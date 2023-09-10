The BIx Centennial All Stars - Celebrating Bix!

В 2003 году исполнилось сто лет со дня рождения Бикса Байдербека, первого белого музыканта, вошедшего в галерею самых великих музыкантов джаза. Его жизнь оказалась очень короткой: Бикс умер в 1931 году в возрасте всего лишь 28 лет – алкоголизм подточил здоровье музыканта, а в различных составах он записывался всего лишь шесть с половиной лет. В эпоху, когда джаз был преимущественно музыкой темнокожих американцев, а среди белых увлекались этой «низкопробной» музыкой представители итальянской и еврейской диаспор. Бикс, чье настоящее имя звучало, как Леон Бисмарк Байдерберк, выходец из почтенной семьи немецкого происхождения, был во всех смыслах «белой вороной». Это не помешало ему стать выдающимся трубачом-солистом (он играл преимущественно на корнете) и подняться на уровень Луиса Армстронга по мастерству. Наследие Байдербека живо по сей день и его искусство вдохновляет и сегодня музыкантов традиционного джаза.
Музыкант-любитель и успешный бизнесмен Дуг ЛаПоста организовал в честь столетия со дня рождения Бикса коллектив The BIx Centennial All Stars, записавший альбом Celebrating Bix! – прекрасный трибьют Байдербеку. Прошло еще 20 лет. В 2023 году кларнетист и саксофонист Дэн Левинсон вместе с шефом лейбла Turtle Bay Records Скоттом Эйсеном решили не просто переиздать тот альбом-трибьют, но и существенно расширить его, превратив уже в двойной альбом – на компакт-дисках и виниле, за счет не вошедших в первый проект записей. За истекшие двадцать лет некоторых участников того проекта уже нет в живых, сам ЛаПоста умер в 2020 году, так что новое издание стало памятником не только Биксу, но и участникам того проекта.
22 трека на двух дисках – это музыка времен Байдербека, включая единственное известное его сочинение Davenport Blues, музыка, которую он играл в двадцатые годы прошлого века. Левинсон позволил себе только разложить сольные партии его корнета на три голоса: для Джона-Эрика Келсо, Рэнди Райнхарта и Рэнди Сандке. Помимо этих прекрасных музыкантов в записи участвовал цвет современного традиционного джаза: пианист Марк Шейн, басист Винс Джордано, духовики Мартинес и Робинсон, ударник Джо Аскьоне, в одном треке играл на фортепьяно Дик Хаймен. Участвовали в записи и вокалисты – Джеймс Ленгтон, Барбара Розен и The Manhattan Rhythm Kings. В двойном альбоме звучат такие хиты тех времен, как Trumbology Фрэнки Трамбауэра, Royal Garden Blues от Тhe Wolverines, Riverboat Shuffle, China Boy, Blue River и так далее. Слушатель словно окунется в атмосферу столетней давности, и, если он любит традиционный джаз, будет просто очарован ею.
(Jon-Erik Kellso, Randy Reinhart, Randy Sandke – co; Dan Barrett – tb, co; Harvey Tibbs – tb; Dan Levinson, Pete Martinez – cl, C-melody sax; Scott Robinson - cl, ts, C-melody sax; Jack Stuckey - cl, as; Dick Hyman (tk 11), Mark Shane – p; Howard Alden, Matt Munisteri – g; Greg Cohen – b; Vince Giordano – b, bass sax; Joe Ascione – dr; James Langton, Barbara Rosene, The Manhattan Rhythm Kings (Marc Kessler, Brian Nalepka and Hal Shane) – voc;)
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