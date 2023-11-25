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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Sick Boss - Businessless

Sick Boss - Businessless

25.11.2023

Sick Boss - Businessless

Ансамбль с забавным названием Sick Boss работает в Ванкувере, крупнейшем городе канадской провинции Британская Колумбия. Его лидером является гитарист и композитор Коул Шмидт. Все участники этого секстета – опытные музыканты, хорошо известные не только на местной, но и на международной сцене. Sick Boss выступал на джазовых фестивалях в Монреале, Ванкувере, польском Jazztopad. Первый свой альбом группа выпустила в 2017 году. Шесть лет спустя настал черед ее второго альбома Businessless, записанного в 2021 году и впервые издающемся на виниле.

Стюарт Дердейн из Vancouver Sun очень интересно охарактеризовал музыку Sick Boss: «В то время, когда так называемый «фьюжн-джаз» возвращается, Sick Boss резко выделяется своими драйвовыми, резкими и зачастую весьма элегантными инструментальными произведениями». Альбом Businessless дает возможность согласиться с этим утверждением - но только отчасти. Возьмем, к примеру, очень важную для альбома композицию Useless Genius. Здесь она представлена аж в трех частях и составляет ровно половину альбома из шести композиций (все они сочинены Шмидтом и всей группой). Открывающая пластинку Useless Genius 1, начинается как типичный образчик мощного гитарно-синтезаторного джаз-рока с ударением на слове "рок". Но в середине композиции, после неожиданной паузы весь драйв куда-то испаряется и музыка приобретает несколько аморфный психоделическо-"космический" характер.Очень любопытна и следующая композиция When The Buzzards LeaveThe Bones с ее спокойным камерным началом, где цапят скрипка ДжейПи Картера и виолончель Пегги Ли и последующим переходом к свободной импровизации авангардного толка. При этом такая пьеса, как Doctor Dawn - это почти беспримесный, несколько помпезный рок. Так что, неофьюжн уSick Boss действительно необычный, зато у группы определенно есть свое лицо, даром, что оно от пьесы к пьесе может резко менять выражение.

© & (p) 2023 Drip Audio

6 tks / 37 mins

(JP Carter – tp; Josh Zubot – vi; Peggy Lee – cello; Cole Schmidt – g; James Meger – b, synth; Dan Gaucher – dr;)

Линк предоставил Nick Storring, Riparian Media

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
фьюжн


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