Riccardo Tesi - La Giusta Distanza

Обложка этого альбома кажется выполненной по лекалам ЕСМ: минималистичность, экзистенциальная статика, холод. Но обложки бывают обманчивы: в музыке, которая спрятана под этой обложкой много света и тепла, много динамики, много воздуха, много типично средиземноморского чувства полноты жизни.
Ее создатель – очень известный в сфере world music в Италии и за ее пределами музыкант и композитор Риккардо Тези, играющий на достаточно редком диатоническом аккордеоне. За свою сорокалетнюю карьеру Тези играл с очень многими исполнителями не только этнической, но и джазовой музыки, он видный педагог, его дискография насчитывает 26 альбомов. Новая работа мастера La Giusta Distanza – это одновременно дебют его нового состава Elastic Trio, в который входят гитарист Вьери Стурлини и перкуссионист Франческо Саворетти. Но состав участников этой записи значительно шире: Тези пригласил к работе над проектом множество гостей, играющих, как на «обычных» инструментах, так и на традиционных для самых разных культур.
С этой командой он подготовил программу из 12 треков, одиннадцать из которых – его собственные новые сочинения, большинство из которых написано в период ковидного локдауна. Надо сказать, программа получилась очень красочной. Вы найдете здесь и инструментальную пьесу, посвященную родному городу Тези Пистоле (Santiago), и задорную тарантеллу (Tindari), и наполненную восточным колоритом композицию Couscous е Fasol (первоначально она называлась Pasta e Fasol, но приобрела окончательное название, соединившее популярные блюда арабской и итальянской кухни, после того, как Тези ввел в эту пьесу звучание арабского уда от Зиада Трабелси), и необычную для Тези композицию Cicciabomba со звучанием волынки и харди-гарди (колесной лиры), и Citrustango – трибьют Тези знаменитому аргентинскому танго – скучать, слушая La Giusta Distanza точно не придется, а ваше настроение исподволь станет весьма позитивным.
Если вы читали в начале прошлого года наш обзор ЕР Inheritance и вас заинтересовало соединение индийских песен-тумри с музыкой академического европейского оркестра, то этот релиз лейбла Sufiscore – для вас. Inheritance можно рассматривать, как некий ...
В Канаде, как известно, два официальных языка: английский и французский. Группа молодых музыкантов из Монреаля, две девушки и пятеро парней, политкорректно дали сформированному ими в 2019 году ансамблю англоязычное название Greenhouse Ensemble , а ...
Творческие пути-дороги американской вокалистки Гретчен Парлато и гитариста из африканского государства Бенин Лионеля Луэке частенько пересекались. Мир музыки стал наследственным даром для уроженки Лос-Анджелеса Гретчен Парлато: ее отец играл на басу ...
Канадская вокалистка из Торонто Хезер Лакхарт поет преимущественно песни собственного сочинения. В англоязычном мире такое сочетание принято называть singer-songwriter. Но у песен и манеры исполнения Хезер есть вполне четкая стилистическая ...
Аргентинский джазмен Эрнан Кассиба (р.1989), выпускник консерватории им. Мануэля де Фалья, хорошо известен прежде всего у себя в стране. Басист, композитор и аранжировщик, он участвует в многочисленных коллаборациях с отечественными и зарубежными ...
В начале прошлого года петербургский музыкант Илья Белоруков, работающий преимущественно в сфере экспериментальной музыки, выпустил удивительный альбом A Fluteophone In The Forest. Впервые я услышал в нем Илью, играющего на флейтофоне, а записи для ...
В 2017 году Илья Белоруков и португальский ударник Габриэль Феррандини записали в Санкт-Петербурге совместный альбом Disquiet, увидевший свет в 2019 году. Мы писали об этой работе, там же можно найти и биографическую информацию об участниках дуэта. ...
Россия – Бельгия – США: так географически выглядят главные вехи на жизненном пути барабанщика и перкуссиониста Ильи Динова. В Москве он родился, степень получил в Королевской консерватории в Антверпене, да и, судя по данным с его сайта, ...
Если вы – поклонник строгих джазовых канонов, то молодой канадский вокалист, мультиинструменталист и композитор из Торонто Джексон Велчнер явно не ваш случай. Велчнер, похоже, абсолютно равнодушен к каким-то определенным стилистическим ярлычкам и ...
Джаз из Канады, джаз по-монреальски. Любопытно, что всех участников записи альбома Жака Кубы Сегена Parfum #1, включая давно живущего в Монреале французского пианиста Жана-Мишеля Пилца, слушать ранее доводилось, а что касается басиста Реми-Жана ...
Пятница – лучший день недели. Белые и синие воротнички блаженно расслабляются после напряженной рабочей пятидневки в предвкушении длинного уикэнда. Неплохим средством отдохновения от недельных стрессов может стать и музыка. Какая? Это уж кому что ...
Всегда был не равнодушен к низкому басовому звучанию, будь то струнный или духовой инструмент. Возможно, поэтому каждый альбом лучшего тубиста в современном джазе Джима Селфа для меня всегда праздник. До сих пор на нашем сайте было представлено ...