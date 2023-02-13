Ludovica Burtone - Sparks

Итальянская скрипачка Лодовика Бартоне родилась в городе Удине на северо-востоке Италии, в области Фриули, где даже говорят на особом, фриуланском диалекте итальянского языка. Она начинала в качестве скрипачки академического стиля, выступала с местными симфоническими составами, затем повышала квалификацию в Барселоне, но потом, вновь на родине, ее заинтересовала появившаяся в местной консерватории джазовая программа. Увлечение джазом повлекло за собой путешествие за океан, где она училась в Беркли, а затем работала в Нью-Йорке. В результате Лодовика стала человеком весьма широких вкусов, с равным интересом относящаяся и к академической музыке, и к джазу, и к латинской, в частности, бразильской музыке.
Это хорошо иллюстрирует ее дебютный альбом Sparks, который записан струнным квартетом и ритм-группой (фортепьяно, контрабас, ударные). Кроме того, в большинстве треков участвуют и гости проекта, добавляя в общий саунд необходимые Бартоне краски. Вот, пожалуй, саунд – это самое любопытное в альбоме. Дело в том, что лидер-скрипачка отнюдь не тянет одеяло на себя, как можно было бы предположить. Свой струнный квартет в каждой композиции Лодовика рассматривает, как единое целое, как один четырехголосый инструмент. В результате баланс в звучании выглядит иначе, чем в альбомах многих джазовых скрипачей. Впрочем, чисто джазовой скрипачкой Бартоне также трудно назвать. Структура ее композиций выдает академические корни, а стилистика пьес прихотливо меняется от трека к треку.
Пьеса бразильских авторов Sinha несет в себе, вполне естественно, интонации бразильской музыки. В балладе Altrove в саунд вплетен силлабический вокал Сами Стивенс, а в Awakening, наиболее джазовой композиции альбома, эту ауру подчеркивает саксофон чилийки Мелиссы Альданы. В целом, наиболее уместно определить музыку Бартоне, как камерный джаз у самой границы с музыкой академической. И дебютный альбом скрипачки говорит об ее умении балансировать на этой тонкой грани.
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