Alex Ward Item 4 - Furthered

Эта запись была сделана еще до пандемии, в ноябре 2019 года в Лондоне, и почему-то почти четыре года оставалась невостребованной, пока на нее не положили глаз энтузиасты авангардного джаза из бруклинского 577 Records. И очень приятно, что они это сделали, потому что альбом Furthered – живое свидетельство креативности среднего поколения британской школы фри-джаза, представленной здесь мастерами высокого класса.
Alex Ward Item 4 – один из многочисленных проектов композитора и импровизатора Алекса Уорда (р. 1974). Долгое время он жил в Оксфорде, но в новом веке перебрался в Лондон и стал заметной фигурой на здешней экспериментальной и авангардной сцене. А все начиналось в 1986 году, когда Алекс познакомился с выдающимся фри-джазовым гитаристом Дереком Бейли, одним из ярчайших звезд британского авангарда. Уорд тогда играл только на кларнете и лишь в Лондоне стал применять и электрогитару. На этих двух инструментах он играет и в альбоме Furthered. На двух инструментах играет и его партнерша по записи Шарлотт Кифф, только в ее случае речь идет о двух часто дополняющих друг друга инструментах – трубе и флюгельгорне. Она тоже работает в сфере авангардной музыки, свой первый альбом выпустила еще в 2001 году, а ныне является опытным мастером импровизационной музыки. Не менее искушенные люди и два других участника проекта - басист Отто Вилберг и ударник Эндрю Лисл.
В альбом вошло четыре композиции. Автором музыки числится лидер квартета Алекс Уорд, но подозреваю, что заранее сочинены были лишь какие-то базовые направления развития, а все остальное представляло собой широкое поле для импровизации, чем с огоньком и занялись все четверо. Особенно заметен «огонек» в стартовой композиции Cypherned, пьесе с интенсивным звуком и повышенной динамикой, заданной гитарой Уорда. В отличие от нее The Cusp предлагает слушателям более рефлексивный вариант импровизации, где все держится на дуэте кларнета Уорда и трубы Кифф. Самая длинная, двадцатичетырехминутная пьеса Our/Hours и финальная Ours, судя по названиям тематически связаны друг с другом. Первая из них превратилась в парад сольных импровизаций всех участников, а вторая запомнилась регулярным тревожным ритмом ударных Лисла, придавших особую атмосферу финалу альбома, который мне очень даже пришелся по душе. Желаю приятных впечатлений всем, кто услышит Furthered.
До поры до времени творческие пути двух бельгийских музыкантов, скрипача Дамьена Черичи и аккордеониста Дидье Лалоя, не пересекались. Дамьен учился в Льеже у таких мастеров, как Жильбер Тийс и Мартин Пирар, но вскоре понял, что академическое ...
Эсбе не перестает удивлять. С этой британской вокалисткой, выпускницей Королевской академии музыки в Лондоне, мы встречались пару лет назад, рецензируя ее пятый альбом Saqqara, удивительное и необычное сочетание world music с электроникой. В том ...
Если вы читали в начале прошлого года наш обзор ЕР Inheritance и вас заинтересовало соединение индийских песен-тумри с музыкой академического европейского оркестра, то этот релиз лейбла Sufiscore – для вас. Inheritance можно рассматривать, как некий ...
Россия – Бельгия – США: так географически выглядят главные вехи на жизненном пути барабанщика и перкуссиониста Ильи Динова. В Москве он родился, степень получил в Королевской консерватории в Антверпене, да и, судя по данным с его сайта, ...
Всегда был не равнодушен к низкому басовому звучанию, будь то струнный или духовой инструмент. Возможно, поэтому каждый альбом лучшего тубиста в современном джазе Джима Селфа для меня всегда праздник. До сих пор на нашем сайте было представлено ...
У австралийской вокалистки Джо Лори интересный послужной список. Почти десять лет она выступала и записывалась со Стингом, сотрудничала также с Полом Саймоном и Питером Гэбриэлом – все имена очень достойные, хотя и не джазовые. Но и джаз Джо также ...
Пояснять, кто такой Кенни Бэррон, обладатель высшей в США награды для ныне здравствующих джазменов NEA Jazz Master, нет необходимости. А вот оценить уникальность его нового альбома The Source надо обязательно. Дело в том, что это первый за более, ...
На обложке своего нового альбома Phoenix Лакеша (которую я далее из соображений благозвучия буду называть Лакеция) Бенджамин выглядит королевой, у которой в руках вместо скипетра или державы другой атрибут власти – саксофон. И в современном джазе ...
Несмотря на свою «островную» фамилию, итальянский музыкант и композитор электронной музыки Луи Сицилиано родился в материковой части страны: он появился на свет в Неаполе в 1975 году. Сицилиано очень много работает для кино, телевидения, театра, ...
Гитарист Мэтт Гринвуд родился в городе Хараре. Он - представитель белого меньшинства Зимбабве, который вырос и стал музыкантом в этой стране на юге Африки. На родине он играл с такими местными знаменитостями, как Оливер Мтукудзи и Форвард Квенда. На ...
музыкальный стиль: мэйнстрим, госпел, ритм-энд-блюз
Долгих шесть лет продолжалась работа над этим дебютным альбомом американской вокалистки Нади Вашингтон. Уроженка Далласа, Техас, она, дочь певицы Нельды Вашингтон, с самых юных лет не представляла для себя иной карьеры, кроме певческой. Надя в ...
Бруклинский лейбл 577 Records продолжает раскапывать интереснейшие архивные записи британского фри-джаза Made In Bristol. На сей раз в поле зрения издателей попал концерт, который сыграли 1 июля 1989 года в местном зале The Albert Inn трое видных ...