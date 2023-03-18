Danielle Wertz - Other Side

С симпатичной американской вокалисткой Даниэль Верц мы познакомились в 2017 году, рецензируя ее дебютный альбом Intertwined, записанный в дуэте с израильским пианистом Талом Коэном. Очень камерным и весьма приличным для дебюта был тот альбом из смеси стандартов и собственных композиций преимущественно Коэна. Помимо участников дуэта в нескольких треках играл только гость-саксофонист. К тому времени Верц уже была полуфиналисткой конкурса вокалистов им. Телониуса Монка. Ко времени издания ее второго альбома Other Side Даниэль добавила к своим достижениям 2 место на Ella Fitzgerald Jazz Vocal Competition и 3 место на Mid-Atlantic Jazz Vocal Competition (оба конкурса прошли в 2017 году).
Other Side и похож, и не похож на своего предшественника. Похож тем, что мягкий и гибкий голос Даниэль Верц по-прежнему украшает все треки нового альбома (всего их десять). Похож оригинальным (новаторским все же слишком громкое слово) прочтением старых стандартов вроде Spring is Here Роджерса и Харта или A Sunday Kind of Love Лиса Примы и целой команды соавторов. Похож точностью вокала Даниэль, как в текстовых песнях, так и в вокализах (с традиционным джазовым скэтом у ее силлабического пения мало общего). Но и отличий много. Собственных песен Верц стало больше, и они отличаются и интересными музыкальными решениями и зрелой лирикой, порой поднимающей острые темы. Я имею ввиду титульную композицию Other Side, где Даниэль рассказывает историю своей семьи, в которой бабушка отвернулась от отца певицы, когда тот отошел от евангелической церкви и сменила гнев на милость только в глубокой старости. С музыкальной стороны самое существенное отличие очевидно: здесь при записи альбома с Верц работал целый квинтет инструменталистов, и певица предоставила им (в первую очередь пианисту и клавишнику Хавьеру Сантьяго и альт-саксофонисту Сэму Прайвену ) достаточно пространства для демонстрации своего мастерства.
Other Side – удачное продолжение дебютного альбома и новый уверенный шаг в развитии карьеры талантливой вокалистки, которую, уверен, мы услышим еще не раз.
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