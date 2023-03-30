Trad.Attack! - Bring It On

Ручаюсь, вы не таким представляли себе эстонский фолк! Трио Trad.Attack! разрушает до основания все стереотипы – и с большим успехом. У этой группы, образовавшейся в 2013 году, на счету аж 29 различных музыкальных наград в своей стране и четыре альбома в дискографии (представляемый нами Bring It On - уже пятый по счету). Когда в 2013 году гитарист Ялмар Вабарна, вокалистка и исполнительница на эстонской волынке Сандра Вабарна и перкуссионист Тону Тубли решили просто для души поиграть вместе, они не подозревали, какая головокружительная карьера их ждет. Годом позже они выступили на Таллинской музыкальной неделе, еще даже без названия, и неожиданно их песня Kooreke стала настоящим хитом. Так началась история Trad.Attack! Группа с успехом объездила не только Эстонию: музыканты ставят своей целью дать концерты во всех странах мира! Пока на их счету 38 стран на всех континентах – осталось не так много: «всего» 158 – и мечта свершится! В чем секрет Trad.Attack!? При неизменной этнической основе трио с легкостью наполняет свою музыку элементами рока, фанка и поп-музыки – это для широкой публики прекрасно работает.
Новый альбом Bring It On – прекрасный тому пример. Вдобавок, здесь в разных треках вместе с Trad.Attack! выступают многочисленные гости – и каждый из них добавляет к экзотическому коктейлю Trad.Attack! что-то свое. Пожалуй, откровенно лирическими можно назвать в этой программе два трека: мелодичную Maka (Sleep), исполняемую только трио, и Kiigelaul (The Swing Song), где к нему присоединяется прекрасная грузинская вокальная группа Iberi Choir, вплетая в эстонские мотивы знаменитое многоголосье. Остальные же треки просто брызжут энергией. И если в застольной песне Tere (Hello), исполняемой обычно в барах под пиво и водку, это вполне уместно (жару поддает гость - эстонский басист Мартин Лаксберг), то порой это выглядит весьма необычно. Вот, скажем, Ella, этакая пастушеская пастораль: пастухи гонят стада домой. Но Trad.Attack! вкладывают сюда столько драйва, что, похоже, пастухи спешат куда-то на дискотеку. Или титульная Lase Käia (Bring It On): это в общем-то колыбельная, но я не представляю себе ребенка, который сможет заснуть под рев электрогитар (здесь вместе с трио играет еще один земляк, гитарист Лаур Йоаметс). Еще одни гости, канадская фолк-группа The East Pointers добавляет красок в композицию Liugu-Laugu (Slide Long).
Поют Trad.Attack! не только на классическом эстонском. Песня Keera(Spin It) исполняется с участием вокальной группы Seto singers на диалекте сето, на котором говорит небольшая 12-ти тысячная община , живущая на юго-востоке Эстонии, близ границ с Россией. А уж супер=энергичная Öelge Sõnnu (Say Some Words) – это вообще особый случай. Для исполнения этого номера Trad.Attack! пригласили в гости израильского певца Равида Кахалани, одного из основателей знаменитой группы Yemen Blues и поет он ее по-арабски!
Не очень похоже на традиционный фолк? Согласен. Понимают это и музыканты трио. Ялмар Вабарна говорит об этом так: «Этот альбом ведет нас в новое путешествие, расширяющее наши горизонты. Мы пробуем новые инструменты и ищем новые звучания. Наши пути пересекаются со многими другими музыкантами, уже знакомыми нам и еще неизвестными».
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