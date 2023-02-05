Ilia Belorukov & Gabriel Ferrandini - Sculptor

В 2017 году Илья Белоруков и португальский ударник Габриэль Феррандини записали в Санкт-Петербурге совместный альбом Disquiet, увидевший свет в 2019 году. Мы писали об этой работе, там же можно найти и биографическую информацию об участниках дуэта. Поэтому повторяться не будем, хотя информационный повод для этого имеется. Дело в том, что в год выпуска Disquiet Феррандини вновь приехал в Санкт-Петербург, и в мае 2019 года они с Белоруковым записали еще одну импровизационную программу в великолепном по акустическим свойствам пространстве мемориального музея-мастерской скульптора Михаила Аникушина (я сразу по ассоциации вспомнил, сколько замечательных концертов покойного Леонида Нарушевича и его группы «Князь Мышкин» довелось видеть в аналогичной мастерской-музее скульптора Заира Азгура в Минске). Но вернемся к теме сегодняшнего обзора.
Запись 2019 года дуэта Белорукова и Феррандини превратилась в 2023 году в альбом с логичным, исходя из места действия, названием Sculptor под эгидой небольшого американского лейбла экспериментальной музыки Tripticks Tapes из Миллер-Фоллс, Массачусетс. Если с названием альбома все понятно, то своим трем свободным импровизациям (Илья – на альт-саксофоне, Габриэль – на ударных) музыканты никаких названий не дали (это просто три «Части»), предоставляя фантазии слушателей широкое поле без указательных знаков для возможных ассоциаций.
И фантазии есть, где развернуться. Илья и Габриэль, хоть и встречаются уже не в первый раз, начинают осторожно, медленно, как бы нащупывая точки соприкосновения. Ударные словно анализируют пространство, посылая в него отдельные, с большими безмолвными лакунами, звуки-разведчики. Столь же робок и скромен альт-саксофон. Он, правда, изъясняется отдельными фразами, но они также звучат словно бы «на пробу». Но «прощупывание» длится недолго. Пружина импровизации раскручивается все интенсивнее, и уже ко второй минуте первой части между инструментами возникает вполне ощутимое взаимодействие, явный и сложный диалог, следить за которым все интереснее. Искушение, конечно, есть, но переводить свободную импровизацию на язык слов – занятие малоперспективное. Скажу только, что апогея партнеры достигают в третьей части, где альт-саксофон Белорукова воспаряет настолько высоко, что, кажется порой, попадает уже в сферу ультразвука, а ударные неуклонно следуют за ним, постоянно меняя при этом «траекторию полета». В общем, любителям такой музыки я уверенно обещаю полчаса кайфа, негативной стороной которого является только скоротечность программы. Но надо быть милосердными и к музыкантам: общение на таком уровне дается весьма и весьма не просто.
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