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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Riccardo Tesi - La Giusta Distanza

Riccardo Tesi - La Giusta Distanza

15.04.2023

Riccardo Tesi - La Giusta Distanza

Обложка этого альбома кажется выполненной по лекалам ЕСМ: минималистичность, экзистенциальная статика, холод. Но обложки бывают обманчивы: в музыке, которая спрятана под этой обложкой много света и тепла, много динамики, много воздуха, много типично средиземноморского чувства полноты жизни.

Ее создатель – очень известный в сфере world music в Италии и за ее пределами музыкант и композитор Риккардо Тези, играющий на достаточно редком диатоническом аккордеоне. За свою сорокалетнюю карьеру Тези играл с очень многими исполнителями не только этнической, но и джазовой музыки, он видный педагог, его дискография насчитывает 26 альбомов. Новая работа мастера La Giusta Distanza – это одновременно дебют его нового состава Elastic Trio, в который входят гитарист Вьери Стурлини и перкуссионист Франческо Саворетти. Но состав участников этой записи значительно шире: Тези пригласил к работе над проектом множество гостей, играющих, как на «обычных» инструментах, так и на традиционных для самых разных культур.

С этой командой он подготовил программу из 12 треков, одиннадцать из которых – его собственные новые сочинения, большинство из которых написано в период ковидного локдауна. Надо сказать, программа получилась очень красочной. Вы найдете здесь и инструментальную пьесу, посвященную родному городу Тези Пистоле (Santiago), и задорную тарантеллу (Tindari), и наполненную восточным колоритом композицию Couscous е Fasol (первоначально она называлась Pasta e Fasol, но приобрела окончательное название, соединившее популярные блюда арабской и итальянской кухни, после того, как Тези ввел в эту пьесу звучание арабского уда от Зиада Трабелси), и необычную для Тези композицию Cicciabomba со звучанием волынки и харди-гарди (колесной лиры), и Citrustango – трибьют Тези знаменитому аргентинскому танго – скучать, слушая La Giusta Distanza точно не придется, а ваше настроение исподволь станет весьма позитивным.

© & (p) 2023 Visage Music

12 tks / 47 mins

(Riccardo Tesi - diatonic org, arr, musical direction; Vieri Sturlini – ac.g, classical g, 12 strings, mandolin; Francesco Savoretti – perc; with Ginevra Di Marco, Maria Pierantoni Giua, Massimo Donno, Eleonora Pascarelli – voice; Nico Gori – cl; Claudio Carboni – ss; Gigi Biolcati - gigitarra, cajon; Marco Ambrosini – nychelharp; Andrea Salvadori – tsouras; Vincent Boniface – bagpipes; Francesco Giusta - hurdy gurdy; Massimo Tagliata – keyb; Giacomo Tongiani – marimba; Andrea Piccioni - tambourine, marranzano, daf, zarb; Ziad Trabelsi – oud; Mirco Capecchi – b; Silvano Lobina – el.b; Daniele Biagini – p; Alessandro Natali – cello; Stefano Melone - string programming;)

Линк предоставлен Matteo Chiarito, Visage Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия


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