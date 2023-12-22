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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Muriel Grossmann - Devotion

Muriel Grossmann - Devotion

22.12.2023

Muriel Grossmann - Devotion

Альбом Devotion, пятнадцатый студийный альбом в дискографии уже много лет живущей и работающей на испанском курортном острове Ибица австрийской саксофонистки и композитора Мюриэль Гроссман, знаменует ее переход под крыло американского лейбла Third Man Records. Ранее Мюриэль издавала свои работы преимущественно на собственном лейбле Dreamland Records или эстонском RR Gems. Это не единственное новшество, связанное с этим проектом. В квартете Гроссман, рядом с ее давними постоянными партнерами Радомиром Милойковичем (гитары) и Урошем Стаменковичем (ударные), при записи Devotion появился органист из Барселоны Абель Бокера. Сама же Мюриэль выглядит в этом альбоме настоящим мультиинструменталистом: помимо знакомых по ее прежним работам саксофонов (здесь она использует альт, тенор и сопрано) и флейты, Гроссман играет здесь на контрабасе, взяв на себя функции часто выступавшей с ней ранее Джины Шварц, а также на тамбуре, калимбе, фисгармонии и различных перкуссионных инструментах.

Гроссман и ранее питала пристрастие к большим развернутым композициям, но в Devotion она просто превзошла себя. Из семи композиций альбома нет ни одной короче десяти минут, а программу полуторачасового альбома открывает грандиозная пьеса Absolute Truth продолжительностью звучания почти 22 минуты. Это, можно сказать, визитная карточка альбома. Духовная составляющая творчества Мюриэль Гроссман, идущая от Колтрейна и отраженная в названии альбома, здесь зримо сливается с хардбоповыми идиомами и модальным джазом под почти фанковый ритм ударных. Сменяя друг друга, по мере развития композиции, отлично солируют и тенор-саксофон лидера квартета, и гитара Милойковича, и хэммонд-орган Бокеры, на редкость органично вошедшего в этот ансамбль. Затем следует Calm, мой персональный фаворит альбома, с фантастически экспрессивной игрой Гроссман и не менее мощными партиями Милойковича. На фоне этой пьесы следующая композиция Care, в дузе соул-джаза показалась мне поначалу чуть пресноватой, но огненные соло гитары вкупе с отменной работой Бокеры и Стаменковича это впечатление начали размывать, а соло Гроссман все изменило в корне.

Любопытно, что в плане стилистки Мюриэль вроде бы не предлагает ничего революционного. Но из уже знакомых «кирпичиков» она с талантом выдающегося архитектора собирает здание, в равной степени гармоничное и эффектное, как по структуре, так и по элементам декора. Примером тому может служить буквально любая пьеса альбома, а такая композиция, как Knowledge and Wisdom добавляет к блюз-роковым акцентам еще и изящную индийскую орнаментику, во многом за счет партии флейты от Мюриэль Гроссман. В титульной пьесе Devotion гитара Милойковича продолжает работать в блюз-роковом ключе, но Гроссман и Бокера изящно возвращают пьесу в соул-джазовое русло. Для эффектного финала Мюриэль припасла композицию Mother of All, где все участники квартета столь убедительны, что лишь подтверждают сложившееся за эти полтора часа прослушивания альбома убеждение, что это – лучший альбом Мюриэль Гроссман за последние годы.



© & (p) 2023 Third Man Records

7 tks / 90 mins

(Muriel Grossmann – ts, as, ss, fl, perc, tambura, b, kalimba, harmonium; Radomir Milojkovic – g; Abel Boquera -Hammond B3 org; Uros Stamenkovic – dr;)

Линк предоставлен Muriel Grossmann

Леонид АУСКЕРН

.



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австрия, Испания, Сербия
музыкальный стиль
современный джаз


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