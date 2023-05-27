Balamuc - Tarkabarka

Впервые наши читатели встретились с ансамблем из Лондона с озорным названием Balamuc (что-то типа «Дурдом» по-румынски) на его первом альбоме Yedi Kedi (2021), выпущенном спустя три года после его создания по инициативе вокалистки и скрипачки из Венгрии Агнеш Браннер. И вот – новая работа, которая называется Tarkabarka ( на венгерском это нечто очень яркое, пестрое и красочное). Что ж, очень подходит этому коллективу. Состав – пестрее не придумаешь: с незначительными изменениями после первого альбома здесь представлены музыканты из Венгрии, Франции, Ирландии, Новой Зеландии, Турции и Великобритании (сразу двое). В музыкальном плане Balamuc основывает свое творчество на восточноевропейском фольклоре, тесно связанном и переплетенным с культурой народа рома из этого региона. Если в Yedi Kedi акцент был сделан на фольклор преимущественно Западных Балкан и Украины, то сейчас центр внимания Агнеш и ее партнеров переместился в сторону Венгрии, Румынии и Болгарии и проживающих там цыган. В обоих случаях дух творчества Balamuc очень близок работам Эмира Кустурицы (с No Smoking Orchestra и в серии блистательных фильмов) и Горана Бреговича, сделавших фольклор своего региона широко популярным во всем мире.
Симптоматично, что стартовым номером нового альбома Balamuc стала зажигательная интерпретация Duj Sandale из фильма Кустурицы 1998 года «Черная кошка, белый кот». Есть в программе и еще одна версия музыки для кино: большая композиция Tutti Frutti / Balamouk, где музыка из франко-румынского фильма Gadjo Dilo (1997) соединена с популярной композицией французской группы Les Yeux Noir. В целом же программа альбома продумана и реализована очень тщательно: тут нашлось место и мелодии румынских цыган Dimineata, и еще одной составной композиции Jarba – Rumama, где Агнеш поет на редком диалекте языка рома под названием «бояш», распространенном среди цыган Румынии и Венгрии, и болгарским темам Rachenitsa и Sofiysky Kjuchek в чисто инструментальном варианте, и еще одной, румынско-молдавской инструменталке Drumul Dracului. А вишенкой на торте я бы назвал исполнение песни Gloomy Sunday, сочиненной венгерским пианистом Реже Серешом еще в 30-е годы и ставшей известной любителям джаза благодаря англоязычной версии Билли Холидэй.
Balamuc верны своему уникальному саунду, где синтезаторы соседствуют с ориентальными традиционными инструментами, а скрипка и виолончель вплетают свои голоса в звучание гитары и органа. Фирменный стиль группы (о нем уже можно говорить после двух альбомов и многочисленных концертных туров ) сочетаетяркую праздничную атмосферу народных гуляний, свадеб и танцев с извечной грустью странников, которых всегда впереди ждет дорога – такая уж судьба народа рома…
музыкальный стиль: мэйнстрим, госпел, ритм-энд-блюз
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