Boom Booms. Свой первый альбом Malleus Trio выпустило лишь через десять лет после основания коллектива, в 2017 году, второй – в 2019-м, а теперь пришел черед On / Off.

Пресс-релиз, посвященный выпуску альбома, определяет стилистику его музыки, как crossover jazz. С этим определением трудно спорить, поскольку оно расплывчато до безграничности. Прослушав, причем с большим удовольствием On / Off и пытаясь анализировать, чем меня покорило Malleus Trio, я проникся сочувствием к составителям пресс-релиза. Действительно, трудно найти однозначное определение этой чертовски привлекательной музыки. Джаз? Безусловно, в диапазоне от мэйнстрима до фри (оцените, например, игру Конвея в Big City). Рок? Пожалуй, да, особенно в плане ритмики – четкой, тяжелой, почти без перебивок. Иные влияния? Местами в ритмических рисунках Брауна проглядывает нечто квази-африканское (Telescopes, Uncle Ubah). Мощный грув практически в каждой пьесе. И драйв, постоянный неумолимо нарастающий драйв, от которого трио отступает лишь в паре более спокойных вещей типа Game Theory или Spirit. Как же все это соединить вместе? Возможно, лучше других подойдет ярлычок нео-фьюжн, но дело, в конце концов, не в ярлычках, а в необыкновенной притягательности изобретенного Malleus Trio (по крайней мене, в On / Off) рецепта.

Очень хорош Доминик Конвей. Порой кажется, что он использует несколько типов саксофонов, а не только тенор. С поразительной легкостью и изяществом он скользит от верхов к низам и вновь взмывает вверх, в свою игру он вкладывает целое море страсти и это не может не найти отклик у слушателя. Особенно показательны, на мой взгляд, его партии в Osmosis и Vertigo. Надежен, как скала, Джорди Харт. Его контрабас (заметьте, кстати, что трио обходится чистой акустикой) точно чувствует нерв каждой пьесы и безукоризненно держит ансамблевый саунд. Браун за ударной установкой – это генератор драйва, причем этот генератор порой кажется вечным двигателем, настолько интенсивно выкладывается Бен практически в каждой пьесе. Музыканты не выделяют авторов пьес: везде ими числятся все трое – хороший признак здоровой атмосферы в коллективе и вкуса к совместному творчеству. На мой вкус, в On / Off у них все получилось отменно.

© & (p) 2023 Malleus Trio

14 tks / 72 mins

(Ben Brown — dr; Dominic Conway — ts; Geordie Hart — b;)

Линк предоставил Nick Storring, Ripanan Media

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
фьюжн


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

Dan Pitt Trio - Stages
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: современный джаз
Перепробовав в своих предыдущих альбомах различные форматы – трио, соло, квинтет, гитарист из Торонто Дэн Питт возвращается в своем четвертом релизе к истокам, к варианту трио со своими постоянными партнерами Алексом Фурнье (бас) и Ником Фрейзером ...
подробнее
29.06.2023
Daniel Carter / Leo Genovese / William Parker/ Francisco Mela - Shine Hear Vol.1
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Аргентина, Куба, США
  • музыкальный стиль: авангард
16 июля 2021 года в нью-йоркской студии Sear Sound собрался очень любопытный квартет. Двое ветеранов авангардной сцены, две легенды – Дэниэл Картер и Уильям Паркер, а также двое очень успешных в Нью-Йорке латиноамериканских джазменов: аргентинец Лео ...
подробнее
18.05.2023
Daniele Di Bonaventura Band’Union & Ilaria Pilar Patassini - Italia Folksongs
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия
Италия никого не оставляет равнодушным. Трудно не восторгаться этой страной. Мягкий средиземноморский климат, живописнейшие ландшафты, уникальные памятники культуры, популярная во всем мире кухня и, конечно, сами итальянцы – люди живые, ...
подробнее
22.03.2023
Danielle Wertz - Other Side
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
С симпатичной американской вокалисткой Даниэль Верц мы познакомились в 2017 году, рецензируя ее дебютный альбом Intertwined, записанный в дуэте с израильским пианистом Талом Коэном. Очень камерным и весьма приличным для дебюта был тот альбом из ...
подробнее
18.03.2023
Dario Savino Doronzo / Pietro Gallo featuring Gabriele Miirabassi - Reimagining Aria
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия
  • музыкальный стиль: академическая музыка, третье течение
Три года назад я с большим удовольствием рецензировал необычный альбом, созданный двумя итальянскими музыкантами, флюгельгорнистом Дарио Савино Доронцо и пианистом Пьетро Галло при поддержке французского коллеги Мишеля Годара (серпент) под названием ...
подробнее
24.08.2023
Dave Liebman - Live In Smalls
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Аргентина, США
  • музыкальный стиль: авангард
Да, Дэйв Либмэн не молод. Весьма немолод. Обложка альбома Live In Smalls этого не скрывает. За плечами 76-летнего обладателя высшего в Штатах титула для ныне действующих музыкантов NEA Jazz Master, до сего времени одного из сильнейших ...
подробнее
13.01.2023
Dave Stryker Trio - Prime
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
3 февраля 2023 года всех многочисленных поклонников таланта очень успешного гитариста и композитора Дэйва Страйкера ждал приятный сюрприз: его солидная дискография пополнилась новым альбомом – Prime. Правда, на обложке вместо привычного имени ...
подробнее
16.02.2023
David Helbock - Austrian Syndicate
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Австрия, Перу, Португалия, США, Тунис
  • музыкальный стиль: фьюжн
Забавная случайность: второй раз я обозреваю альбомы австрийского джазмена Давида Хельбока, и второй раз это трибьюты знаменитостям прошлых лет. Трибьюты не прямые, когда вся программа выстраивается из произведений определенного автора, а, скорее, ...
подробнее
29.07.2023
Derrick Gardner & The Jazz Prophets - Pan Africa
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: африканская музыка, мэйнстрим
Деррик Гарднер – очень опытный американский джазовый трубач. Он играл с Фрэнком Фостером, Диззи Гиллеспи, Нэнси Уилсон, Кларком Терри. Свою дискографию он открыл в 2005 году альбомом Slim Goodie. С 2014 года Гарднер возглавляет большой состав ...
подробнее
29.12.2022
Dhaivat Jani PLUS - Sum // Parts
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Индия, Канада
  • музыкальный стиль: индийская музыка, фьюжн
Дхайват Джани: имя этого ударника, таблиста и композитора выдает его индийское происхождение. И действительно, Дхайват родился в Ахмадабаде и уже в пять лет начал обучаться игре на табла и осваивать азы индийской классической музыки. В 16 лет он ...
подробнее
24.05.2023
Duncan Hopkins - Who Are You? The Music of Kenny Wheeler
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Из названия проекта понятно, что речь идет об альбоме-трибьюте. Любопытно, что если отбросить понятную разницу в возрасте, то биографии героя трибьюта и создателя этого альбома кажутся во многом зеркальными. Трубач и композитор Кенни Уилер ...
подробнее
09.05.2023
Duplex - Maelstrom
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бельгия
  • музыкальный стиль: кроссовер
До поры до времени творческие пути двух бельгийских музыкантов, скрипача Дамьена Черичи и аккордеониста Дидье Лалоя, не пересекались. Дамьен учился в Льеже у таких мастеров, как Жильбер Тийс и Мартин Пирар, но вскоре понял, что академическое ...
подробнее
31.12.2022
© 2012-2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com