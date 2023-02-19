Christopher McBride - Ramon

Пожалуй, американский саксофонист Кристофер МакБрайд пока еще не так известен, как его земляк и коллега по джазу басист Крисчен МакБрайд, но его новый альбом Ramon показывает, что любителям джаза пора запоминать и научиться различать оба этих имени. Кристофер родился и вырос в Чикаго, там в 2007 году впервые вышел на профессиональную сцену. В 2012 году он выпустил дебютный альбом Quatuor de Force, а уже через год перебрался в Нью-Йорк. Здесь он окунулся в бурную джазовую жизнь Большого Яблока в качестве музыканта и педагога. МакБрайд работал, в частности, с Роем Харгроувом, Джимми Хитом, Билли Престоном, участвовал в записи биг-бэндового альбома Generation Gap Orchestra, получившего Грэмми. Но вот для записи нового собственного альбома дело дошло только сейчас.
Ramon – полностью авторская работа музыканта, для записи которой он задействовал большую группу коллег по нью-йоркской сцене. По ней можно сказать, что Кристофер МакБрайд продолжает афроамериканскую линию в джазе, тесно связанную с такими иными направлениями черной музыки, как ритм-энд-блюз или хип-хоп. Стилистически его музыка близка к современному необоповому мэйнстриму. Звучание Кристофера пресса сравнивает с Кэннонболлом Оддерли, но когда я слушал стартовую пьесу альбома Lady D, то вспоминал скорее более раннего джазового гения – Чарли Паркера. Интересно, что эту очень энергичную композицию с искрометным звучанием саксофона МакБрайд посвятил своей матери. Как он сам отмечает, обычно такие вещи носят сентиментально-балладный характер, но, учитывая характер своей мамы, он решил сделать посвящение именно таким. Еще один нестандартный ход МакБрайда – это представление своего ансамбля (Welcome), которое он поставил не первым, а вторым треком альбома. Далее Кристофер совершает целое путешествие по джазовым центрам черной музыки в США. В композиции Bronx Unchained, на мой вкус, из числа лучших в альбоме, он воспевает известный черный район Нью-Йорка, родину хип-хопа, Dope (For the steppers) – это гимн родному Чикаго, а в Girl Get ‘Em отправляется в Новый Орлеан. В этом, втором на мой взгляд, пике альбома очень уместен оказался гость проекта – Кенни Бентли на тубе, как бы воскрешающий звук знаменитых уличных оркестров легендарного города.
Центральное место в альбоме заняла сюита МакБрайда из трех частей Stand Your Ground, посвященная потрясшему Америку в 2012 году убийству во Флориде 17-летнего афроамериканского подростка Трейвона Мартина человеком, действовавшим, по его словам, в целях самообороны и позднее оправданным судом присяжных. Название сюиты связано с действующим во многих штатах, включая Флориду, праве граждан на самооборону («Стой на своем»). Особенно сильно выглядит первая часть сюиты с басовым соло Ноа Джексона, словно из саундтрека фильма в жанре нуар и финальный реквием памяти погибшего.
Что сказать об альбоме в целом? Зрелый мастер, отличный саксофонист, талантливый композитор Кристофер МакБрайд: знакомьтесь!
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