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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Fantastic Swimmers - Onin

Fantastic Swimmers - Onin

03.04.2023

Fantastic Swimmers - Onin

Необычайно плодотворными выдались конец прошлого и начало нынешнего года для белорусского мастера импровизационной музыки, мультиинструменталиста, композитора и поэта Виктора Семашко. В недавнем электронном письме Виктор выслал линки сразу к четырем новым работам, появившимся в этот период. Для более широкого освещения я выбрал альбом Onin, выпущенный ансамблем Fantastic Swimmers – давним проектом Виктора с постоянно меняющимся составом. Оговорюсь сразу – интересны все четыре альбома, но в решении остановиться именно на Onin на меня повлияла дата релиза: альбом был выложен на Bandcamp ровно 1 января 2023 года – прекрасный новогодний подарок любителям импровизационной музыки!

А вот записывался он еще в октябре ушедшего года в одной из студий Варшавы. Fantastic Swimmers приняли здесь смешанное, белорусско-польское обличье: вместе с Виктором Семашко, игравшим в этой сессии исключительно на фортепьяно, в записи участвовали вокалистка и электронщица Вероника Лось, кларнетист Петр Мелех и трубач Ольгерд Долкальски. Название альбома вызвало у меня поначалу японские ассоциации: была такая война, «Смута годов Онин» в средневековой японской истории. Но все оказалось значительно проще: первая из пяти композиций, составивших программу альбома, называется On, а последняя, соответственно, In.

Неидиоматическая импровизация царит на протяжении всей программы. В стартовой On бал правят труба и электроника, заметно «отодвигая» на второй план другие инструменты. Иначе выглядит самая протяженная композиция программы - Balladette. Здесь все начинается с диалога кларнета и трубы, но затем к «беседе» подключаются голос и фортепьяно, накал страстей растет, доходит до некоего апогея, чтобы потом, резко «остыть» и превратиться в новый, уже более спокойный разговор всех четырех участников записи. Bol(š) – опять новый рисунок пьесы. Здесь от начала до конца царит голос Вероники Лось, которую почтительно сопровждают коллеги-инструменталисты. В отличие от предыдущей композиции, Вероника работает здесь с текстом – не знаю, кто его автор, но подозреваю лидера Fantastic Swimmers. Кстати, зная Виктора, как прекрасного кларнетиста, я немного жалел, что здесь он ограничился фортепьяно. Но заключительные пьесы, Contrasts и, особенно, In, заставили мнение изменить. Если в первой части программы фортепьяно показалось мне несколько анемичным, то в этих треках Виктор решительно выдвинулся на авансцену, конкурируя в высотах с голосом Вероники в финале Contrasts и демонстрируя мощную энергетику в In. Странно было бы искать в Onin некую цельную концепцию. Это спонтанная импровизация и судить ее надо по ее же законам. А по ним, как мне кажется, все удалось, во всяком случае, ни в одну из сорока минут звучания скучно мне не было.

Остается очень кратко рассказать об остальных трех новинках от Семашко. Duos, тоже от Fantastic Swimmers, издан в конце ноября прошлого года и вобрал в себя разные записи 2021 и 2022 годов. Это, как и следует из названия, коллекция дуэтов пианиста Семашко с разными белорусскими и польскими музыкантами. Concerto Grosso #16 (февраль 2023 года) – одна из любимейших серий альбомов Виктора, о чем красноречиво говорит порядковый номер этого проекта. Здесь партнерами Виктора, уже не только пианиста, но и чтеца и флейтиста, стали Вероника Лось и Петр Мелех. Последний их треков «Концерта» - с текстом от Симеона Полоцкого (sic!). Наконец, Ciaha – это сольный, в большей степени поэтический проект, записанный в феврале 2023 года в Белорусском музее им. Ивана Луцкевича в Вильнюсе: здесь Виктор читает свои стихи, аккомпанируя себе на фортепьяно. Те, кто хочет познакомиться со всеми этими работами, могут сделать это с помощью таких линков:

https://fpstudio.bandcamp.com/album/onin

https://fpstudio.bandcamp.com/album/duos

https://fantastic-swimmers.bandcamp.com/album/concerto-grosso-16

https://viktar-siamashka-and-company.bandcamp.com/album/ciaha

© & (p) 2023

5 tks / 34 mins

(Viktar Siamaška – p; Vieranika Łoś – voc, electronics; Piotr Mełech – cl, bass cl; Olgierd Dolkalski – tp, piccolo tp;)

Линк предоставил Viktar Siamaška

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Беларусь, Польша
музыкальный стиль
авангард


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