Transatlantic Five - Transition

Новейший релиз немецкого лейбла Nemu Records, который еще только должен состояться. Название проекта полностью отражает его характер – формат ансамбля действительно квинтет, и квинтет этот действительно трансатлантический. Две его трети представляют Германию. Это уже достаточно знакомая по релизам Nemu Records ритм-группа, состоящая из басиста Кристиана Рамонда и ударника Клауса Кугеля, известных на европейской сцене музыкантов, из которых Кугель является еще и совладельцем Nemu Records. Третий немецкий участник квинтета – это вибрафонист и композитор Кристофер Делл, в послужном списке которого значится сотрудничество с Ли Коницем, Лало Шифриным, Альбертом Мангельсдорфом, Барри Альтшулем и многими другими очень известными людьми, нашим читателям его имя могло быть знакомо по отдельным альбомам кельнского саксофониста и композитора Норберта Штайна. И вот в гости к этому немецкому трио, перелетев Атлантику, летом 2022 года прибыли два именитых американских мастера авангардного джаза. Один - это трубач Нэйт Вули, особенно известный своими сольными проектами, человек, о котором сам Дэйв Дуглас отзывается весьма лестно: «Нэйт Вули – это один из самых интересных и необычных трубачей нашего времени, и это не преувеличение». Второй – знаменитый саксофонист Кен Вандермарк, прославленный и многочисленными собственными проектами, и сотрудничеством с Петером Бретцманном, Матсом Густафсеном, Полом Литтоном, Джо Моррисом, Хамидом Дрейком и многими европейскими и американскими музыкантами преимущественно авангардного толка. В одной из студий Кельна этот квинтет и записал альбом Transition.
Название это (в переводе с английского «переход») можно трактовать по-разному. Дело в том, что все пятеро музыкантов с большим уважением относятся к такому классику свободного джаза, как Эрик Дольфи, а состав Transatlantic Five по инструментарию полностью повторяет состав Дольфи, записывавший его известный альбом Out to lunch (1964). Трибьют Эрику? В какой-то степени. В программе Transition только две пьесы имеют конкретные названия (Around Town и En Attente), а остальные шесть это Transition с номерами от I до VI. И вот тут, мне кажется, и кроется основной месседж альбома. Вдохновляясь идеями Дольфи, немецкие и американские музыканты переносят их в реалии ХХI века, с современными представлениями о динамике, структуре и энергетике свободной импровизационной музыки. Язык музыки изменился, но его основы со времен Дольфи и мастеров его поколения остались. Думаю, звучание этого квинтета пришлось бы по душе и самому Эрику. Я же особо выделю необычайно ярко раскрывшегося в этом составе Кристофера Делла и, конечно же, как всегда, фантастически изобретательного Кена Вандермарка. Рекормендую поклонникам джазового авангарда следить за каталогом Nemu Records: скоро этот любопытнейший альбом поступит в продажу.
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