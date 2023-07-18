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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Jason Kao Hwang Critical Response - Book of Stories

Jason Kao Hwang Critical Response - Book of Stories

18.07.2023

Jason Kao Hwang Critical Response - Book of Stories

Из всех четырех альбомов американского скрипача Джейсона Као Хвана, которые я слушал за последние четыре года, пожалуй, именно самый новый, Book of Stories, пришелся мне по сердцу больше всего. Он сделан в формате трио, как и Human Rites Trio в 2020 году, только инструментарий другой и партнеры другие. На сей раз вместе с электроскрипкой Джейсона звучат электрогитара и ударные. За ударной установкой сидит Майкл Ти Эй Томпсон, с которым Као Хван много раз играл в проектах хореографа и танцовщицы Патриши Николсон. Гитарист Андерс Нильсон живет и работает в Нью-Йорке, как и его коллеги по проекту, но, в отличие от Као Хвана, который и родился в Штатах (корни его все же китайские), Нильсон родом из Швеции. Таким составом они начали играть в 2018 году, но из-за пандемии сотрудничество музыкантов возобновилось только теперь. Это трио Джейсон Као Хван назвал Critical Response.

Као Хвана справедливо считают видным представителем даунтаун-сцены, играющим авангардный джаз. Но стартовая и самая объемная в программе композиция The Power of Many in the Soul of One напомнила мне классику даунтауна девяностых годов: здесь тоже звучит очень привлекательная и энергичная смесь авангарда и музыки фьюжн, которой славился в те годы лейбл Knitting Factory, а финальное соло Као Хвана просто ласкает ухо. Нечто подобное Джейсон сыграл и в финале пьесы Upside Circle Down, но тут заметно сильнее дух фри-джаза. Большим соло в этой вещи отметился Томпсон, а Нильсон проявил качества тонкого лирика. Примерно в том же духе выдержаны и два следующих трека, a silent ghost follows и Dragon Carved into Bone, где любуешься диалогом электроскрипки и электрогитары. Финальный же трек Friends Forever – это воспоминание Као Хвана об ушедших друзьях и о том, что их связывало. Тут очень уместно блюзовое настроение, и в результате с некоторым удивлением слушаешь очень убедительный и эффектный авангардный блюз – один из самых сильных треков в программе.

Book of Stories в целом кажется менее радикальным, чем предыдущие работы Джейсона, и, по-моему, это пошло музыке на пользу. Као Хван – классный скрипач и креативный композитор. Остается удивляться, почему жрецы Ассоциации джазовых журналистов при определении номинантов и лауреатов своих ежегодных премий этого не замечают.

© & (p) 2023 True Sound Recordings

5 tks / 53 mins

(Jason Kao Hwang – el.vi; Anders Nilsson – el.g; Michael T.A. Thompson – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services / Jason Kao Hwang

Леонид АУСКЕРН





стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Китай, США, Швеция
музыкальный стиль
авангард, фьюжн


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