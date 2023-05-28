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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Claudio Scolari Project - Intermission

Claudio Scolari Project - Intermission

28.05.2023

Claudio Scolari Project - Intermission

Не первый год с неослабевающим интересом мы следим за творческим путем необычного итальянского ансамбля Claudio Scolari Project, состоящего из двух пар родственников: отца и сына Сколари и братьев Кавалька. Необычен он отнюдь не только «семейным» характером: оба лидера ансамбля, Клаудио Сколари и Даниэле Кавалька – ударники, и, соответственно, квартет работает с двумя ударными установками. Впрочем, об истории этого джазового коллектива немало было сказано в рецензиях на его предыдущие работы, последней из которых был альбом Don’t Know (2022) – их можно легко найти на сайте. И вот, новый, уже седьмой по счету альбом Claudio Scolari Project, который называется Intermission, был записан в декабре 2022 года и увидел свет в марте 2023 года.

Сразу можно сказать, что время, разделяющее выпуск двух альбомов, не прошло для ансамбля впустую. Клаудио и Даниэле, авторы музыки, подготовили весьма обширную программу из двенадцати композиций. Как провозглашает ансамбль, «новая работа – это ответ на потребность вернуться к более естественному, акустическому характеру звучания, где электроника занимает более скромное место и оставляет больше пространства для акустических инструментов». Откровенно говоря, мне казалось, что баланс акустики и электроники и в Don’t Know был вполне приемлемым, но тут, как говорится, авторам виднее.

Во всяком случае, в таких композициях, как Croque Monsieur с ее эффектным грувом и ударным апофеозом в финале или What How с ее хитроумной структурой и классной партией трубы от Симоне Сколари, синтезаторы играют важную роль, ничуть не менее важную, чем акустическое фортепьяно Даниэле Кавалька. Другой вопрос, что слушая альбом, воспринимаешь саунд, как нечто цельное, и он часто настолько захватывает, что анализировать процент электроники или акустики просто нет желания. Наверное, это то, к чему и стремились музыканты. Отмечу наиболее удачные, на мой вкус, треки. Стартовый Cannoli on Board начинается с неторопливого фортепьянного интро, откуда-то издалека, плавно, в общее звучание, все усиливаясь, вторгается звук трубы, а уж затем в дело вступают главные силы, опираясь на остинатную басовую линию Микеле Кавалька. Музыка Don’t Look Back настолько образна и одновременно ритмична, что кажется саундтреком к некоему road movie, а финал трека добавляет и толику музыкального юмора. Только добрых слов заслуживает Damn Funk, где мощном фанковом ритмическом фундаменте неожиданно возносится, как ангельское пение, звук трубы. Для Rainbow Mirror стоит изобрести термин «нежный фри-джаз», так тонко ведет здесь свою партию Микеле Кавалька. И, конечно, нельзя не упомянуть большую двухчастную композицию Come With Me, напоминающую времена более раннего альбома Cosmology, который представлял собой единую, концептуально связанную сюиту.

Приятно сознавать, что Claudio Scolari Project не стоит на месте. Коллектив живет, ищет и, будем надеяться, еще не раз подарит нам музыку, которую интересно слушать и о которой интересно рассказывать.

© & (p) 2023 Principal Records

12 tks / 76 mins

(Claudio Scolari – dr, synth programming; Daniele Cavalca – dr, live synth, p, Rhodes; Simone Scolari – tp; Michele Cavalca – b;)

Диск предоставлен Claudio Scolari Project

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
современный джаз


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