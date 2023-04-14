Transatlantic Five - Transition

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Transatlantic Five - Transition

Transatlantic Five - Transition

14.04.2023

Transatlantic Five - Transition

Новейший релиз немецкого лейбла Nemu Records, который еще только должен состояться. Название проекта полностью отражает его характер – формат ансамбля действительно квинтет, и квинтет этот действительно трансатлантический. Две его трети представляют Германию. Это уже достаточно знакомая по релизам Nemu Records ритм-группа, состоящая из басиста Кристиана Рамонда и ударника Клауса Кугеля, известных на европейской сцене музыкантов, из которых Кугель является еще и совладельцем Nemu Records. Третий немецкий участник квинтета – это вибрафонист и композитор Кристофер Делл, в послужном списке которого значится сотрудничество с Ли Коницем, Лало Шифриным, Альбертом Мангельсдорфом, Барри Альтшулем и многими другими очень известными людьми, нашим читателям его имя могло быть знакомо по отдельным альбомам кельнского саксофониста и композитора Норберта Штайна. И вот в гости к этому немецкому трио, перелетев Атлантику, летом 2022 года прибыли два именитых американских мастера авангардного джаза. Один - это трубач Нэйт Вули, особенно известный своими сольными проектами, человек, о котором сам Дэйв Дуглас отзывается весьма лестно: «Нэйт Вули – это один из самых интересных и необычных трубачей нашего времени, и это не преувеличение». Второй – знаменитый саксофонист Кен Вандермарк, прославленный и многочисленными собственными проектами, и сотрудничеством с Петером Бретцманном, Матсом Густафсеном, Полом Литтоном, Джо Моррисом, Хамидом Дрейком и многими европейскими и американскими музыкантами преимущественно авангардного толка. В одной из студий Кельна этот квинтет и записал альбом Transition.

Название это (в переводе с английского «переход») можно трактовать по-разному. Дело в том, что все пятеро музыкантов с большим уважением относятся к такому классику свободного джаза, как Эрик Дольфи, а состав Transatlantic Five по инструментарию полностью повторяет состав Дольфи, записывавший его известный альбом Out to lunch (1964). Трибьют Эрику? В какой-то степени. В программе Transition только две пьесы имеют конкретные названия (Around Town и En Attente), а остальные шесть это Transition с номерами от I до VI. И вот тут, мне кажется, и кроется основной месседж альбома. Вдохновляясь идеями Дольфи, немецкие и американские музыканты переносят их в реалии ХХI века, с современными представлениями о динамике, структуре и энергетике свободной импровизационной музыки. Язык музыки изменился, но его основы со времен Дольфи и мастеров его поколения остались. Думаю, звучание этого квинтета пришлось бы по душе и самому Эрику. Я же особо выделю необычайно ярко раскрывшегося в этом составе Кристофера Делла и, конечно же, как всегда, фантастически изобретательного Кена Вандермарка. Рекормендую поклонникам джазового авангарда следить за каталогом Nemu Records: скоро этот любопытнейший альбом поступит в продажу.

© & (p) 2023 Nemu Records

8 tks / 60 mins

(Nate Wooley – tp; Ken Vandermark – ts, cl; Christopher Dell – vibe; Christian Ramond – b; Klaus Kugel – dr;)

Диск предоставил Klaus Kugel

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, США
музыкальный стиль
авангард


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

AVA Trio - Ash
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия, Нидерланды, Турция, Швейцария
  • музыкальный стиль: этно-джаз
Эффектная обложка предваряет EP работающего в Нидерландах итало-турецко-швейцарского трио AVA Trio. Несколько лет назад мы знакомили наших читателей с его вторым альбомом Digging The Sand, любопытной смесью новоджазового авангарда и этники. И вот ...
подробнее
11.02.2023
Avi Granite 6 - Operator
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: современный джаз
Ави Грэнит – канадский гитарист, который уже довольно давно живет и работает в Нью-Йорке. Здесь он играет в составе квартета Verse, а также с экспериментальным проектом Graphic Tongue. Но не теряет Ави контактов и со своим родным домом. В Торонто он ...
подробнее
29.01.2023
Barry Meehan / Tim Motzer / Eric Slick / Theo Travis - UNXP EP
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, США
  • музыкальный стиль: прог-рок, эмбиент
Лейбл известного электро-акустического гитариста из Филадельфии Тима Мотцера 1K Recordings выпустил любопытный EP. Его история восходит к изданному им же в 2017 году альбому Goldbug – Naacal. Участники той записи – тек же люди, имена которых мы ...
подробнее
17.02.2023
Ben Wolfe - Unjust
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
После сорока лет в джазе и десяти авторских альбомов басисту и композитору Бену Вулфу уже не надо ничего никому доказывать. Особенно высока репутация Бена – композитора. Как написал о музыке Вулфа маститый Бен Ратлифф из The New York Times, это ...
подробнее
09.01.2023
Bill Laurance & Michael League - Where You Wish You Were
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Американец Майкл Лиг в 2004 году основал группу Snarky Puppy, англичанин Билл Лоренс – ее участник с самого первого альбома. Дружат они уже много лет, с того времени, когда студент из Университета Северного Техаса Лиг, путешествуя по Англии, ...
подробнее
20.03.2023
Christopher McBride - Ramon
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Пожалуй, американский саксофонист Кристофер МакБрайд пока еще не так известен, как его земляк и коллега по джазу басист Крисчен МакБрайд, но его новый альбом Ramon показывает, что любителям джаза пора запоминать и научиться различать оба этих имени. ...
подробнее
19.02.2023
Daniele Di Bonaventura Band’Union & Ilaria Pilar Patassini - Italia Folksongs
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия
Италия никого не оставляет равнодушным. Трудно не восторгаться этой страной. Мягкий средиземноморский климат, живописнейшие ландшафты, уникальные памятники культуры, популярная во всем мире кухня и, конечно, сами итальянцы – люди живые, ...
подробнее
22.03.2023
Danielle Wertz - Other Side
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
С симпатичной американской вокалисткой Даниэль Верц мы познакомились в 2017 году, рецензируя ее дебютный альбом Intertwined, записанный в дуэте с израильским пианистом Талом Коэном. Очень камерным и весьма приличным для дебюта был тот альбом из ...
подробнее
18.03.2023
Dave Liebman - Live In Smalls
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Аргентина, США
  • музыкальный стиль: авангард
Да, Дэйв Либмэн не молод. Весьма немолод. Обложка альбома Live In Smalls этого не скрывает. За плечами 76-летнего обладателя высшего в Штатах титула для ныне действующих музыкантов NEA Jazz Master, до сего времени одного из сильнейших ...
подробнее
13.01.2023
Dave Stryker Trio - Prime
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
3 февраля 2023 года всех многочисленных поклонников таланта очень успешного гитариста и композитора Дэйва Страйкера ждал приятный сюрприз: его солидная дискография пополнилась новым альбомом – Prime. Правда, на обложке вместо привычного имени ...
подробнее
16.02.2023
Derrick Gardner & The Jazz Prophets - Pan Africa
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: африканская музыка, мэйнстрим
Деррик Гарднер – очень опытный американский джазовый трубач. Он играл с Фрэнком Фостером, Диззи Гиллеспи, Нэнси Уилсон, Кларком Терри. Свою дискографию он открыл в 2005 году альбомом Slim Goodie. С 2014 года Гарднер возглавляет большой состав ...
подробнее
29.12.2022
Duplex - Maelstrom
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бельгия
  • музыкальный стиль: кроссовер
До поры до времени творческие пути двух бельгийских музыкантов, скрипача Дамьена Черичи и аккордеониста Дидье Лалоя, не пересекались. Дамьен учился в Льеже у таких мастеров, как Жильбер Тийс и Мартин Пирар, но вскоре понял, что академическое ...
подробнее
31.12.2022
© 2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com