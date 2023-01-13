Dave Liebman - Live In Smalls

Да, Дэйв Либмэн не молод. Весьма немолод. Обложка альбома Live In Smalls этого не скрывает. За плечами 76-летнего обладателя высшего в Штатах титула для ныне действующих музыкантов NEA Jazz Master, до сего времени одного из сильнейших сопрано-саксофонистов мира, блистательная карьера, но он продолжает играть и записываться, как мне кажется, чуть ли не с нарастающей интенсивностью. И в музыке своей он теперь, похоже, возвращается к своим фри-джазовым корням, к той музыке, которую в конце 60-х он играл с Дэйвом Холландом и Чиком Кориа, и разве что в этом повороте в творческих интересах можно углядеть влияние возраста. Как говорит сам Либмэн, «Я начал записываться с 16 лет. Я играл все, и больше всего я играл джаз – на более, чем 500 дисках. Мне хотелось бы на этом новом этапе моей артистической жизни сфокусироваться на свободной импровизации.»
Live In Smalls, альбом изданный в серии Smalls LIVE Living Masters Series, записывался в одноименном джазовом клубе в Нью-Йорке 15 января 2022 года. В тот вечер Дэйв возглавил квинтет, где его партнерами стали трубач Питер Эванс и ритм-группа Лео Дженовезе – Джон Хеберт – Тайшон Сори. С каждым из них Либмэн играл ранее, но ни разу они не выступали все вместе. Дэйв заранее предупредил партнеров, что ожидается вечер свободной импровизационной музыки, и был в них уверен: «Я знал, что они могут это сделать. Большинству музыкантов нравится играть таким образом, даже если порой возникают трудности со стартом. Удивительно, что когда хорошие музыканты играют свободную импровизацию, они точно чувствуют, когда надо остановиться и когда вновь вступать. Эти парни сработали потрясающе».
Оценить работу Либмэна и его команды вы можете, прослушав Live In Smalls, большой 75-минутный концерт из трех частей-композиций, без лишних мудрствований названных просто The Beginning (15 минут), The Middle (33 минуты) и, понятное дело, The End (25 минут). Приготовьтесь не только наслаждаться музыкой больших мастеров, но и … потрудиться! Да-да, более часа внимательно следить за перипетиями свободной беседы пяти музыкантов – это труд, и по-своему непростой. Но за это вы будете достойно вознаграждены: слушать Либмэна – всегда удовольствие, а в хорошей компании – тем более.
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