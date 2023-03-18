Danielle Wertz - Other Side

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Danielle Wertz - Other Side

Danielle Wertz - Other Side

18.03.2023

Danielle Wertz - Other Side

С симпатичной американской вокалисткой Даниэль Верц мы познакомились в 2017 году, рецензируя ее дебютный альбом Intertwined, записанный в дуэте с израильским пианистом Талом Коэном. Очень камерным и весьма приличным для дебюта был тот альбом из смеси стандартов и собственных композиций преимущественно Коэна. Помимо участников дуэта в нескольких треках играл только гость-саксофонист. К тому времени Верц уже была полуфиналисткой конкурса вокалистов им. Телониуса Монка. Ко времени издания ее второго альбома Other Side Даниэль добавила к своим достижениям 2 место на Ella Fitzgerald Jazz Vocal Competition и 3 место на Mid-Atlantic Jazz Vocal Competition (оба конкурса прошли в 2017 году).

Other Side и похож, и не похож на своего предшественника. Похож тем, что мягкий и гибкий голос Даниэль Верц по-прежнему украшает все треки нового альбома (всего их десять). Похож оригинальным (новаторским все же слишком громкое слово) прочтением старых стандартов вроде Spring is Here Роджерса и Харта или A Sunday Kind of Love Лиса Примы и целой команды соавторов. Похож точностью вокала Даниэль, как в текстовых песнях, так и в вокализах (с традиционным джазовым скэтом у ее силлабического пения мало общего). Но и отличий много. Собственных песен Верц стало больше, и они отличаются и интересными музыкальными решениями и зрелой лирикой, порой поднимающей острые темы. Я имею ввиду титульную композицию Other Side, где Даниэль рассказывает историю своей семьи, в которой бабушка отвернулась от отца певицы, когда тот отошел от евангелической церкви и сменила гнев на милость только в глубокой старости. С музыкальной стороны самое существенное отличие очевидно: здесь при записи альбома с Верц работал целый квинтет инструменталистов, и певица предоставила им (в первую очередь пианисту и клавишнику Хавьеру Сантьяго и альт-саксофонисту Сэму Прайвену ) достаточно пространства для демонстрации своего мастерства.

Other Side – удачное продолжение дебютного альбома и новый уверенный шаг в развитии карьеры талантливой вокалистки, которую, уверен, мы услышим еще не раз.

© & (p) 2023 Outside In Music

10 tks / 57 mins

(Danielle Wertz – voc; Javier Santiago – p, org, Rhodes, synth; Owen Clapp – b; Evan Hyde – dr, perc; Keith Ganz – el.g, ac.g; Sam Priven – as;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

Matt Greenwood - Atlas
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Зимбабве, Канада
  • музыкальный стиль: современный джаз
Гитарист Мэтт Гринвуд родился в городе Хараре. Он - представитель белого меньшинства Зимбабве, который вырос и стал музыкантом в этой стране на юге Африки. На родине он играл с такими местными знаменитостями, как Оливер Мтукудзи и Форвард Квенда. На ...
подробнее
05.01.2023
Michael Rabinowitz - Next Chapter
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Конечно, фагот в гораздо большей степени ассоциируется с академической музыкой, а не с джазом. Тем не менее, время от времени этот инструмент использовался в джазе с давних лет. Еще в 20-е годы ХХ века на нем играл иногда Фрэнк Трамбауэр, в 50-х и ...
подробнее
18.02.2023
Mike Bell - Jazz On The Rails
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, Люксембург
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, свинг
В 20-х годах прошлого века в Гарлеме были популярны так называемые house rent parties, вечеринки с музыкой, на которых королями были такие выдающиеся мастера стиля страйд-пиано, как Вилли Лайон Смит, Фэтс Уоллер, Джеймс Пи Джонсон. Думаю, если бы с ...
подробнее
03.02.2023
Monika Herzig / Janiece Jaffe - Both Sides of Joni
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия, США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Емкому англоязычному понятию singer-songwriter трудно найти столь же краткий аналог на русском: «исполнитель, поющий песни собственного сочинения» - согласитесь, звучит как-то не так… Но, независимо от определения, все хорошо понимают, что за ним ...
подробнее
08.03.2023
Nadia Washington - Hope Resurgence
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, госпел, ритм-энд-блюз
Долгих шесть лет продолжалась работа над этим дебютным альбомом американской вокалистки Нади Вашингтон. Уроженка Далласа, Техас, она, дочь певицы Нельды Вашингтон, с самых юных лет не представляла для себя иной карьеры, кроме певческой. Надя в ...
подробнее
23.01.2023
Nick Finzer - Dreams, Visions, Illusions
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Основатель и руководитель лейбла Outside in Music Ник Финцер – еще и практикующий музыкант, тромбонист, бэндлидер и композитор, причем не рядовой. Он закончил два известных учебных заведения в Нью-Йорке: Eastman School of Music, а затем The ...
подробнее
23.02.2023
Paul Dunmall / Paul Rogers / Tony Orrell - That’s My Life
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания
  • музыкальный стиль: авангард
Бруклинский лейбл 577 Records продолжает раскапывать интереснейшие архивные записи британского фри-джаза Made In Bristol. На сей раз в поле зрения издателей попал концерт, который сыграли 1 июля 1989 года в местном зале The Albert Inn трое видных ...
подробнее
12.12.2022
Redline Trio - Underdog
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
На этот раз наше джазовое путешествие по Канаде с Orange Grove Publicity ведет в Калгари, крупнейший город провинции Альберта. Именно здесь уже шесть лет работает джазовый коллектив Redline Trio , в который входят саксофонист Марк ДеДжонг, басист ...
подробнее
05.03.2023
Rogue Parade - Dion’s Quest
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Впервые «Парад мошенников» (именно так переводится название группы чикагского альт-саксофониста и композитора Грега Уорда) мы наблюдали в 2019 году, когда увидел свет альбом Stomping Off From Greenwood. Издан он был лейблом Greenleaf Music. Новый ...
подробнее
21.01.2023
Sanah Kadoura - Duality
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, Иран, Канада, Ливан, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Для ливанско-канадской барабанщицы и композитора Сана Кадуры Duality – уже второй альбом с собственным именем на обложке. Получив музыкальное образование в США и Канаде, Сана получила определенную известность на североамериканской джазовой сцене, ...
подробнее
28.01.2023
Scatter - On A Clear Day Like This
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания
  • музыкальный стиль: авангард
Мне кажется, одно присутствие в составе ансамбля Scatter такого мастера, как Фил Минтон, должно привлечь внимание поклонников свободной импровизационной музыки. Минтон (р.1940) – яркий представитель первой волны британского джазового авангарда, ...
подробнее
11.02.2023
Scott Petito - Many Worlds
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Польша, США
  • музыкальный стиль: смус джаз, фьюжн, эмбиент
И стиль оформления обложки, и большой звездный состав участников проекта, и тот же лейбл, подтверждают генетическую связь нового альбома басиста, композитора и продюсера из США Скотта Петито Many Worlds с его предыдущей работой Rainbow Gravity ...
подробнее
30.01.2023
© 2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com