Ludovica Burtone - Sparks

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Ludovica Burtone - Sparks

Ludovica Burtone - Sparks

13.02.2023

Ludovica Burtone - Sparks

Итальянская скрипачка Лодовика Бартоне родилась в городе Удине на северо-востоке Италии, в области Фриули, где даже говорят на особом, фриуланском диалекте итальянского языка. Она начинала в качестве скрипачки академического стиля, выступала с местными симфоническими составами, затем повышала квалификацию в Барселоне, но потом, вновь на родине, ее заинтересовала появившаяся в местной консерватории джазовая программа. Увлечение джазом повлекло за собой путешествие за океан, где она училась в Беркли, а затем работала в Нью-Йорке. В результате Лодовика стала человеком весьма широких вкусов, с равным интересом относящаяся и к академической музыке, и к джазу, и к латинской, в частности, бразильской музыке.

Это хорошо иллюстрирует ее дебютный альбом Sparks, который записан струнным квартетом и ритм-группой (фортепьяно, контрабас, ударные). Кроме того, в большинстве треков участвуют и гости проекта, добавляя в общий саунд необходимые Бартоне краски. Вот, пожалуй, саунд – это самое любопытное в альбоме. Дело в том, что лидер-скрипачка отнюдь не тянет одеяло на себя, как можно было бы предположить. Свой струнный квартет в каждой композиции Лодовика рассматривает, как единое целое, как один четырехголосый инструмент. В результате баланс в звучании выглядит иначе, чем в альбомах многих джазовых скрипачей. Впрочем, чисто джазовой скрипачкой Бартоне также трудно назвать. Структура ее композиций выдает академические корни, а стилистика пьес прихотливо меняется от трека к треку.

Пьеса бразильских авторов Sinha несет в себе, вполне естественно, интонации бразильской музыки. В балладе Altrove в саунд вплетен силлабический вокал Сами Стивенс, а в Awakening, наиболее джазовой композиции альбома, эту ауру подчеркивает саксофон чилийки Мелиссы Альданы. В целом, наиболее уместно определить музыку Бартоне, как камерный джаз у самой границы с музыкой академической. И дебютный альбом скрипачки говорит об ее умении балансировать на этой тонкой грани.

© & (p) 2023 Outside in Music

6 tks / 44 mins

(Ludovica Burtone, Fung Chern Hwei – vi; Leonor Falcon – viola; Mariel Roberts – cello; Marta Sanchez – p; Matt Aronoff – b; Nathan Ellman-Bel – dr; Sami Stevens – voc (tk 3); Melissa Aldana – sax (tk 4); Rogerio Boccato – perc (tk 2); Leandro Pellegrino – g (tk 2); Roberto Giaquinto – dr (tk 6);)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия, Малайзия, США, Чили
музыкальный стиль
кроссовер, современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

Astroturf Noise - Blazing/Freezing
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США, Япония
  • музыкальный стиль: авангард, кроссовер
Blazing/Freezing – уже второй альбом команды Astroturf Noise на лейбле 577 Records, первый, носивший название группы, был издан в 2020 году. Astroturf Noise – трио, образовалось оно в 2017 году в Бруклине, где сегодня живут все его участники. ...
подробнее
19.01.2023
AVA Trio - Ash
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия, Нидерланды, Турция, Швейцария
  • музыкальный стиль: этно-джаз
Эффектная обложка предваряет EP работающего в Нидерландах итало-турецко-швейцарского трио AVA Trio. Несколько лет назад мы знакомили наших читателей с его вторым альбомом Digging The Sand, любопытной смесью новоджазового авангарда и этники. И вот ...
подробнее
11.02.2023
Avi Granite 6 - Operator
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: современный джаз
Ави Грэнит – канадский гитарист, который уже довольно давно живет и работает в Нью-Йорке. Здесь он играет в составе квартета Verse, а также с экспериментальным проектом Graphic Tongue. Но не теряет Ави контактов и со своим родным домом. В Торонто он ...
подробнее
29.01.2023
Ben Wolfe - Unjust
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
После сорока лет в джазе и десяти авторских альбомов басисту и композитору Бену Вулфу уже не надо ничего никому доказывать. Особенно высока репутация Бена – композитора. Как написал о музыке Вулфа маститый Бен Ратлифф из The New York Times, это ...
подробнее
09.01.2023
Dave Liebman - Live In Smalls
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Аргентина, США
  • музыкальный стиль: авангард
Да, Дэйв Либмэн не молод. Весьма немолод. Обложка альбома Live In Smalls этого не скрывает. За плечами 76-летнего обладателя высшего в Штатах титула для ныне действующих музыкантов NEA Jazz Master, до сего времени одного из сильнейших ...
подробнее
13.01.2023
Derrick Gardner & The Jazz Prophets - Pan Africa
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: африканская музыка, мэйнстрим
Деррик Гарднер – очень опытный американский джазовый трубач. Он играл с Фрэнком Фостером, Диззи Гиллеспи, Нэнси Уилсон, Кларком Терри. Свою дискографию он открыл в 2005 году альбомом Slim Goodie. С 2014 года Гарднер возглавляет большой состав ...
подробнее
29.12.2022
Duplex - Maelstrom
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бельгия
  • музыкальный стиль: кроссовер
До поры до времени творческие пути двух бельгийских музыкантов, скрипача Дамьена Черичи и аккордеониста Дидье Лалоя, не пересекались. Дамьен учился в Льеже у таких мастеров, как Жильбер Тийс и Мартин Пирар, но вскоре понял, что академическое ...
подробнее
31.12.2022
Enzo Rocco - SCRAPS – (very) old and (almost) new solo guitar pieces
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия
  • музыкальный стиль: авангард
Много и всегда с удовольствием слушал я итальянского гитариста Энцо Рокко и знакомил с его музыкой наших читателей. Обычно это были дуэтные проекты (когда Рокко встречается со своим земляком Карло Актисом Дато – это вообще «именины сердца»), один ...
подробнее
08.02.2023
Esbe - Blow The Wind Southerly
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания
Эсбе не перестает удивлять. С этой британской вокалисткой, выпускницей Королевской академии музыки в Лондоне, мы встречались пару лет назад, рецензируя ее пятый альбом Saqqara, удивительное и необычное сочетание world music с электроникой. В том ...
подробнее
30.09.2022
Gao Hong & Kadialy Kouyate - Terri Kunda
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Китай, Сенегал
  • музыкальный стиль: африканская музыка, кроссовер
Китай и Западная Африка. Что может быть тут общего? Веками культуры этих регионов развивались обособленно, сталкивались с совершенно не похожими друг на друга проблемами. Но сегодня мир изменился. И, благодаря этому, мы можем слушать удивительный ...
подробнее
02.02.2023
Ghazals & Thumris From The Musical Heart of Budapest
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Венгрия, Индия
  • музыкальный стиль: индийская музыка
Если вы читали в начале прошлого года наш обзор ЕР Inheritance и вас заинтересовало соединение индийских песен-тумри с музыкой академического европейского оркестра, то этот релиз лейбла Sufiscore – для вас. Inheritance можно рассматривать, как некий ...
подробнее
24.01.2023
Heather Luckhart - Make It Through
  • стиль: блюз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: госпел, современный блюз
Канадская вокалистка из Торонто Хезер Лакхарт поет преимущественно песни собственного сочинения. В англоязычном мире такое сочетание принято называть singer-songwriter. Но у песен и манеры исполнения Хезер есть вполне четкая стилистическая ...
подробнее
04.02.2023
© 2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com