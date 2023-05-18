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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Daniel Carter / Leo Genovese / William Parker/ Francisco Mela - Shine Hear Vol.1

Daniel Carter / Leo Genovese / William Parker/ Francisco Mela - Shine Hear Vol.1

18.05.2023

Daniel Carter / Leo Genovese / William Parker/ Francisco Mela - Shine Hear Vol.1

16 июля 2021 года в нью-йоркской студии Sear Sound собрался очень любопытный квартет. Двое ветеранов авангардной сцены, две легенды – Дэниэл Картер и Уильям Паркер, а также двое очень успешных в Нью-Йорке латиноамериканских джазменов: аргентинец Лео Дженовезе и кубинец Франсиско Мела. Их не назовешь авангардистами до мозга костей, но свободная импровизационная музыка этим профессионалам высокого класса также не чужда. Добавим, что и Лео, и Франсиско ранее уже записывались на 577 Records, а для Картера и Паркера этот лейбл – почти родной дом.

Сессия, в ходе которой музыканты сыграли три пьесы, была в общем недолгой, но весьма плодотворной, о чем свидетельствует альбом Shine Hear Vol.1, который увидит свет 7 июля. Дженовезе сел за рояль, Мела занял место за ударной установкой, Картер прихватил в студию несколько саксофонов, а басист Паркер запасся также двумя совсем не джазовыми духовыми инструментами: традиционным каталонским язычковым инструментом с двумя тростями под названием гралла и японской традиционной флейтой сякухати. И… поехали!

Первый трек (на альбоме он получил название Intertext Salute) длился почти пятнадцать минут, и я бы сравнил его с раскручиванием сжатой пружины. Начиналось все с небыстрого диалога Дженовезе и Картера. Драматизм этой беседы по мере развития импровизации все нарастал, темп ускорялся, Паркер и Мела активно подключались, а ближе к концу темперамент Франсиско прорвался наружу в виде вокальных экзерсисов на тему народных кубинских песен. Когда музыка практически затихла, Лео взял еще пару одиноко повисших в тишине нот. Второй, он же титульный, эпизод Shine Hear оказался самым коротким (на пять с половиной минут) и самым, на мой вкус, красивым. Тут дело свелось в первую очередь к взаимодействию саксофонов Картера и экзотов Паркера. Соло на сякухати – это просто волшебство! Наконец, самый длинный, финальный эпизод Glisten Up (семнадцать с половиной минут) стартовал с активной работы ударных и напоминающим звук карная на узбекском базаре звучании саксофона Картера. Было тут и еще много интересного, включая новую вокальную партию от Мелы. Glisten Up оказался самым многослойным отрезком сессии, вобравшим в себя сразу несколько спонтанных тематических путешествий.

Вот такой получился альбом – отличный образчик свободной импровизации. Впрочем, у таких мастеров он и не мог получится иным.

© & (p) 2023 577 Records

3 tks / 38 mins

(Daniel Carter – saxes; Leo Genovese – p; William Parker - b, gralla, shakuhachi; Francisco Mela – dr, voice;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Куба, США
музыкальный стиль
авангард


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