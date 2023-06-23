Vitaliy Ovchinnikov - Variants

«Варианты» - так назвал свою новую работу уже знакомый нашим читателям по своим предыдущим работам гитарист из Санкт-Петербурга Виталий Овчинников. Сфера его творческих интересов, судя по этим работам (я имею ввиду альбомы Displacements (2021, в формате квинтета) и Language Of Mismatch (2022, дуэт с альт-саксофонистом Владимиром Лучанским), - это авангард, причем порой весьма радикальный. «Варианты» подтверждают верность Виталия избранному пути.
«Вариантов» (все композиции нового альбома называются именно так) набралось довольно много: целых тринадцать. Овичинников соединил в одной программе материалы двух сессий: одна состоялась в августе 2022 года в кластере ««Вавилов Лофт», вскоре после июльской записи с Лучанским Language Of Mismatch, а другая – в ноябре 2022 года. В нарушение хронологии материалам первой сессии был присвоен порядковый номер 2, а второй – соответственно, 1. Так что, каждый «Вариант» получил в программе двойной номер, где перед порядковым номером указан еще и номер сессии. Никаких иных «расшифровок», подсказывающих воображению слушателя направление его фантазии, Виталий давать не стал. В первый пакет «Вариантов» вошло восемь небольших фрагментов, записанных Овчинниковым в компании Лучанского, арфистки Кристины Казарян (раньше слушать ее не доводилось) и электронщика Андрея Поповского. Во втором пакете «Вариантов» меньше, всего пять, но часть из них существенно больше по объему, включая «гигантский» Variants Set 2 - 5 на семь с небольшим минут. Здесь состав чуть иной: Поповского за электронными пультами сменил Илья Белоруков. В обеих сессиях каждый из музыкантов еще активно оперировал неконкретизированными «объектами».
Сам Виталий Овчинников поясняет характер этой программы так: «…В этом альбоме представлены отрывки двух сессий с одной и той же группой инструментов, показывающие разницу в стилистическом подходе и в способе организации текста. Первая сессия (на самом деле — более поздняя) состоит из исполнения коротких, более афористичных частей с концентрацией на динамике и более тонком звучании, а вторая базируется на более свободной продолжительности частей и более выразительном развитии фактуры.» Так задумывал сам автор. С позиции слушателя я бы отметил еще одну деталь. В «Вариантах» первой сессии незримо присутствует еще один исполнитель – это тишина. И роль этого исполнителя весьма значительна. Слушатель вынужден напряженно вслушиваться в тишину, из которой по всем алеаторическим законам бессистемно «всплывает» то один, то другой короткий звук, извлекаемый из инструментов и таинственных «объектов», причем, как мне показалось, электронные звучания здесь явно на втором плане. Зато электроника берет свое во второй сессии. Ее здесь много, как, впрочем, и акустики. «Пуантилизм», если так можно выразиться, уступает место «фовизму»: звуки рассыпаются щедрыми и весьма выразительными (прав Виталий!) мазками. Бесконечность вариативности и самоценность каждого звука – вот, пожалуй, главные уроки этого альбома, обращенные больше к разуму, чем к чувству. По крайней мере, так мне показалось…
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