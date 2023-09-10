The BIx Centennial All Stars - Celebrating Bix!

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2023 г. » The BIx Centennial All Stars - Celebrating Bix!

The BIx Centennial All Stars - Celebrating Bix!

10.09.2023

The BIx Centennial All Stars - Celebrating Bix!

В 2003 году исполнилось сто лет со дня рождения Бикса Байдербека, первого белого музыканта, вошедшего в галерею самых великих музыкантов джаза. Его жизнь оказалась очень короткой: Бикс умер в 1931 году в возрасте всего лишь 28 лет – алкоголизм подточил здоровье музыканта, а в различных составах он записывался всего лишь шесть с половиной лет. В эпоху, когда джаз был преимущественно музыкой темнокожих американцев, а среди белых увлекались этой «низкопробной» музыкой представители итальянской и еврейской диаспор. Бикс, чье настоящее имя звучало, как Леон Бисмарк Байдерберк, выходец из почтенной семьи немецкого происхождения, был во всех смыслах «белой вороной». Это не помешало ему стать выдающимся трубачом-солистом (он играл преимущественно на корнете) и подняться на уровень Луиса Армстронга по мастерству. Наследие Байдербека живо по сей день и его искусство вдохновляет и сегодня музыкантов традиционного джаза.

Музыкант-любитель и успешный бизнесмен Дуг ЛаПоста организовал в честь столетия со дня рождения Бикса коллектив The BIx Centennial All Stars, записавший альбом Celebrating Bix! – прекрасный трибьют Байдербеку. Прошло еще 20 лет. В 2023 году кларнетист и саксофонист Дэн Левинсон вместе с шефом лейбла Turtle Bay Records Скоттом Эйсеном решили не просто переиздать тот альбом-трибьют, но и существенно расширить его, превратив уже в двойной альбом – на компакт-дисках и виниле, за счет не вошедших в первый проект записей. За истекшие двадцать лет некоторых участников того проекта уже нет в живых, сам ЛаПоста умер в 2020 году, так что новое издание стало памятником не только Биксу, но и участникам того проекта.

22 трека на двух дисках – это музыка времен Байдербека, включая единственное известное его сочинение Davenport Blues, музыка, которую он играл в двадцатые годы прошлого века. Левинсон позволил себе только разложить сольные партии его корнета на три голоса: для Джона-Эрика Келсо, Рэнди Райнхарта и Рэнди Сандке. Помимо этих прекрасных музыкантов в записи участвовал цвет современного традиционного джаза: пианист Марк Шейн, басист Винс Джордано, духовики Мартинес и Робинсон, ударник Джо Аскьоне, в одном треке играл на фортепьяно Дик Хаймен. Участвовали в записи и вокалисты – Джеймс Ленгтон, Барбара Розен и The Manhattan Rhythm Kings. В двойном альбоме звучат такие хиты тех времен, как Trumbology Фрэнки Трамбауэра, Royal Garden Blues от Тhe Wolverines, Riverboat Shuffle, China Boy, Blue River и так далее. Слушатель словно окунется в атмосферу столетней давности, и, если он любит традиционный джаз, будет просто очарован ею.

© & (p) 2023 Turtle Bay Records

2 CD

1st: 11 tks / 44 mins

2 nd: 11 tks / 45 mins

(Jon-Erik Kellso, Randy Reinhart, Randy Sandke – co; Dan Barrett – tb, co; Harvey Tibbs – tb; Dan Levinson, Pete Martinez – cl, C-melody sax; Scott Robinson - cl, ts, C-melody sax; Jack Stuckey - cl, as; Dick Hyman (tk 11), Mark Shane – p; Howard Alden, Matt Munisteri – g; Greg Cohen – b; Vince Giordano – b, bass sax; Joe Ascione – dr; James Langton, Barbara Rosene, The Manhattan Rhythm Kings (Marc Kessler, Brian Nalepka and Hal Shane) – voc;)

Линкпредоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
традиционный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2023 г.

Paul Dunmall New Quartet - World Without
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания
  • музыкальный стиль: авангард
Когда-то, в начале 70-х годов Пол Данмолл играл прог-рок. Сегодня ветеран-саксофонист – один из столпов британского фри-джаза и свободной импровизационной музыки, связующее звено между еще действующими «отцами-основателями» и более молодыми адептами ...
подробнее
10.07.2023
Paul Flaherty / Jim Matus / Larry Derdeyn - Wednesday Weld
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: авангард
По обложке альбома Wednesday Weld этого не видно, но на фотографиях 75-летний Пол Флаэрти с его длинной белоснежной бородой смотрится весьма колоритно: этакий Гэндальф с саксофоном. С этим инструментом он сроднился еще ребенком, в 10-летнем ...
подробнее
09.06.2023
Pausis - PAUSIS
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Греция, Иран, США, Франция, Кипр, Албания
Душа этого проекта – очень интересная личность. Теодор Кумарцис из греческого портового города Салоники, человек равно влюбленный в музыку и историю античной Греции, основал в своем родном городе уникальный интерактивный музей Seikilo Ancient World ...
подробнее
19.07.2023
Payadora Tango Ensemble - Silent Tears – The Last Yiddish Tango
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Израиль, Канада, Молдова, Польша, Чехия
  • музыкальный стиль: нео-клезмер, нуэво танго
Время звучания этого альбома – чуть меньше академического часа. Мне представляется, что одним из самых эффективных способов донести до современных школьников весь ужас понятия Холокост был бы урок с прослушиванием этого альбома и знакомством с ...
подробнее
17.06.2023
Pete McCann - Without Question
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Уроженец Висконсина Пит МакКенн уже более тридцати лет является заметной фигурой джазовой жизни Нью-Йорка. Более всего этого гитариста знают, как прекрасного сайдмена, чей инструмент звучит на более, чем ста альбомах. Пит играл со множеством ...
подробнее
26.05.2023
Pete Oxley / Nicolas Meier - Mercurial Indigo
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, Швейцария
  • музыкальный стиль: ориентальная музыка, эмбиент
Британский гитарный проект Пита Оксли и Николаса Мейера (он швейцарец, но уже давно живет и работает в Англии) выпускает в мае свой пятый по счету альбом Mercurial Indigo. Наши читатели уже имели удовольствие встречаться с предыдущими работами Оксли ...
подробнее
01.05.2023
Petrolio - Respira
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия
  • музыкальный стиль: авангард, эмбиент
Новая встреча с музыкантом, уже «светившимся» на наших страницах. Петролио – это артистический ник итальянского музыканта Энрико Черрато, под которым он выступает в 2015 года. Петролио – частый участник разнообразных фестивалей авангардной музыки, ...
подробнее
14.06.2023
Pól Brennan - The Irish Revolution
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Ирландия
  • музыкальный стиль: академическая музыка, кельтская музыка
Боюсь, в этом тексте история заметно потеснит музыку – уж больно специфична тематика альбома The Irish Revolution , нового релиза в каталоге британского лейбла ARC Music . Его история такова. В 2019 году ирландское телевидение показало ...
подробнее
26.08.2023
Pug Life - Autiofiktio
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия, Финляндия
  • музыкальный стиль: авангард
Благодаря релизам лейбла Intonema, возглавляемого Ильей Белоруковым, наши читатели не раз встречались с работами этого петербургского музыканта, сферой интересов которого являются свободная импровизация и электронная экспериментальная музыка. ...
подробнее
12.08.2023
Rebecca Hennessy - Joy Will Find Us
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: кроссовер, современный джаз
И название альбома Ребекки Хеннесси Joy Will Find Us («Радость найдет нас»), и обложка, где мальчик играет с собственной тенью на стене, по-видимому, в ясный солнечный день, настраивает на позитивный лад. Да и сам альбом, коллекция новых песен ...
подробнее
25.03.2023
Redline Trio - Underdog
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
На этот раз наше джазовое путешествие по Канаде с Orange Grove Publicity ведет в Калгари, крупнейший город провинции Альберта. Именно здесь уже шесть лет работает джазовый коллектив Redline Trio , в который входят саксофонист Марк ДеДжонг, басист ...
подробнее
05.03.2023
Riccardo Tesi - La Giusta Distanza
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия
Обложка этого альбома кажется выполненной по лекалам ЕСМ: минималистичность, экзистенциальная статика, холод. Но обложки бывают обманчивы: в музыке, которая спрятана под этой обложкой много света и тепла, много динамики, много воздуха, много типично ...
подробнее
15.04.2023
© 2012-2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com