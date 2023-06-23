Vitaliy Ovchinnikov - Variants

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Vitaliy Ovchinnikov - Variants

Vitaliy Ovchinnikov - Variants

23.06.2023

Vitaliy Ovchinnikov - Variants

«Варианты» - так назвал свою новую работу уже знакомый нашим читателям по своим предыдущим работам гитарист из Санкт-Петербурга Виталий Овчинников. Сфера его творческих интересов, судя по этим работам (я имею ввиду альбомы Displacements (2021, в формате квинтета) и Language Of Mismatch (2022, дуэт с альт-саксофонистом Владимиром Лучанским), - это авангард, причем порой весьма радикальный. «Варианты» подтверждают верность Виталия избранному пути.

«Вариантов» (все композиции нового альбома называются именно так) набралось довольно много: целых тринадцать. Овичинников соединил в одной программе материалы двух сессий: одна состоялась в августе 2022 года в кластере ««Вавилов Лофт», вскоре после июльской записи с Лучанским Language Of Mismatch, а другая – в ноябре 2022 года. В нарушение хронологии материалам первой сессии был присвоен порядковый номер 2, а второй – соответственно, 1. Так что, каждый «Вариант» получил в программе двойной номер, где перед порядковым номером указан еще и номер сессии. Никаких иных «расшифровок», подсказывающих воображению слушателя направление его фантазии, Виталий давать не стал. В первый пакет «Вариантов» вошло восемь небольших фрагментов, записанных Овчинниковым в компании Лучанского, арфистки Кристины Казарян (раньше слушать ее не доводилось) и электронщика Андрея Поповского. Во втором пакете «Вариантов» меньше, всего пять, но часть из них существенно больше по объему, включая «гигантский» Variants Set 2 - 5 на семь с небольшим минут. Здесь состав чуть иной: Поповского за электронными пультами сменил Илья Белоруков. В обеих сессиях каждый из музыкантов еще активно оперировал неконкретизированными «объектами».

Сам Виталий Овчинников поясняет характер этой программы так: «…В этом альбоме представлены отрывки двух сессий с одной и той же группой инструментов, показывающие разницу в стилистическом подходе и в способе организации текста. Первая сессия (на самом деле — более поздняя) состоит из исполнения коротких, более афористичных частей с концентрацией на динамике и более тонком звучании, а вторая базируется на более свободной продолжительности частей и более выразительном развитии фактуры.» Так задумывал сам автор. С позиции слушателя я бы отметил еще одну деталь. В «Вариантах» первой сессии незримо присутствует еще один исполнитель – это тишина. И роль этого исполнителя весьма значительна. Слушатель вынужден напряженно вслушиваться в тишину, из которой по всем алеаторическим законам бессистемно «всплывает» то один, то другой короткий звук, извлекаемый из инструментов и таинственных «объектов», причем, как мне показалось, электронные звучания здесь явно на втором плане. Зато электроника берет свое во второй сессии. Ее здесь много, как, впрочем, и акустики. «Пуантилизм», если так можно выразиться, уступает место «фовизму»: звуки рассыпаются щедрыми и весьма выразительными (прав Виталий!) мазками. Бесконечность вариативности и самоценность каждого звука – вот, пожалуй, главные уроки этого альбома, обращенные больше к разуму, чем к чувству. По крайней мере, так мне показалось…

© & (p) 2023 Extra Notes

13 tks / 31 mins

(Vladimir Luchansky - as, objects; Christine Kazarian - harp, objects; Vitaliy Ovchinnikov – ac. g, objects; Andrey Popovskiy - electronics, objects (set 1); Ilia Belorukov - electronics, objects (set 2);)

Линк предоставил Vitaliy Ovchinnikov

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
авангард


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

Igor Yakovenko Trio - Hyperfocus
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: современный джаз
Игорь Яковенко – Макар Новиков – Саша Машин: такое трио записывало этот альбом в конце июня 2022 года в Италии, благо все три музыканта сейчас живут в этой стране. Кстати, и лейбл Rainy Days Records сейчас на своем bandcamp в качестве адреса ...
подробнее
31.05.2023
Ilia Belorukov - A Fluteophone in the House
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: авангард
В начале прошлого года петербургский музыкант Илья Белоруков, работающий преимущественно в сфере экспериментальной музыки, выпустил удивительный альбом A Fluteophone In The Forest. Впервые я услышал в нем Илью, играющего на флейтофоне, а записи для ...
подробнее
27.01.2023
Ilia Belorukov & Gabriel Ferrandini - Sculptor
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Португалия, Россия
  • музыкальный стиль: авангард
В 2017 году Илья Белоруков и португальский ударник Габриэль Феррандини записали в Санкт-Петербурге совместный альбом Disquiet, увидевший свет в 2019 году. Мы писали об этой работе, там же можно найти и биографическую информацию об участниках дуэта. ...
подробнее
05.02.2023
Ilya Dynov - Bridges
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бельгия, Корея, Россия, США
Россия – Бельгия – США: так географически выглядят главные вехи на жизненном пути барабанщика и перкуссиониста Ильи Динова. В Москве он родился, степень получил в Королевской консерватории в Антверпене, да и, судя по данным с его сайта, ...
подробнее
11.01.2023
Jackson Welchner - Blink Twice
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: современный джаз
Если вы – поклонник строгих джазовых канонов, то молодой канадский вокалист, мультиинструменталист и композитор из Торонто Джексон Велчнер явно не ваш случай. Велчнер, похоже, абсолютно равнодушен к каким-то определенным стилистическим ярлычкам и ...
подробнее
10.02.2023
Jacques Kuba Séguin - Parfum #1
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада, Польша
  • музыкальный стиль: современный джаз
Джаз из Канады, джаз по-монреальски. Любопытно, что всех участников записи альбома Жака Кубы Сегена Parfum #1, включая давно живущего в Монреале французского пианиста Жана-Мишеля Пилца, слушать ранее доводилось, а что касается басиста Реми-Жана ...
подробнее
06.02.2023
Jared Sims - Hellbender (the Resistance)
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: фьюжн
До сих пор отличного саксофониста Джареда Симса доводилось слушать только в составе каких-то иных коллективов, и вот – первая встреча «лицом к лицу», авторский альбом Джареда, при этом весьма необычный. Но сначала – немного о самом Джареде Симсе. Он ...
подробнее
24.04.2023
Jason Kush - Finally Friday
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Пятница – лучший день недели. Белые и синие воротнички блаженно расслабляются после напряженной рабочей пятидневки в предвкушении длинного уикэнда. Неплохим средством отдохновения от недельных стрессов может стать и музыка. Какая? Это уж кому что ...
подробнее
16.03.2023
Jim Self - My America 2: Destinations
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, свинг
Всегда был не равнодушен к низкому басовому звучанию, будь то струнный или духовой инструмент. Возможно, поэтому каждый альбом лучшего тубиста в современном джазе Джима Селфа для меня всегда праздник. До сих пор на нашем сайте было представлено ...
подробнее
28.12.2022
Jo Lawry - Acrobats
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Австралия, США
  • музыкальный стиль: современный джаз
У австралийской вокалистки Джо Лори интересный послужной список. Почти десять лет она выступала и записывалась со Стингом, сотрудничала также с Полом Саймоном и Питером Гэбриэлом – все имена очень достойные, хотя и не джазовые. Но и джаз Джо также ...
подробнее
15.01.2023
Joe Chambers - Dance Kobina
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада, Куба, США, Конго
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
У американского ударника (а иногда еще пианиста и вибрафониста и, конечно же, композитора) Джо Чемберса сложилась в джазе своеобразная репутация. Он, если так можно выразиться, хорошо известен, особенно коллегам-музыкантам, но при этом не очень ...
подробнее
27.03.2023
Joe Locke - Makram
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, Ливан, Марокко, Россия, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Практически любой список Топ-10 вибрафонистов джаза не обойдется без имени Джо Локка. Этот музыкант, постепенно переходящий в разряд ветеранов (Лок родился в 1959 году), - живое связующее звено между поколением Милта Джексона и Бобби Хатчерсона и ...
подробнее
26.02.2023
© 2012-2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com