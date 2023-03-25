Rebecca Hennessy - Joy Will Find Us

И название альбома Ребекки Хеннесси Joy Will Find Us («Радость найдет нас»), и обложка, где мальчик играет с собственной тенью на стене, по-видимому, в ясный солнечный день, настраивает на позитивный лад. Да и сам альбом, коллекция новых песен Ребекки настроение не испортит. Хеннесси записывала этот альбом у себя в домашней студии в Торонто незадолго до рождения дочери, а обработка записей производилось, когда она уже вступила в хлопотливые и приятные обязанности мамы, так что эмоциональный фон этой работы вполне понятен.
Ассистировала Ребекке в работе над Joy Will Find Us почти та же команда, что и в предыдущем (и весьма успешном) ее альбоме All The Little Things You Do (2020), когда и наш сайт впервые познакомился с певицей, трубачкой и автором собственных песен Ребеккой Хеннесси. Это, естественно, супруг Ребекки, басист Майкл Херринг, гитарист Кевин Брейт и ударник Дэйв Кларк. Продолжил сотрудничество и именитый продюсер Дэвид Треверс-Смит. Коллекция из семи новых композиций звучит в характерной для Ребекки манере, ее мягкий теплый голос пренебрегает условными стилистическими границами: в равной степени ее проект можно отнести и к джазу, и к поп-музыке, и к фолку. Dandelions, You Make Our Dreams, Lay Down Your Burden и другие треки – это запоминающиеся мелодии, четкий, но не навязчивый ритм, очень искренняя манера подачи. Как и в All The Little Things You Do Хеннесси больший акцент делает на вокал, чем на игру на трубе, но и то, что она демонстрирует с инструментом, выглядит вполне достойно. Если сравнивать две ее последние работы, то мы обнаружим много сходства: Ребекка продолжает двигаться по намеченному пути и весьма комфортно чувствует себя в избранной стилевой нише на невидимой границе разных музыкальных направлений – пожелаем ей и дальше успешно обживать эту территорию – не в ущерб обязанностям мамы, разумеется!
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