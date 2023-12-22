Muriel Grossmann - Devotion

Альбом Devotion, пятнадцатый студийный альбом в дискографии уже много лет живущей и работающей на испанском курортном острове Ибица австрийской саксофонистки и композитора Мюриэль Гроссман, знаменует ее переход под крыло американского лейбла Third Man Records. Ранее Мюриэль издавала свои работы преимущественно на собственном лейбле Dreamland Records или эстонском RR Gems. Это не единственное новшество, связанное с этим проектом. В квартете Гроссман, рядом с ее давними постоянными партнерами Радомиром Милойковичем (гитары) и Урошем Стаменковичем (ударные), при записи Devotion появился органист из Барселоны Абель Бокера. Сама же Мюриэль выглядит в этом альбоме настоящим мультиинструменталистом: помимо знакомых по ее прежним работам саксофонов (здесь она использует альт, тенор и сопрано) и флейты, Гроссман играет здесь на контрабасе, взяв на себя функции часто выступавшей с ней ранее Джины Шварц, а также на тамбуре, калимбе, фисгармонии и различных перкуссионных инструментах.
Гроссман и ранее питала пристрастие к большим развернутым композициям, но в Devotion она просто превзошла себя. Из семи композиций альбома нет ни одной короче десяти минут, а программу полуторачасового альбома открывает грандиозная пьеса Absolute Truth продолжительностью звучания почти 22 минуты. Это, можно сказать, визитная карточка альбома. Духовная составляющая творчества Мюриэль Гроссман, идущая от Колтрейна и отраженная в названии альбома, здесь зримо сливается с хардбоповыми идиомами и модальным джазом под почти фанковый ритм ударных. Сменяя друг друга, по мере развития композиции, отлично солируют и тенор-саксофон лидера квартета, и гитара Милойковича, и хэммонд-орган Бокеры, на редкость органично вошедшего в этот ансамбль. Затем следует Calm, мой персональный фаворит альбома, с фантастически экспрессивной игрой Гроссман и не менее мощными партиями Милойковича. На фоне этой пьесы следующая композиция Care, в дузе соул-джаза показалась мне поначалу чуть пресноватой, но огненные соло гитары вкупе с отменной работой Бокеры и Стаменковича это впечатление начали размывать, а соло Гроссман все изменило в корне.
Любопытно, что в плане стилистки Мюриэль вроде бы не предлагает ничего революционного. Но из уже знакомых «кирпичиков» она с талантом выдающегося архитектора собирает здание, в равной степени гармоничное и эффектное, как по структуре, так и по элементам декора. Примером тому может служить буквально любая пьеса альбома, а такая композиция, как Knowledge and Wisdom добавляет к блюз-роковым акцентам еще и изящную индийскую орнаментику, во многом за счет партии флейты от Мюриэль Гроссман. В титульной пьесе Devotion гитара Милойковича продолжает работать в блюз-роковом ключе, но Гроссман и Бокера изящно возвращают пьесу в соул-джазовое русло. Для эффектного финала Мюриэль припасла композицию Mother of All, где все участники квартета столь убедительны, что лишь подтверждают сложившееся за эти полтора часа прослушивания альбома убеждение, что это – лучший альбом Мюриэль Гроссман за последние годы.
После сорока лет в джазе и десяти авторских альбомов басисту и композитору Бену Вулфу уже не надо ничего никому доказывать. Особенно высока репутация Бена – композитора. Как написал о музыке Вулфа маститый Бен Ратлифф из The New York Times, это ...
Комментировать этот проект датского саксофониста и композитора Бенджамина Коппеля необходимо, начиная издалека, вспоминая времена Второй мировой войны. На земле, где я живу, в Беларуси, она оставила особо страшный след. Оккупационный нацистский ...
Американец Майкл Лиг в 2004 году основал группу Snarky Puppy, англичанин Билл Лоренс – ее участник с самого первого альбома. Дружат они уже много лет, с того времени, когда студент из Университета Северного Техаса Лиг, путешествуя по Англии, ...
Не раз и в самых различных конфигурациях доводилось мне слушать отменного ударника Брайана Блэйда. Последний такой случай представился меньше недели назад: альбом Perspective , где американская ритм-группа Скотт Колли – Брайан Блэйд (на мой вкус, ...
У кельтов, живущих по противоположным берегам Ирландского моря, много общего в культуре. История Уэльса и Ирландии развивалась по-разному, но общие культурные корни при этом никуда не исчезли, просто порой они запрятаны очень глубоко. Совместный ...
Скоро уже три года, как его нет с нами, а мне все трудно свыкнуться с этой мыслью… У меня особое отношение к этому музыканту. Прошу прощения у читателей за то, что отнимаю у них время этими несколькими строками личных воспоминаний. Чик Кориа был тем ...
Обложка нового альбома Криса Поттера радует яркими и сочными красками, подобными голосу его саксофона. В своем фирменном стиле Крис играет очень длинными нотами, щедро декорируя звук орнаментикой и другими украшениями. Один из лучших, если не ...
Давненько я не слышал Криса Спида. А когда-то, в конце 90-х, я больше всего любил музыку нью-йоркского даунтауна, а в ней – продукцию продвигавшего эту музыку лейбла Knitting Factory Records, а уж в каталоге Knitting Factory особенно выделял работы ...
Пожалуй, американский саксофонист Кристофер МакБрайд пока еще не так известен, как его земляк и коллега по джазу басист Крисчен МакБрайд, но его новый альбом Ramon показывает, что любителям джаза пора запоминать и научиться различать оба этих имени. ...
Не первый год с неослабевающим интересом мы следим за творческим путем необычного итальянского ансамбля Claudio Scolari Project, состоящего из двух пар родственников: отца и сына Сколари и братьев Кавалька. Необычен он отнюдь не только «семейным» ...
Для людей моего и, как минимум, для двух последующих поколений название, помещенное на обложке нового ЕР от Compassionizer, является информацией избыточной: вариация на тему одной из самых знаменитых в мире пластиночных обложек и так ясно указывает, ...
Если театр начинается с вешалки, то альбом, естественно, - с обложки. Выполнил ее, как и все предыдущие у Compassionizer , Вячеслав Потапов, которого вполне можно считать полноправным участником этого проекта питерского музыканта и композитора Ивана ...