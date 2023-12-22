Muriel Grossmann - Devotion

Скоро уже три года, как его нет с нами, а мне все трудно свыкнуться с этой мыслью… У меня особое отношение к этому музыканту. Прошу прощения у читателей за то, что отнимаю у них время этими несколькими строками личных воспоминаний. Чик Кориа был тем ...