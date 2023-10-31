Kavita Shah - Cape Verdean Blues

C Кавитой Шах, американской вокалисткой индийского происхождения, наш сайт познакомился на ее дебютном альбоме Visions (2014). Джаз с сильнейшим привкусом этники – так можно было характеризовать тот, самый первый альбом Кавиты. Ее последняя на сегодняшний день работа Cape Verdean Blues вызывает зеркальное определение: этника с привкусом джаза. Но – обо всем по порядку.
Для Шах, получившей степень по джазовому вокалу в Manhattan School of Music и изучавшая Латинскую Америку в Гарварде, изучение традиционной музыки разных народов всегда было в центре интересов. Кстати, поет она на 9 языках. Кавита объездила Западную и Восточную Африку, Турцию, Индию, Бразилию, где жила довольно долгое время. Именно в Бразилии Шах впервые услышала и увидела знаменитую певицу из Кабо Верде (бывшие Острова Зеленого Мыса) Сезарию Эвору, гастролировавшую по стране. Это событие, восхищение талантом и личностью Эворы, стало толчком для глубокого погружения Кавиты в культуру Кабо Верде. Впервые она посетила эту островную страну в 2016 году, уже после смерти Сезарии Эворы. Уже тогда она познакомилась и подружилась с Бау, гитаристом и музыкальным директором Эворы. Еще через 2 года, уже с грантом от Jerome Foundation, она вновь приехала сюда, ее новым знакомым и другом стал классик местной музыки, композитор Васку Мартинш. А вскоре, на сессиях в Кабо Верде и Лиссабоне, стал рождаться новый альбом, который в сентябре 2023 года был выпущен под названием Cape Verdean Blues.
В команде Кавиты оказалась большая группа островных музыкантов, работавших с Эворой: это и Бау, и перкуссионист Мирока Пэрис, и вокалистка Фанча. А вообще ансамбль оказался весьма интернациональным. Над альбомом работали и сенегальский басист Алюн Ваде, и бразильские перкуссионисты Фернанду Саки и Руджериу Боккато, и традиционный музыкант гнави из Марокко Маалем Хассан Бенджафар. Большинство композиций нового альбома – это музыка авторов из Кабо Верде. Две композиции, Um Porta Aberte и Situações Triangulares принадлежат перу Мартинша, Cize написал известный бразильский композитор Моргадинью, а знаменитый хит Эворы Sodade Шах записывала и на своем первом альбоме, а сейчас вновь обратилась к этой песне в новой интерпретации. Что касается титульного трека Cape Verdean Blues, то он звучит на музыку известного джазмена Хорэса Сильвера. Включила в альбом Кавита и народную индийскую колыбельную из родного для ее родителей штата Гуджарат Chaki Ben.
Поет она и по-португальски, и на креольском диалекте жителей Кабо Верде, поет в духе традиционных местных баллад морн, признанных ЮНЕСКО сокровищем нематериальной всемирной культуры. Как мне показалось, по духу «сладкая грусть» этой музыки очень близка и к португальской музыке фаду, и к популярной в Рио-де-Жанейро музыке шоро. Голос Шах, как прозрачный чистый горный ручеек, влечет нас за собой в удивительное путешествие, где вы не почувствуете себя чужим. Так умела преподнести музыку родной страны в самых разных краях Эвора. У Кавиты Шах это тоже получается.
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